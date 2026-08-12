Pourquoi Apple tarde-t-elle autant à lancer un iMac équipé d’un écran OLED ? La réponse n’a jamais vraiment été la qualité d’image. Depuis plusieurs années, le véritable obstacle s’appelle le burn-in, ce phénomène de marquage permanent qui menace les écrans affichant des éléments statiques pendant de longues périodes.

Un nouveau rapport venu de Corée du Sud laisse toutefois entrevoir un tournant. LG Display développerait une nouvelle génération de dalles OLED pensée spécifiquement pour répondre aux exigences d’un ordinateur de bureau… et aux standards particulièrement élevés d’Apple.

Le burn-in reste le principal frein à l’arrivée de l’OLED sur l’iMac

Contrairement à un smartphone ou à une tablette, un ordinateur de bureau affiche souvent les mêmes éléments pendant des heures : barre de menus, Dock, fenêtres d’applications ou logiciels professionnels.

Ces interfaces statiques constituent précisément le scénario le plus exigeant pour une dalle OLED.

Même si la technologie a énormément progressé ces dernières années, Apple continue de privilégier la longévité de ses produits plutôt qu’un simple gain de contraste ou de qualité d’image. C’est notamment pour cette raison que l’iMac utilise toujours un écran LCD, malgré l’adoption progressive de l’OLED sur les iPhone, les iPad Pro et, prochainement, les MacBook Pro.

Une nouvelle architecture OLED pour prolonger la durée de vie

Selon le média coréen The Elec, LG Display travaille sur une évolution importante de sa technologie OLED. Les dalles actuelles destinées aux moniteurs haut de gamme utilisent une structure composée de quatre couches émissives, organisées selon une architecture bleu-vert-bleu-rouge.

La prochaine génération irait plus loin en ajoutant une seconde couche bleue. Cette modification peut sembler mineure, mais son impact pourrait être déterminant. En répartissant le courant électrique sur un plus grand nombre de pixels émissifs, chaque sous-pixel travaille avec une intensité plus faible. Cette meilleure répartition limite le vieillissement prématuré des matériaux organiques, réduit les risques de marquage permanent et améliore la durée de vie globale de la dalle.

Autrement dit, l’objectif n’est plus seulement d’obtenir un meilleur rendu visuel, mais de concevoir un écran capable de supporter un usage intensif pendant plusieurs années.

Apple privilégierait la fiabilité avant la luminosité

Le rapport indique également que Apple aurait demandé à LG Display et Samsung de développer des écrans de 24 pouces affichant une définition de 218 pixels par pouce avec une luminosité pouvant atteindre 600 nits. Ce chiffre représenterait une amélioration par rapport à l’iMac actuel, limité à 500 nits.

Pour autant, la luminosité ne semble pas être la priorité.

Apple chercherait avant tout une dalle capable de conserver ses performances dans le temps, sans apparition de rémanence malgré des journées entières d’utilisation professionnelle. Cette philosophie s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la marque, qui privilégie souvent la maturité technologique à une adoption précoce des nouvelles générations d’écrans.

Une arrivée qui ne serait pas prévue avant 2029

Les amateurs d’iMac OLED devront toutefois faire preuve de patience. Toujours selon les informations disponibles, LG Display et Samsung viseraient une finalisation de leurs développements autour de 2028. En tenant compte des phases de validation industrielle et des cycles de production d’Apple, un iMac OLED ne serait pas attendu avant 2029.

Cette échéance s’explique aussi par la complexité de fabrication de ces nouvelles dalles.

Multiplier les couches émissives augmente les coûts de production, complique les rendements industriels et nécessite des procédés de fabrication beaucoup plus sophistiqués. Apple n’a jamais hésité à retarder un produit lorsque les volumes ou la qualité ne répondaient pas à ses exigences.

Plus qu’une question d’image, un enjeu de durabilité

Cette fuite apporte un nouvel éclairage sur la stratégie d’Apple. Pendant longtemps, beaucoup imaginaient que le retard de l’iMac OLED provenait d’un manque de luminosité ou d’une qualité d’image encore insuffisante. En réalité, tout indique que le véritable défi concerne la durabilité.

Sur un ordinateur qui peut rester allumé toute une journée, afficher les mêmes éléments d’interface pendant des milliers d’heures représente un test particulièrement exigeant pour la technologie OLED.

Si LG Display parvient effectivement à réduire significativement les risques de burn-in, Apple pourrait enfin disposer de la pièce manquante pour faire entrer l’iMac dans l’ère de l’OLED. Et lorsque cette transition aura lieu, elle devrait davantage symboliser une évolution de la fiabilité que de la qualité d’image elle-même.