Bluesky continue d’affiner son expérience utilisateur à mesure que sa plateforme gagne en maturité. Le réseau social déploie une nouvelle fonctionnalité permettant de masquer les reposts d’un utilisateur sans avoir à le désabonner. En parallèle, il lance une amélioration destinée aux amateurs de longs fils de discussion : une numérotation automatique des publications.

Des nouveautés modestes en apparence, mais qui répondent à des usages de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux.

Masquer les reposts sans cesser de suivre un utilisateur

La principale nouveauté concerne la gestion du fil d’actualité. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir de ne plus voir les reposts d’un compte spécifique tout en continuant à suivre ses publications originales. L’option est accessible directement depuis le profil concerné. Il suffit d’ouvrir le menu représenté par les trois points, puis de sélectionner « Hide reposts in feeds ».

Cette approche permet de personnaliser davantage son expérience sans recourir à des solutions plus radicales, comme le désabonnement ou la mise en sourdine complète d’un compte. La fonctionnalité rappelle celle proposée depuis plusieurs années par X (anciennement Twitter), où il est déjà possible de masquer uniquement les reposts d’un utilisateur.

Une meilleure lisibilité pour les longs fils de discussion

Bluesky introduit également une fonctionnalité actuellement disponible en version bêta : la numérotation automatique des publications dans un thread. Au lieu de devoir ajouter manuellement des indications telles que « 1/12 » ou « 5/18 », la plateforme affiche automatiquement le numéro de chaque publication au sein du fil.

L’objectif est double : permettre aux lecteurs d’évaluer immédiatement la longueur d’une discussion et simplifier la publication des longs contenus pour leurs auteurs. La fonctionnalité peut être activée directement depuis les paramètres de l’application.

Là encore, Bluesky suit une tendance déjà adoptée par Meta sur Threads, où les fils sont automatiquement numérotés afin d’améliorer leur lisibilité.

Bluesky privilégie les usages plutôt que les fonctionnalités spectaculaires

Ces nouveautés ne révolutionnent pas le fonctionnement de la plateforme, mais elles illustrent une stratégie de développement particulièrement pragmatique. Plutôt que de multiplier les outils d’intelligence artificielle ou les fonctionnalités expérimentales, Bluesky continue de se concentrer sur des améliorations directement liées au confort d’utilisation : un meilleur contrôle du contenu affiché, une personnalisation plus fine du fil d’actualité et une lecture plus fluide des conversations.

Cette approche contraste avec celle de plusieurs grands réseaux sociaux, engagés dans une course à l’IA générative et aux recommandations automatisées.

Une plateforme qui affine progressivement son identité

Depuis son ouverture au grand public, Bluesky multiplie les ajustements destinés à renforcer l’expérience utilisateur sans bouleverser son interface. Le masquage des reposts répond à une demande récurrente des utilisateurs les plus actifs, tandis que la numérotation automatique des threads simplifie un usage devenu courant pour les analyses, récits ou explications détaillées.

Ces évolutions montrent que Bluesky cherche avant tout à rendre son réseau plus agréable à utiliser au quotidien. Dans un marché où les plateformes rivalisent d’innovations spectaculaires, ce sont parfois ces petites améliorations qui font la différence sur le long terme.