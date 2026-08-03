Google Pixel 11 Pro : une fuite dévoile sa fiche technique complète et un prix en hausse

À quelques jours de la conférence Made by Google du 12 août, le Pixel 11 Pro n’a pratiquement plus de secrets. Une nouvelle fuite révèle l’ensemble de sa fiche technique ainsi que son tarif, confirmant une stratégie de mise à niveau progressive plutôt qu’une véritable révolution matérielle.

Google miserait sur un écran plus lumineux, davantage de stockage de base et des capacités photo enrichies par l’intelligence artificielle. En contrepartie, le prix grimperait de 100 dollars, tandis que certains choix techniques pourraient faire débat.

Un écran plus lumineux, mais peu de changements côté design

D’après les informations publiées par Android Headlines, le Pixel 11 Pro conserverait un écran Super Actua LTPO OLED de 6,3 pouces, identique en taille à celui du Pixel 10 Pro. La définition resterait fixée à 2 856 x 1 280 pixels, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

La principale évolution concernerait la luminosité maximale, qui passerait de 3 300 nits à 3 600 nits, améliorant ainsi la lisibilité en plein soleil.

Sous le capot, Google intégrerait la nouvelle puce Tensor G6, épaulée par la puce de sécurité Titan M3, le tout sous Android 17.

Plus de stockage… mais moins de mémoire sur certaines versions

Google modifierait sensiblement sa politique de mémoire. Le Pixel 11 Pro débuterait désormais avec 256 Go de stockage, contre 128 Go auparavant, tandis que la capacité maximale serait ramenée à 512 Go, alors que le Pixel 10 Pro proposait une version 1 To.

Autre changement plus surprenant : la mémoire vive.

Selon la fuite, certaines configurations embarqueraient 12 Go de RAM, tandis que les versions supérieures conserveraient 16 Go. Une évolution qui tranche avec le Pixel 10 Pro, équipé de 16 Go sur l’ensemble de la gamme.

Si ce choix permet probablement à Google de maîtriser ses coûts de production, il pourrait être perçu comme un recul sur un smartphone positionné dans le segment premium.

Une photographie toujours au cœur de l’expérience

Le bloc photo conserverait son architecture à trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels compatible macro et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x.

La véritable nouveauté viendrait du traitement logiciel. Google porterait le Super Res Zoom jusqu’à 120x, contre 100x sur le Pixel 10 Pro. Comme souvent chez Google, cette amélioration reposerait davantage sur la photographie computationnelle que sur une évolution matérielle majeure.

À l’avant, le smartphone conserverait un capteur selfie de 42 mégapixels avec un champ de vision de 103 degrés.

Une batterie légèrement plus petite… et une recharge inchangée

La fuite évoque une batterie de 4 850 mAh, contre 4 870 mAh sur la génération actuelle. Une différence minime qui ne devrait pas avoir d’impact significatif sur l’autonomie, surtout si le Tensor G6 améliore son efficacité énergétique. La recharge filaire resterait limitée à 30 W, tandis que les caractéristiques de la recharge sans fil n’ont pas encore été précisées.

Le Pixel 11 Pro conserverait également une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Une hausse de prix difficile à ignorer

Le point qui risque de susciter le plus de réactions concerne le tarif. Selon Android Headlines, le Pixel 11 Pro serait commercialisé à partir de 1 199 euros en Europe. Cela représente une augmentation de 100 euros par rapport au Pixel 10 Pro.

Certes, Google compenserait en doublant le stockage de base, mais l’ensemble des évolutions apparaît relativement mesuré. L’écran gagne en luminosité, le zoom numérique progresse, mais le design reste quasiment inchangé et certaines versions perdraient même de la mémoire vive.

Google mise davantage sur l’intelligence artificielle que sur le matériel

Cette fuite confirme une tendance déjà observée ces dernières années : Google cherche moins à impressionner par ses caractéristiques techniques qu’à valoriser son écosystème logiciel. Le Tensor G6, Gemini et les nombreuses fonctions d’intelligence artificielle devraient constituer les véritables arguments commerciaux du Pixel 11 Pro, davantage que ses composants matériels.

Reste à savoir si cette stratégie suffira à convaincre les consommateurs d’accepter une nouvelle hausse de prix dans un marché où les smartphones premium dépassent désormais régulièrement la barre des 1 000 euros. La conférence Made by Google, prévue le 12 août, permettra de vérifier si Google réserve encore quelques surprises… ou si cette fuite a déjà dévoilé l’essentiel.