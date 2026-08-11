Le commerce en ligne est en train de changer de moteur de recherche. Après deux décennies dominées par Google, les marketplaces et les moteurs de recherche internes, une nouvelle porte d’entrée vers les achats s’impose progressivement : les assistants conversationnels.

Avec le lancement de Catalog Agent, Adobe entend positionner Adobe Commerce au cœur de cette transformation en permettant aux grands modèles de langage (LLM) de mieux comprendre les catalogues produits.

L’objectif n’est plus seulement d’optimiser le référencement SEO, mais de rendre les produits compréhensibles par ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot et les futures générations d’agents IA.

Adobe prépare les catalogues produits à l’ère des assistants IA

La nouvelle fonctionnalité Catalog Agent enrichit automatiquement les fiches produits d’Adobe Commerce avec des données structurées spécialement conçues pour les modèles d’intelligence artificielle.

Concrètement, chaque produit peut désormais exposer des informations normalisées, telles que :

le nom et la description du produit

les caractéristiques techniques

les variantes disponibles

les catégories

les informations de compatibilité

les prix et disponibilités

les relations entre produits

les cas d’usage recommandés.

Ces données sont publiées dans un format lisible par les IA conversationnelles, leur permettant d’interpréter plus précisément un catalogue sans devoir se contenter d’un simple index de mots-clés.

Le fonctionnement reste totalement transparent pour les marchands : les fiches produits, le design de la boutique et le parcours d’achat ne nécessitent aucune modification.

Les LLM deviennent une nouvelle porte d’entrée vers le e-commerce

Adobe accompagne cette annonce d’un constat révélateur de l’évolution des usages. Selon Adobe Digital Insights, le trafic provenant des plateformes d’intelligence artificielle vers les sites marchands américains a progressé de 125 % entre avril et juin 2026.

Plus marquant encore, durant les fêtes de fin d’année 2025, ce trafic avait bondi de 693 % sur un an. Ces chiffres illustrent un changement profond du comportement des consommateurs.

Au lieu de lancer une recherche classique, les utilisateurs demandent désormais directement à une IA :

« Quel ordinateur est le plus adapté au montage vidéo ? »

« Compare ces deux smartphones. »

« Trouve-moi des chaussures de trail légères pour un marathon. »

Dans ce contexte, la visibilité d’un produit ne dépend plus uniquement de son référencement sur Google, mais également de la capacité des modèles d’IA à comprendre précisément ses caractéristiques.

Une seule source de vérité pour tous les canaux

L’un des principaux intérêts de Catalog Agent réside dans son fonctionnement centralisé. Les enrichissements sont réalisés directement au niveau du catalogue Adobe Commerce. Une fois mis à jour, ces contenus peuvent alimenter simultanément la boutique en ligne, les campagnes publicitaires, les marketplaces et les plateformes alimentées par l’IA.

Cette approche limite les incohérences entre les différents canaux de diffusion tout en garantissant que les assistants conversationnels disposent toujours d’informations actualisées concernant les produits, leur disponibilité ou leurs caractéristiques techniques.

Pour les équipes e-commerce, cela évite également la multiplication des bases de données ou des connecteurs spécifiques à chaque plateforme.

Le SEO ne disparaît pas, il évolue

Avec Catalog Agent, Adobe ne cherche pas à remplacer les méthodes traditionnelles d’acquisition de trafic..Le référencement naturel, les flux de produits ou encore les places de marché restent essentiels. En revanche, l’éditeur considère désormais les LLM comme une nouvelle couche de découverte produit, capable de comprendre l’intention d’achat plutôt que de simplement faire correspondre des mots-clés.

Cette évolution accompagne l’émergence du commerce conversationnel, où les assistants IA deviennent progressivement des intermédiaires entre les consommateurs et les boutiques en ligne.

Adobe prépare déjà l’ère des agents IA

Catalog Agent s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large autour de l’Agentic AI, une approche où les intelligences artificielles deviennent capables de rechercher, comparer et recommander des produits de manière autonome. En proposant nativement ces données structurées, Adobe évite aux entreprises de développer leurs propres interfaces pour exposer leurs catalogues aux modèles d’IA.

Le système exploite directement les informations déjà présentes dans Adobe Commerce — catalogue, inventaire, prix ou relations entre produits — afin de fournir aux assistants conversationnels des données fiables et constamment mises à jour.

À mesure que ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot s’imposeront comme de nouveaux points d’entrée du commerce en ligne, cette capacité pourrait rapidement devenir un avantage concurrentiel pour les marchands.

Adobe anticipe ainsi une évolution majeure : demain, la bataille du e-commerce ne se jouera plus uniquement sur Google, mais aussi dans les conversations que les consommateurs auront avec leur assistant IA.