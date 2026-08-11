À quelques heures de la présentation officielle des Pixel 11, Google n’a pratiquement plus de secrets à garder. Après l’apparition de boîtes de vente sur le marché gris, une nouvelle fuite montre cette fois un véritable Pixel 11 Pro XL en finition noir mat, avec un aperçu beaucoup plus précis de l’une de ses nouveautés les plus intrigantes : la LED HiLight intégrée au module photo.

Le design général reste familier, mais ce grand cercle lumineux pourrait devenir l’une des signatures visuelles de cette génération.

Le Pixel 11 Pro XL apparaît enfin en conditions réelles

Les images partagées par Pixel News Hub montrent pour la première fois le Pixel 11 Pro XL de très près dans une finition sombre, située quelque part entre le noir et le gris anthracite. La texture mate du dos accentue le positionnement premium du modèle, tandis que le célèbre bandeau photo horizontal reste largement fidèle à celui de la génération précédente.

Une autre photo montre également une boîte de démonstration associée à une teinte baptisée Dune, parfois décrite dans d’autres fuites comme Coral. Les différences de rendu entre photos empêchent toutefois de confirmer précisément la couleur réelle.

L’élément le plus intéressant reste ailleurs.

HiLight devient impossible à manquer

À l’intérieur du bloc photo apparaît un large cercle blanc que les précédentes fuites avaient déjà associé à HiLight, le nouveau système lumineux de Google. Contrairement aux minuscules LED de notification que l’on trouvait sur les anciens smartphones Android, Google semble ici vouloir transformer la lumière en véritable élément de design.

D’après les informations découvertes précédemment dans le code de Google Contacts, HiLight pourrait notamment être utilisé pour signaler les appels de contacts favoris, afficher différentes couleurs selon certains profils, indiquer lorsque Gemini est actif, ou encore fournir des informations visuelles lorsque le smartphone est posé écran contre la table.

Les couleurs évoquées dans le code comprennent notamment le bleu, le cyan, le vert, l’orange, le rose, le violet, le blanc ou encore le jaune.

Le retour inattendu de la LED de notification

Le concept est loin d’être nouveau. Avant que les écrans OLED permanents et les systèmes Always-On Display ne se généralisent, de nombreux smartphones Android utilisaient une petite LED RGB pour signaler un appel manqué, un SMS ou une notification. Google lui-même proposait ce type de fonctionnalité sur certains appareils Nexus.

HiLight pourrait donc être vu comme une réinterprétation moderne d’une idée abandonnée depuis plusieurs années.

La grande différence est son emplacement : la LED se trouve désormais au dos de l’appareil. Cela signifie qu’elle devient principalement utile lorsque le Pixel 11 est posé écran vers le bas.

Gadget ou vraie bonne idée ?

C’est précisément ce qui divise déjà les futurs utilisateurs. D’un côté, HiLight peut avoir un intérêt évident dans certaines situations. En réunion, dans un environnement bruyant ou lorsque le téléphone doit rester silencieux, un simple signal lumineux permettrait de reconnaître rapidement l’origine d’une alerte sans allumer l’écran.

De l’autre, le système paraît beaucoup moins pertinent lorsque le téléphone est utilisé normalement. Si l’écran est déjà visible, les notifications affichées donnent évidemment davantage d’informations qu’un simple changement de couleur.

La fonctionnalité pourrait donc dépendre énormément de la manière dont Google l’intègre au logiciel.

Pixel et les expérimentations matérielles, une longue histoire

Google n’en est pas à son premier pari inhabituel. Le Pixel 4 avait introduit le radar Soli pour contrôler certaines fonctions avec des gestes dans l’air. Plus récemment, les modèles Pro ont intégré un capteur de température, lui aussi largement débattu quant à son utilité réelle.

HiLight rejoint cette longue série d’expérimentations matérielles propres aux Pixel. Certaines deviennent des références. D’autres disparaissent après une ou deux générations. C’est aussi ce qui rend la gamme intéressante : Google utilise régulièrement ses smartphones comme laboratoire pour tester de nouvelles interactions.

Une fonctionnalité qui devra prouver son utilité

Les premières réactions observées sur Reddit restent plutôt sceptiques. Plusieurs utilisateurs reprochent déjà à Google de remettre au goût du jour une fonction autrefois courante sur Android tout en la présentant comme une innovation. D’autres estiment que le constructeur devrait prioritairement concentrer ses efforts sur l’autonomie, les performances ou l’appareil photo.

Ces critiques sont compréhensibles, mais le véritable jugement dépendra de l’usage quotidien.

Si Google permet d’attribuer facilement des couleurs aux contacts, aux applications et aux interactions avec Gemini, HiLight pourrait devenir un signal visuel discret et réellement pratique. Si ses possibilités restent limitées, le système risque rapidement de rejoindre la liste des curiosités matérielles oubliées des Pixel.

La conférence Made by Google devrait enfin montrer HiLight en action. À ce stade, c’est probablement ce qu’il manque encore pour déterminer si cette grande lumière au dos du Pixel 11 Pro XL est une idée brillante… ou simplement un nouveau gadget très Google.