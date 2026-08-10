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iPhone Ultra : une fuite dévoile les deux coloris du premier iPhone pliable d’Apple

iPhone Ultra : une fuite dévoile les deux coloris du premier iPhone pliable d'Apple

Apple continue de préparer son entrée sur le marché des smartphones pliables, et les fuites se multiplient. Après plusieurs indiscrétions sur son design et sa fiche technique, une nouvelle image laisse entrevoir les deux coloris que pourrait adopter le très attendu iPhone Ultra.

Si ces informations se confirment, Apple ferait le choix de la sobriété plutôt que de l’exubérance, avec une palette résolument premium destinée à accompagner son premier iPhone pliable.

Deux coloris, et rien de plus

Le leaker Sonny Dickson a partagé des images de protections de module photo attribuées à l’iPhone Ultra. Même s’il s’agit d’accessoires tiers et non de composants officiels, ils semblent confirmer plusieurs rumeurs déjà évoquées ces dernières semaines.

Le smartphone serait proposé uniquement en deux finitions : un coloris foncé tirant vers un bleu ardoise profond plutôt qu’un noir classique et une version argentée, plus proche d’un aluminium poli que d’un blanc pur. Cette approche tranche avec celle de la gamme iPhone Pro, qui adopterait cette année des coloris plus variés.

Apple semble vouloir réserver à l’iPhone Ultra une identité plus discrète, plus proche de celle d’un produit professionnel.

Un double capteur plutôt qu’un triple module photo

Les protections photographiées apportent également un autre indice. Contrairement aux iPhone Pro, l’iPhone Ultra intégrerait deux capteurs photo seulement, abandonnant le traditionnel triple module. Un choix qui pourrait surprendre, d’autant que plusieurs rumeurs évoquent un tarif supérieur à 2 300 dollars.

Toutefois, cette décision s’expliquerait par les contraintes imposées par le format pliable.

Réduire le nombre de modules permettrait de limiter l’épaisseur de l’appareil tout en conservant un poids contenu.

Apple privilégierait le design et la finesse

Les différentes fuites convergent vers un objectif clair : proposer un smartphone pliable aussi élégant que possible. Pour y parvenir, Apple miserait sur plusieurs technologies haut de gamme dont un châssis mêlant titane et aluminium, une structure interne renforcée par un cadre en verre, une nouvelle génération d’adhésif optique (OCA) destinée à améliorer la qualité de l’écran pliable et une charnière utilisant un alliage de Liquid Metal, censée rendre le pli beaucoup moins visible.

L’ambition est claire : offrir un appareil capable de rivaliser avec les meilleurs pliables Android tout en conservant les standards de finition propres à Apple.

Samsung a déjà pris les devants

Pendant qu’Apple finalise son premier modèle pliable, Samsung continue de consolider son avance sur ce segment. Le récent lancement du Galaxy Z Fold 8 permet au constructeur coréen d’occuper le terrain avant l’arrivée de son principal concurrent.

Cette stratégie semble déjà porter ses fruits, mais elle confirme également une tendance de fond : le format pliable « livre » s’impose progressivement comme la référence du très haut de gamme.

Apple pourrait redynamiser tout le marché

Malgré son prix attendu particulièrement élevé, les analystes anticipent un fort succès commercial. Selon plusieurs estimations, l’arrivée du premier iPhone pliable pourrait entraîner une hausse d’environ 20 % des ventes mondiales de smartphones pliables. Apple bénéficie en effet d’une base d’utilisateurs particulièrement fidèle. Sur le segment premium, la marque représentait près de 65 % des ventes mondiales de smartphones au premier semestre 2026.

Dans ce contexte, même un produit vendu à plus de 2 000 dollars pourrait rapidement rencontrer son public.

Un lancement très attendu

Pour l’instant, Apple n’a confirmé aucune de ces informations. Les coloris dévoilés restent issus de fuites et pourraient encore évoluer avant la présentation officielle. Une chose semble néanmoins se dessiner : plutôt que de multiplier les options, Apple chercherait à faire de l’iPhone Ultra un produit d’exception, misant sur des matériaux premium, une conception soignée et une identité visuelle volontairement minimaliste.

Reste désormais à savoir si ces choix suffiront à convaincre face à une concurrence Android qui bénéficie déjà de plusieurs générations d’expérience dans l’univers des smartphones pliables.