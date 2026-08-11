Le grand rendez-vous matériel de Google est enfin là. Ce mercredi, la firme de Mountain View tiendra son événement annuel Made by Google, avec une nouvelle génération de smartphones Pixel en tête d’affiche. Mais, les fuites suggèrent que les annonces ne s’arrêteront pas aux téléphones : montre connectée, écouteurs, tracker Bluetooth et intelligence artificielle devraient également occuper une place centrale.

Fait inhabituel, l’événement débutera à 0 h (heure de Paris), soit bien plus tard que les conférences Google habituelles. Autre détail intriguant : le Google Store affiche déjà un compte à rebours pour les précommandes du Pixel 11, qui s’achève plusieurs heures avant la conférence. De quoi alimenter les spéculations sur une publication anticipée de toutes les nouveautés.

Pixel 11 : une évolution prudente, mais stratégique

Google devrait officialiser quatre nouveaux smartphones :

Les différents modèles conserveraient l’identité visuelle inaugurée avec la génération précédente, tout en adoptant un bloc photo intégralement noir et de nouvelles finitions plus audacieuses.

La principale nouveauté esthétique serait HiLight, une LED RGB intégrée au bandeau photo. Déjà aperçue dans plusieurs teasers officiels et confirmée par des fuites logicielles, cette lumière pourrait afficher différentes couleurs selon les appels entrants, les notifications ou encore les interactions avec Gemini.

Google semble ainsi remettre au goût du jour la LED de notification, mais dans une version beaucoup plus ambitieuse et intégrée à son langage de design.

Tensor G6 : Google pourrait prendre une longueur d’avance

Sous le capot, toute la gamme devrait inaugurer le Tensor G6, une puce gravée par TSMC selon un procédé de 2 nm. Si cette information se confirme, les Pixel 11 deviendraient les premiers smartphones commerciaux équipés d’une puce 2 nm, devançant de peu les futurs iPhone 18 Pro attendus en septembre.

Cette nouvelle architecture devrait principalement améliorer l’efficacité énergétique, les performances IA, la gestion thermique et l’autonomie.

En revanche, certaines rumeurs évoquent un point plus surprenant : le Pixel 11 Pro pourrait revenir à 12 Go de mémoire vive, contre 16 Go sur le Pixel 10 Pro. Une évolution qui resterait toutefois à confirmer lors de la présentation officielle.

Google devrait également augmenter le stockage de base des Pixel 11 et Pixel 11 Pro à 256 Go, abandonnant enfin les 128 Go d’entrée de gamme.

Une hausse de prix désormais attendue

Les Pixel ne devraient malheureusement pas échapper à l’inflation qui touche actuellement l’industrie des semi-conducteurs. Google a déjà laissé entendre que des ajustements tarifaires étaient prévus en raison de la hausse du coût de la mémoire DRAM.

Le constructeur suivrait ainsi une tendance déjà observée chez plusieurs fabricants premium, confrontés à une augmentation durable des coûts de production.

Pixel Watch 5 : Gemini arrive au poignet

La montre connectée devrait également profiter d’une mise à jour importante. La Pixel Watch 5 conserverait son design circulaire emblématique, avec deux tailles de boîtier (41 et 45 mm), mais plusieurs nouveautés sont attendues.

Les principales évolutions évoquées par les fuites comprennent jusqu’à 64 Go de stockage, soit le double de la génération précédente, Gemini Intelligence directement intégré à Wear OS, des réponses intelligentes contextuelles dans les conversations et un suivi du sommeil présenté comme le plus précis jamais proposé par Google.

L’autonomie resterait proche de celle de la Pixel Watch 4, avec environ 30 heures pour le modèle 41 mm et 40 heures pour la version 45 mm. Comme pour les smartphones, une légère hausse des prix est également attendue.

Pixel Buds Pro 2 : une simple nouvelle couleur

Tous les produits ne bénéficieront pas d’une véritable évolution matérielle. Les Pixel Buds Pro 2 devraient simplement accueillir une nouvelle finition vert olive, assortie aux nouvelles couleurs des Pixel 11.

Aucune évolution technique majeure ne semble prévue cette année, ce qui laisse penser que Google réserve les véritables Pixel Buds Pro 3 pour une génération ultérieure.

Pixel Tag : Google entre enfin sur le terrain des AirTag

L’une des annonces les plus attendues pourrait être totalement inédite. Google préparerait le lancement du Pixel Tag, son premier traceur Bluetooth destiné à concurrencer directement les Apple AirTag. Les premières images montrent un design ovale plutôt qu’un format circulaire.

Le Pixel Tag fonctionnerait naturellement avec le réseau Find Hub (anciennement Find My Device), permettant de retrouver des objets perdus grâce au vaste réseau d’appareils Android.

Les caractéristiques techniques et le prix restent encore inconnus.

Pas encore de Googlebook ni de lunettes Android XR

Ces dernières semaines, plusieurs fuites ont également évoqué les futurs Googlebook, nouvelle génération d’ordinateurs portables développés autour d’Android et de Gemini. Des lunettes connectées sous Android XR continuent également de faire parler d’elles.

Cependant, Google avait déjà indiqué que ces deux catégories de produits seraient lancées plus tard dans l’année, probablement à l’automne. Leur présentation complète semble donc peu probable lors de cette conférence.

Une conférence où l’IA sera omniprésente

Au-delà des nouveaux appareils, Made by Google 2026 devrait surtout illustrer la nouvelle stratégie de Google : faire de Gemini le cœur de tout son écosystème. Du smartphone à la montre, en passant par les futurs PC et les objets connectés, chaque nouveau produit semble désormais conçu autour de l’intelligence artificielle plutôt que du simple matériel.

Si les évolutions matérielles apparaissent relativement mesurées, c’est bien cette intégration toujours plus poussée de l’IA qui pourrait constituer la véritable annonce de cette édition 2026.