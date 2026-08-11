Apple semble avoir fait un choix clair pour sa prochaine génération d’iPhone Pro : privilégier l’autonomie plutôt que la finesse. De nouvelles images attribuées à l’iPhone 18 Pro Max montrent une batterie sensiblement plus grande que celle du modèle actuel, confirmant plusieurs rumeurs évoquant une montée en capacité. Une évolution qui pourrait toutefois s’accompagner d’un smartphone plus épais et plus lourd.

À l’heure où plusieurs constructeurs Android misent sur les batteries silicium-carbone pour gagner en autonomie sans augmenter le volume des appareils, Apple semble suivre une stratégie différente.

Une batterie en nette progression pour l’iPhone 18 Pro Max

Selon une fuite relayée par le leaker sud-coréen Lanzuk, l’iPhone 18 Pro Max embarquerait une batterie de 5 567 mAh sur la version américaine compatible eSIM uniquement. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max disposait d’une batterie de 5 088 mAh, soit une augmentation d’environ 9 %.

La version internationale, équipée d’un emplacement pour carte SIM physique, atteindrait 5 391 mAh, contre 4 820 mAh environ sur la génération précédente, représentant un gain d’environ 12 %.

L’iPhone 18 Pro évoluerait également, mais de manière plus mesurée. Sa batterie passerait à 4 288 mAh sur le modèle eSIM américain, contre 4 252 mAh auparavant, tandis que la variante internationale atteindrait 4 056 mAh.

Une autonomie qui pourrait franchir un nouveau cap

Cette augmentation de capacité ne serait qu’une partie de l’équation. Les futurs modèles Pro devraient également inaugurer la puce A20 Pro, gravée selon un procédé de 2 nm chez TSMC. En combinant une batterie plus généreuse et une plateforme plus efficiente, Apple pourrait offrir l’une des plus fortes progressions d’autonomie observées sur un iPhone Pro depuis plusieurs années.

Cette évolution répond à une demande de plus en plus forte des utilisateurs, qui privilégient désormais l’endurance quotidienne aux gains marginaux de finesse.

Une conception plus épaisse… mais plus ambitieuse

Cette autonomie supplémentaire aurait néanmoins un coût. Plusieurs indiscrétions indiquent que les iPhone 18 Pro pourraient afficher une épaisseur comprise entre 9,9 et 10,9 mm, contre 8,8 mm pour les modèles actuels. Le poids serait également en hausse.

L’iPhone 18 Pro Max atteindrait 240 grammes, soit sept grammes de plus que son prédécesseur et un retour au niveau des modèles les plus lourds jamais commercialisés par Apple.

Toutefois, la batterie ne serait pas l’unique responsable de cette prise de poids.

Des composants plus avancés expliqueraient aussi cette évolution

Apple préparerait plusieurs nouveautés matérielles susceptibles d’augmenter le volume interne du smartphone. Parmi elles figure un objectif à ouverture variable, une technologie déjà utilisée sur certains smartphones Android premium et permettant d’adapter mécaniquement l’ouverture du capteur selon les conditions de prise de vue.

Les rumeurs évoquent également une nouvelle chambre à vapeur renforcée par une structure en acier inoxydable, destinée à améliorer la dissipation thermique du futur A20 Pro lors des tâches intensives liées à l’intelligence artificielle, au jeu ou à la vidéo.

Autrement dit, le futur iPhone Pro Max ne serait pas simplement plus épais à cause de sa batterie, mais parce qu’il intégrerait une plateforme matérielle plus ambitieuse dans son ensemble.

Apple prend le contre-pied de la tendance silicium-carbone

Pendant que Samsung, Honor, Xiaomi ou encore OnePlus adoptent progressivement des batteries silicium-carbone pour augmenter la densité énergétique sans épaissir leurs smartphones, Apple semble privilégier une approche plus conservatrice.

Le constructeur miserait sur une batterie lithium-ion de plus grande capacité plutôt que sur une nouvelle chimie encore peu répandue au sein de sa chaîne de production.

Cette stratégie présente l’avantage de limiter les risques industriels, mais elle conduit inévitablement à des appareils plus massifs.

Un compromis assumé pour les utilisateurs les plus exigeants

Cette fuite illustre un changement de philosophie chez Apple. Après plusieurs générations où la finesse occupait une place centrale dans le discours marketing, la marque semble désormais considérer que l’autonomie constitue un critère de choix plus important que quelques millimètres gagnés sur le châssis.

Les utilisateurs attachés à un smartphone léger pourront toujours se tourner vers l’iPhone Air, tandis que la gamme Pro Max continuerait à privilégier les performances, la photographie et l’endurance.

Si ces informations se confirment lors de la présentation officielle, l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir l’un des smartphones Apple les plus autonomes jamais commercialisés. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à accepter un appareil plus épais en échange de plusieurs heures d’utilisation supplémentaires, alors que la concurrence démontre qu’il est désormais possible d’obtenir les deux grâce aux batteries silicium-carbone.