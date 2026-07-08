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Google officialise son événement Made by Google 2026 : les Pixel 11 seront dévoilés le 12 août

Google officialise son événement Made by Google 2026 : les Pixel 11 seront dévoilés le 12 août

L’attente touche à sa fin pour les prochains smartphones de Google. Le géant américain a confirmé la tenue de son événement Made by Google 2026 le 12 août, soit une semaine plus tôt que l’an dernier. La conférence, organisée à New York, devrait lever le voile sur l’ensemble de la gamme Pixel 11 ainsi que sur plusieurs nouveaux appareils de l’écosystème Pixel.

L’invitation officielle offre également un premier aperçu d’un smartphone au cadre métallique doré, qui pourrait correspondre au futur Pixel 11 Pro.

Quatre smartphones Pixel 11 attendus

Sauf surprise, Google devrait présenter une gamme complète composée de quatre modèles :

La conférence devrait également être l’occasion de découvrir la Pixel Watch 5, annoncée en deux tailles, ainsi que de nouveaux Pixel Buds Pro, même si très peu d’informations ont filtré à leur sujet jusqu’à présent.

L’événement débutera à 18 heures (heure locale), soit 23 heures en France, un horaire plus tardif que les précédentes conférences organisées par Google.

Un design dans la continuité

L’image accompagnant les invitations confirme les rumeurs apparues ces derniers mois. Le Pixel 11 Pro conserverait un cadre métallique plat associé à une finition premium, tandis que le bloc photo arrière adopterait une nouvelle fois une forme allongée occupant presque toute la largeur du smartphone.

Les différents rendus publiés ces dernières semaines laissent penser que Google privilégiera une évolution progressive plutôt qu’une refonte esthétique majeure.

Une nouveauté pourrait toutefois faire son apparition avec Pixel Glow, une fonction encore mystérieuse évoquée par plusieurs fuites. Celle-ci prendrait la forme d’un système d’éclairage RGB intégré sous le verre noir entourant le module photo, susceptible d’afficher des notifications ou d’autres effets lumineux.

Google n’a toutefois rien confirmé officiellement concernant cette fonctionnalité.

Des prix qui pourraient fortement augmenter

Quelques heures avant l’annonce officielle de la conférence, une fuite relayée par plusieurs sources évoquait une hausse importante des tarifs en Europe. Google abandonnerait le modèle équipé de 128 Go de stockage, faisant des 256 Go la nouvelle capacité de base sur plusieurs modèles.

Ce changement s’accompagnerait d’une augmentation d’environ 100 € par rapport à la génération actuelle.

Si ces informations se confirment, les prix pourraient s’établir autour de :

999 € pour le Pixel 11

1 199 € pour le Pixel 11 Pro

1 399 € pour le Pixel 11 Pro XL

Un rendez-vous stratégique pour Google

Cette édition 2026 de Made by Google s’annonce particulièrement importante pour la marque. Au-delà du renouvellement de sa gamme de smartphones, Google devra démontrer que les Pixel peuvent continuer à se distinguer dans un marché premium dominé par Apple et Samsung. Les attentes portent notamment sur la nouvelle génération de processeurs Tensor, les fonctionnalités d’intelligence artificielle embarquées et les éventuelles nouveautés de l’écosystème Pixel.

Le 12 août permettra également de vérifier si les rumeurs concernant les hausses de prix se confirment. Dans un contexte où les smartphones haut de gamme deviennent de plus en plus coûteux, Google devra convaincre que les évolutions apportées par les Pixel 11 justifient ce repositionnement tarifaire.