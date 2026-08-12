L’attente aura été longue, mais elle est enfin terminée. Après Windows et macOS, OpenAI propose désormais une application native de ChatGPT pour Linux. Une annonce particulièrement attendue par la communauté open source, qui réclamait depuis plusieurs mois un véritable client de bureau plutôt qu’une simple version web.

Avec cette arrivée, ChatGPT est désormais disponible sur les trois principaux systèmes d’exploitation de bureau.

OpenAI répond enfin à l’une des demandes les plus populaires

Depuis le lancement de son application desktop, Linux faisait figure de grand oublié. Les développeurs, administrateurs système et utilisateurs de distributions open source devaient jusqu’à présent se contenter de l’interface web ou de solutions non officielles développées par la communauté.

OpenAI met désormais fin à cette situation avec une version preview de son application officielle.

Selon l’entreprise, Linux était l’une des plateformes les plus demandées pour son client desktop. Cette nouvelle version permet d’accéder directement à ChatGPT, ChatGPT Work ainsi qu’à Codex, l’assistant spécialisé dans le développement logiciel.

Le déploiement est mondial et disponible dès cette semaine.

Plusieurs distributions Linux sont déjà prises en charge

Pour cette première version, OpenAI cible les distributions les plus répandues dans l’univers Linux.

L’application est officiellement compatible avec :

Ubuntu Desktop 24.04 LTS ;

Ubuntu Desktop 26.04 LTS ;

Debian 13 ;

Fedora 43 ;

Fedora 44.

Même si Linux compte plusieurs centaines de distributions différentes, ce choix couvre une large partie de l’écosystème. De nombreuses distributions dérivées d’Ubuntu, Debian ou Fedora devraient ainsi pouvoir exécuter l’application sans difficulté majeure.

OpenAI privilégie donc une approche pragmatique en s’appuyant sur les bases techniques les plus largement utilisées par les développeurs.

Une arrivée qui renforce l’intégration de Codex

Au-delà de ChatGPT, cette application marque également une étape importante pour Codex. L’assistant de programmation d’OpenAI bénéficie désormais d’une présence native sur Linux, un environnement qui reste la référence pour le développement logiciel, les infrastructures cloud, les serveurs et les projets open source.

Cette intégration simplifie l’accès aux outils d’IA directement depuis le bureau, sans passer par un navigateur, et s’inscrit dans la stratégie d’OpenAI visant à faire de ChatGPT un véritable compagnon de travail sur l’ensemble des plateformes majeures.

Anthropic avait pris de l’avance

OpenAI n’est toutefois pas le premier acteur à s’intéresser aux utilisateurs de Linux. Il y a quelques semaines, Anthropic avait déjà lancé une version bêta de son application Claude Desktop compatible avec Ubuntu 22.04 et versions ultérieures, ainsi qu’avec Debian 12.

L’arrivée de ChatGPT confirme que Linux est désormais considéré comme une plateforme stratégique pour les éditeurs d’assistants IA, notamment auprès des développeurs, un public particulièrement actif dans l’adoption de ces outils.

Linux n’est plus un marché de niche pour les assistants IA

Pendant longtemps, les applications Linux arrivaient plusieurs mois, voire plusieurs années après leurs équivalents Windows et macOS. Cette situation évolue progressivement. En proposant désormais une application native sur les principaux systèmes d’exploitation de bureau, OpenAI envoie un signal clair : les développeurs Linux font désormais partie des utilisateurs prioritaires de ChatGPT.

Si cette première version reste une préversion, elle marque une étape importante dans la stratégie multiplateforme d’OpenAI. Et avec la concurrence grandissante entre ChatGPT, Claude et les autres assistants IA, il devient difficile pour les éditeurs d’ignorer une communauté qui joue un rôle central dans le développement des technologies de demain.