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Pixel Watch 5 Stephen Curry Edition : un bracelet exclusif… mais vaut-il vraiment son surcoût ?

Pixel Watch 5 Stephen Curry Edition : un bracelet exclusif… mais vaut-il vraiment son surcoût ?

Google s’apprête à miser une nouvelle fois sur les éditions spéciales. À quelques jours de la conférence Made by Google du 12 août, de nouveaux documents marketing dévoilent la Pixel Watch 5 Stephen Curry Special Edition, une version dédiée à la star de la NBA. Mais, derrière ce partenariat prestigieux se cache un produit finalement très proche de la montre standard.

Si l’édition Curry affiche un design inédit, elle pourrait surtout faire débat à cause d’un détail technique qui interroge la pertinence de son tarif.

Une édition spéciale facturée plus cher

Selon des documents obtenus par MyMobiles, la Pixel Watch 5 Stephen Curry Edition serait commercialisée à 579,99 € en Europe. Elle repose sur la version 45 mm LTE de la Pixel Watch 5, dont le prix attendu est de 549 €.

Le supplément atteint donc environ 31 €, uniquement pour cette déclinaison spéciale.

Google n’a pas encore officialisé la montre, mais son lancement devrait intervenir lors de la conférence Made by Google du 12 août, avec une commercialisation prévue autour du 20 août.

Une fiche technique identique

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, cette édition ne bénéficierait d’aucune amélioration matérielle. Elle conserverait notamment un écran Actua LTPO AMOLED de 45 mm protégé par du Gorilla Glass 5 avec une luminosité maximale de 3 000 nits, la puce Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, 64 Go de stockage, Wear OS 7 et une batterie de 465 mAh offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie avec l’affichage permanent activé.

Autrement dit, les performances resteraient strictement identiques à celles de la Pixel Watch 5 classique.

Toute la différence repose sur le bracelet

Le véritable élément distinctif est le nouveau bracelet Sport Band Stephen Curry. Google a imaginé un design mêlant une base gris pierre et taupe, des liserés orange et marron, un marquage Stephen Curry et le slogan « Lock In », directement inspiré du joueur des Golden State Warriors.

Le bracelet est présenté comme conçu pour accompagner les activités sportives, avec un revêtement déperlant destiné à mieux résister à la transpiration et à l’eau.

Un détail qui pourrait faire réfléchir

C’est précisément ce traitement qui soulève quelques interrogations. Dans sa documentation technique, Google précise que le revêtement déperlant n’est pas permanent. Avec le temps, l’utilisation quotidienne, les frottements ou encore l’exposition aux éléments, cette protection est amenée à disparaître progressivement.

Une fois cette couche usée, Google indique même que certains dommages liés à une exposition prolongée à l’humidité pourraient ne plus être couverts.

Pour un bracelet vendu comme l’élément phare de cette édition spéciale, cette précision pourrait refroidir certains acheteurs.

Une édition destinée avant tout aux collectionneurs

Le reste de la Pixel Watch 5 s’annonce pourtant particulièrement intéressant. Les fuites évoquent notamment l’intégration native de Gemini, un suivi du sommeil amélioré, la détection de perte de pouls, une autonomie en hausse et de nouvelles fonctions liées à la santé.

Face à ces nouveautés, le bracelet Curry apparaît davantage comme un produit dérivé premium que comme une véritable innovation.

Google poursuit sa stratégie lifestyle

Cette collaboration illustre la volonté de Google de rapprocher progressivement ses appareils de l’univers du sport et du lifestyle, à l’image des éditions spéciales proposées depuis plusieurs années par Apple ou Samsung. Associer le nom de Stephen Curry permet d’apporter une dimension émotionnelle au produit, mais la valeur ajoutée reste essentiellement esthétique.

Pour les fans du quadruple champion NBA, cette édition limitée pourra constituer un objet de collection séduisant.

Pour les autres utilisateurs, la Pixel Watch 5 classique semble offrir exactement la même expérience logicielle et matérielle, sans payer un supplément pour un traitement dont Google reconnaît lui-même qu’il finira par disparaître avec le temps.