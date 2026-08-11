L’iPhone du 20e anniversaire devait incarner la plus grande révolution esthétique depuis l’iPhone X. Mais selon une nouvelle rumeur, Apple aurait finalement renoncé à ce projet particulièrement ambitieux en raison de difficultés de production. Si cette information se confirme, le constructeur pourrait devoir revoir à la baisse l’un des lancements les plus symboliques de son histoire.

Alors que 2027 marquera les vingt ans de l’iPhone, Apple semblait préparer un modèle capable d’ouvrir un nouveau chapitre du design mobile. Ce scénario pourrait désormais ne jamais voir le jour.

Un iPhone entièrement en verre… qui ne verra peut-être jamais le jour

D’après plusieurs fuites apparues ces derniers mois, l’iPhone 20 Pro devait inaugurer un design spectaculaire. Le smartphone aurait adopté un écran recouvrant pratiquement toute la face avant, sans bordures visibles, avec un verre se prolongeant subtilement vers les côtés du châssis afin de créer un effet de continuité inédit.

L’autre évolution majeure concernait les composants frontaux. Apple prévoyait, selon les rumeurs, d’intégrer à la fois Face ID et la caméra selfie directement sous l’écran, supprimant ainsi toute encoche ou Dynamic Island.

L’objectif était clair : offrir la première façade véritablement ininterrompue de l’histoire de l’iPhone.

Les difficultés de production auraient eu raison du projet

Selon un nouveau rapport relayé par plusieurs sources spécialisées, Apple aurait finalement abandonné cette version du projet. La principale raison évoquée serait liée aux rendements industriels.

Produire en grande quantité un smartphone combinant un écran sans bordures, une caméra sous dalle et un système Face ID invisible représenterait encore un défi technique majeur, particulièrement dans un contexte où l’industrie des semi-conducteurs continue de subir des tensions sur plusieurs composants stratégiques.

Autrement dit, Apple serait confronté au même dilemme que par le passé : privilégier l’innovation maximale ou garantir une production suffisamment importante pour répondre à la demande mondiale.

Un design plus classique pour le 20e anniversaire ?

Si ce scénario se confirme, l’iPhone célébrant les vingt ans de la gamme ne disparaîtrait évidemment pas. En revanche, son design serait sensiblement moins révolutionnaire que prévu.

Les rendus les plus récents publiés par plusieurs leakers montrent un appareil toujours très proche du concept initial, mais conservant une Dynamic Island, signe qu’Apple n’aurait pas réussi à intégrer tous ses capteurs sous l’écran dans les délais souhaités.

Le résultat resterait élégant, mais beaucoup moins spectaculaire que les premières fuites.

Apple reste fidèle à sa philosophie

Ce revirement éventuel ne serait finalement pas si surprenant. Depuis plusieurs années, Apple préfère repousser une technologie plutôt que de lancer un produit jugé insuffisamment mature. L’histoire de la marque regorge d’exemples similaires : la recharge sans fil inversée, longtemps retardée, les écrans OLED, adoptés plusieurs années après Android ou encore les smartphones pliables, attendus près d’une décennie après les premiers modèles concurrents.

Cette approche privilégie généralement la fiabilité et l’expérience utilisateur plutôt que la course à la nouveauté.

La concurrence pourrait prendre une nouvelle longueur d’avance

Le principal risque pour Apple est ailleurs. Les constructeurs Android poursuivent activement leurs travaux sur les écrans sans perforation, les caméras sous dalle et les façades totalement immersives. Même si ces technologies impliquent encore certains compromis, plusieurs fabricants pourraient parvenir à commercialiser un smartphone véritablement tout écran avant Apple.

Ce ne serait pas une première. Dans l’industrie mobile, Apple n’est plus systématiquement le premier à introduire une innovation matérielle, mais cherche davantage à la démocratiser lorsqu’elle atteint un niveau de maturité suffisant.

Un anniversaire moins spectaculaire que prévu ?

L’année 2027 devait symboliser une nouvelle étape pour l’iPhone, à l’image de ce qu’avait représenté l’iPhone X en 2017. Si Apple renonce effectivement à son concept initial, ce vingtième anniversaire pourrait finalement s’articuler autour d’améliorations plus progressives, plutôt que d’une rupture majeure du design.

Il convient toutefois de rester prudent. À ce stade, aucune information n’a été confirmée par Apple, et les plans industriels peuvent encore évoluer d’ici au lancement.

Une chose semble néanmoins se dessiner : la quête de l’iPhone entièrement dépourvu d’encoche et de bordures reste plus complexe qu’espéré. Même pour Apple, certaines ambitions technologiques doivent parfois attendre que la production soit prête à les accompagner.