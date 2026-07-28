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Google confirme une hausse des prix des Pixel 11 à cause du coût de la mémoire

Google confirme une hausse des prix des Pixel 11 à cause du coût de la mémoire

Les futurs Pixel 11 ne seront pas épargnés par la flambée des coûts des composants. Google a confirmé que sa prochaine génération de smartphones verra ses tarifs augmenter, invoquant une crise sans précédent sur le marché de la mémoire vive. Une annonce qui vient donner davantage de crédibilité aux récentes fuites évoquant une hausse généralisée des prix de la gamme.

Au-delà des Pixel, cette situation illustre les difficultés auxquelles sont confrontés l’ensemble des fabricants Android, contraints de composer avec un renchérissement spectaculaire des composants essentiels.

Google pointe une crise historique du marché de la mémoire

Interrogé par 9to5Google, Shakil Barkat, vice-président de la division Devices & Services de Google, a expliqué que l’industrie traversait une crise inédite concernant le prix de la mémoire.

Selon des données citées par Google et attribuées à Morgan Stanley, le coût de 1 Go de RAM serait passé d’environ 2,80 dollars en 2025 à 12 dollars en 2026, soit une hausse spectaculaire en l’espace d’un an. Le dirigeant affirme que Google a absorbé cette augmentation aussi longtemps que possible, mais que l’entreprise ne peut désormais plus préserver les consommateurs de cette envolée des coûts.

Les nouveaux tarifs seront officiellement dévoilés lors de la conférence Made by Google prévue le 12 août.

Les précédentes fuites sur les Pixel 11 prennent une nouvelle dimension

Cette confirmation renforce la crédibilité des informations apparues ces dernières semaines. Selon plusieurs fuites, les Pixel 11 et Pixel 11 Pro pourraient être commercialisés avec une hausse d’environ 100 dollars par rapport aux modèles actuels, et leur stockage de base passerait de 128 Go à 256 Go, ce qui permettrait de compenser en partie cette augmentation tarifaire.

En revanche, les modèles Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold pourraient également enregistrer une hausse d’environ 100 dollars, sans évolution majeure de leur configuration de base. Certaines rumeurs évoquent également une réduction de la mémoire vive du Pixel 11 Pro, qui passerait de 16 Go à 12 Go afin de limiter l’impact de la hausse des coûts des composants.

À ce stade, Google n’a confirmé ni ces caractéristiques techniques ni les tarifs précis de chaque modèle.

Google veut réduire la dépendance d’Android à la mémoire vive

Face à cette situation, Google ne compte pas uniquement répercuter les hausses sur ses produits. L’entreprise indique travailler sur un vaste chantier d’optimisation visant à réduire les besoins en mémoire d’Android et de son écosystème applicatif.

L’objectif est simple : offrir les mêmes performances avec une quantité de RAM plus faible.

Cette approche rappelle la stratégie d’Apple, qui bénéficie depuis longtemps d’une intégration étroite entre son matériel et son système d’exploitation. Grâce à cette maîtrise de l’ensemble de la chaîne, les iPhone parviennent souvent à offrir une excellente fluidité avec moins de mémoire que de nombreux smartphones Android.

Google espère désormais tirer parti de son contrôle sur Android, des processeurs Tensor et des fonctions d’intelligence artificielle embarquées pour améliorer l’efficacité globale de ses futurs appareils.

Une optimisation qui pourrait profiter à tout l’écosystème Android

Reste toutefois une inconnue majeure. Contrairement à Apple, Google ne contrôle pas l’ensemble des smartphones Android. Les constructeurs comme Samsung, Xiaomi, Oppo ou encore Honor utilisent chacun leur propre interface et leurs propres optimisations logicielles.

Il reste donc à déterminer si ces améliorations bénéficieront uniquement aux Pixel ou si elles pourront être intégrées plus largement aux différentes déclinaisons d’Android proposées par les fabricants.

Une hausse des prix révélatrice des nouveaux défis du marché

La confirmation de Google montre que l’industrie du smartphone entre dans une nouvelle phase où la maîtrise des coûts devient presque aussi stratégique que l’innovation technologique. Après plusieurs années marquées par la hausse du prix des processeurs et des composants liés à l’intelligence artificielle, c’est désormais la mémoire qui exerce une pression considérable sur les marges des constructeurs.

Face à cette réalité, Google semble vouloir adopter une double stratégie : accepter une hausse des prix à court terme tout en investissant dans une optimisation plus poussée d’Android afin de limiter les besoins matériels des prochaines générations de smartphones. Si cette approche porte ses fruits, elle pourrait non seulement réduire les coûts de fabrication des futurs Pixel, mais aussi influencer l’ensemble de l’écosystème Android dans les années à venir.