La prochaine puce maison de Google commence à se dévoiler. Selon de nouvelles fuites, le Tensor G6 du Pixel 11 adopterait une architecture CPU profondément revue, avec des cœurs ARM C1 plus modernes, une gravure 2 nm chez TSMC et un possible modem MediaTek M90.

Mais, le GPU pourrait rester le point faible.

Tensor G6 : Un vrai bond attendu côté processeur

Le Tensor G6 abandonnerait l’approche plus conservatrice des générations précédentes pour une configuration à 7 cœurs, dont un cœur ARM C1-Ultra à 4,11 GHz et plusieurs cœurs C1-Pro à 3,38 GHz. L’objectif est clair : réduire l’écart avec Qualcomm et Apple sur les performances brutes.

La puce serait aussi attendue sur un procédé TSMC 2 nm, ce qui pourrait améliorer l’efficacité énergétique, la chauffe et l’autonomie — trois sujets longtemps sensibles pour les Pixel.

Le GPU, toujours le compromis des Pixel ?

La fuite évoque aussi un possible passage à une architecture GPU PowerVR. Mais, les premiers échos parlent d’un gain limité, voire d’une évolution surtout nominale. En clair, le Pixel 11 pourrait progresser fortement en usage quotidien, en IA locale et en efficacité, sans devenir pour autant une référence pour le jeu mobile.

Ce choix serait cohérent avec la stratégie de Google : les Pixel ne cherchent pas à séduire les gamers, mais à briller sur la photo computationnelle, l’IA embarquée, la sécurité et l’expérience Android.

Modem MediaTek et Titan M3 : Google veut reprendre le contrôle

Autre évolution importante : Google pourrait remplacer les modems Samsung par un MediaTek M90, avec de meilleurs résultats attendus en connectivité et en consommation. Le Tensor G6 intégrerait aussi une nouvelle puce de sécurité Titan M3, nom de code « Google Epic », pour renforcer la protection matérielle des Pixel.

Un Pixel 11 plus mature qu’explosif

Le Tensor G6 ne s’annonce pas comme une puce pensée pour gagner tous les benchmarks. Il ressemble plutôt à une correction stratégique : plus de puissance CPU, moins de chauffe, un modem plus crédible et une sécurité renforcée.

Pour Google, ce serait déjà une victoire. Le Pixel 11 n’a pas besoin de devenir une console de poche ; il doit surtout devenir un smartphone plus rapide, plus endurant et plus fiable au quotidien.