Le Xiaomi 18 continue de se préciser plusieurs mois avant son lancement officiel. Une nouvelle fuite signée Digital Chat Station dévoile les futurs coloris du smartphone, confirme l’arrivée de la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm et évoque une évolution majeure du système photo. En contrepartie, Xiaomi préparerait également une hausse de prix particulièrement marquée.

Le futur flagship de la marque semble ainsi vouloir franchir un nouveau cap, aussi bien sur le plan technique que tarifaire.

Cinq coloris au lancement

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 18 serait proposé dans cinq finitions : Noir, blanc, rose, bleu et rouge Le smartphone conserverait par ailleurs le design général de son prédécesseur avec un module photo carré positionné dans l’angle supérieur gauche du dos de l’appareil.

Xiaomi privilégierait donc une évolution progressive plutôt qu’une rupture esthétique, une stratégie devenue courante sur le segment premium.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 au cœur du Xiaomi 18

Comme attendu, le Xiaomi 18 devrait faire partie des tout premiers smartphones à intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 6. Gravée par TSMC en 2 nm, cette nouvelle plateforme promet une amélioration significative des performances tout en réduisant la consommation énergétique.

D’après les précédentes indiscrétions, la puce embarquerait une architecture Oryon développée par Qualcomm, une configuration CPU 2 + 3 + 3 cœurs, un cache L2 partagé de 16 Mo, un GPU Adreno 845 de nouvelle génération et apporterait la prise en charge de la mémoire LPDDR5X.

Au-delà du gain de puissance brute, cette gravure en 2 nm devrait surtout améliorer l’autonomie et les performances des traitements liés à l’intelligence artificielle.

Xiaomi miserait sur un capteur Leica de 200 mégapixels

La partie photo pourrait connaître une évolution beaucoup plus importante. Selon les fuites, Xiaomi abandonnerait la configuration à trois capteurs de 50 mégapixels du Xiaomi 17 au profit d’un système Leica composé de deux capteurs de 200 mégapixels.

La configuration comprendrait un capteur principal de 200 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Une telle évolution permettrait d’améliorer à la fois le niveau de détail et les capacités de zoom optique, tout en renforçant le positionnement photographique du smartphone face aux autres références du segment premium.

Si cette configuration se confirme, le Xiaomi 18 pourrait devenir l’un des smartphones les plus ambitieux de la marque en matière d’imagerie.

Une hausse de prix qui pourrait dépasser les 1 000 yuans

La nouveauté la plus marquante concerne toutefois le tarif. Le Xiaomi 18 pourrait être commercialisé au-delà de 5 499 yuans, contre 4 499 yuans pour le Xiaomi 17 lors de son lancement. Une augmentation de plus de 1 000 yuans qui reflète les tensions actuelles sur l’ensemble de l’industrie.

Le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, avait d’ailleurs déjà averti que la hausse durable du prix des mémoires et des composants continuerait d’impacter le coût des futurs smartphones haut de gamme jusqu’à la fin de 2027, voire au-delà.

Autrement dit, le Xiaomi 18 ne serait probablement que le premier d’une longue série de modèles premium à subir cette inflation.

Xiaomi prépare une montée en gamme assumée

Cette nouvelle fuite confirme une tendance observée depuis plusieurs générations. Xiaomi ne cherche plus uniquement à proposer le meilleur rapport qualité-prix. Le constructeur ambitionne désormais de rivaliser frontalement avec Apple et Samsung sur le segment ultra-premium.

L’association d’une puce gravée en 2 nm, d’un système photo Leica plus ambitieux et d’un positionnement tarifaire en hausse illustre clairement cette stratégie.

Reste désormais à savoir si les évolutions matérielles seront suffisamment marquantes pour convaincre les utilisateurs d’accepter un ticket d’entrée nettement plus élevé. Dans un contexte où le coût des composants continue de grimper, le Xiaomi 18 pourrait bien symboliser une nouvelle génération de smartphones premium où l’innovation s’accompagne inévitablement d’une hausse des prix.