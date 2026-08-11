À quelques jours de la présentation officielle de la gamme Pixel 11, les fuites continuent de se contredire. Après plusieurs semaines marquées par des rumeurs peu rassurantes concernant la mémoire vive des nouveaux smartphones de Google, un nouveau rapport vient nuancer le tableau. Le Pixel 11 d’entrée de gamme pourrait finalement conserver 12 Go de RAM, un choix plus cohérent avec les ambitions du constructeur en matière d’intelligence artificielle.

Si cette information se confirme, la bonne nouvelle pourrait toutefois ne concerner que le modèle standard.

Le Pixel 11 conserverait finalement 12 Go de RAM

Ces dernières semaines, plusieurs indiscrétions laissaient entendre que Google pourrait réduire la mémoire vive du Pixel 11 à seulement 8 Go de RAM. Une décision qui aurait constitué un recul surprenant par rapport aux 12 Go proposés sur toute la gamme Pixel 10.

Selon le leaker @evowizz, ce scénario ne serait finalement plus d’actualité. Toutes les versions du Pixel 11 embarqueraient 12 Go de mémoire vive, quel que soit le stockage choisi.

La fuite évoque également le maintien du téléobjectif 10,8 mégapixels, contrairement à certaines rumeurs qui annonçaient sa disparition afin de réduire les coûts de production.

Si ces informations sont exactes, Google préserverait deux éléments clés qui distinguent traditionnellement les Pixel de nombreux concurrents : une configuration photographique complète et une quantité de mémoire adaptée aux usages modernes.

Les modèles Pro pourraient en revanche perdre leur avantage

Le scénario serait moins favorable pour la gamme Premium. Le journaliste et leaker Roland Quandt affirme que seuls les Pixel 11 Pro équipés de 512 Go de stockage ou davantage disposeraient de 16 Go de RAM. Les versions d’entrée de gamme, dotées de 256 Go, se limiteraient à 12 Go de RAM.

Cette stratégie concernerait également le Pixel 11 Pro XL ainsi que le Pixel 11 Pro Fold, ce qui représenterait un recul par rapport aux Pixel 10 Pro, qui embarquaient systématiquement 16 Go de mémoire vive.

Une telle segmentation rapprocherait Google des pratiques déjà adoptées par plusieurs fabricants Android, qui utilisent désormais la mémoire comme argument de montée en gamme.

Kinda nice of big G to give all Pixel 11 Pro models 16 GB of RAM from the 512GB flash variants upwards, eh? — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 10 août 2026 à 19:27

Une stratégie difficile à défendre avec des prix en hausse

Cette évolution intervient dans un contexte particulier. Google a déjà confirmé que la gamme Pixel 11 ferait l’objet d’une augmentation tarifaire, conséquence directe de la flambée des coûts liés à la mémoire DRAM et au stockage NAND. Une situation qui touche aujourd’hui l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs, portée notamment par l’explosion de la demande en infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

Pour de nombreux utilisateurs, l’équation paraît difficile à accepter : payer davantage pour une configuration qui, dans certains cas, offrirait moins de mémoire que la génération précédente.

Sur Reddit, plusieurs membres de la communauté Pixel dénoncent déjà une politique tarifaire jugée peu favorable aux consommateurs. Beaucoup estiment que Google répercute une crise dont l’entreprise est elle-même indirectement à l’origine, en étant l’un des principaux acteurs de la course mondiale à l’IA.

L’intelligence artificielle rend la RAM plus importante que jamais

Réduire la quantité de mémoire vive serait un choix étonnant pour Google. Contrairement aux générations précédentes, les smartphones actuels exécutent une part croissante des traitements d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. Traduction en temps réel, résumé automatique, génération d’images, assistants conversationnels ou encore traitement avancé de la photographie : toutes ces fonctions nécessitent davantage de mémoire pour fonctionner efficacement.

Avec Android 17 et Gemini intégrés au cœur de l’expérience Pixel, 12 Go de RAM apparaissent aujourd’hui comme un minimum crédible, tandis que 16 Go deviennent progressivement la référence sur le segment premium.

Google mise désormais davantage sur l’expérience que sur la fiche technique

Depuis plusieurs générations, Google ne cherche plus à rivaliser avec Qualcomm ou Apple sur la puissance brute. La stratégie de la marque consiste à proposer une expérience logicielle fortement intégrée, où l’intelligence artificielle devient le principal argument de différenciation. Dans cette logique, la quantité de RAM compte autant pour les fonctionnalités futures que pour les performances immédiates.

Le véritable enjeu du Pixel 11 ne sera donc probablement pas son processeur Tensor G6, mais la manière dont Google exploitera cette puissance à travers Gemini, Android 17 et les nouveaux outils exclusifs qui accompagneront le lancement.

Si le Pixel 11 conserve effectivement 12 Go de mémoire vive, Google évitera une polémique de dernière minute. Reste désormais à découvrir si les nouveautés logicielles suffiront à convaincre les utilisateurs d’accepter une hausse des prix dans un marché où chaque compromis est désormais scruté de près.