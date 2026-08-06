Google s’apprête enfin à entrer sur le marché des traqueurs Bluetooth. Après plusieurs années de rumeurs, le Pixel Tag pourrait être dévoilé lors du prochain événement Made by Google du 12 août. Mais si l’on en croit une nouvelle fuite, le géant de Mountain View ne compte pas séduire les utilisateurs avec un tarif agressif.

Le Pixel Tag serait commercialisé à 34,90 € en Europe, soit seulement dix centimes de moins que l’AirTag d’Apple. Une différence symbolique qui montre que Google préfère miser sur son écosystème plutôt que sur une guerre des prix.

Un Pixel Tag positionné face à l’AirTag, pas en dessous

Selon les informations publiées par Dealabs, le Pixel Tag devrait être lancé au prix de 34,90 €, quasiment identique à celui de l’AirTag vendu 35 € sur plusieurs marchés européens. Ce positionnement laisse peu de place à une stratégie tarifaire. Google semble considérer que les utilisateurs Android recherchent avant tout un accessoire parfaitement intégré à leur smartphone, plutôt qu’une alternative low-cost.

Cette approche place directement le Pixel Tag face au produit d’Apple, avec une promesse implicite : offrir une expérience de localisation aussi fluide au sein de l’écosystème Android.

L’intégration à Find Hub sera l’un des principaux arguments

Le futur tracker devrait fonctionner avec Find Hub, le réseau de localisation de Google destiné à retrouver smartphones, objets connectés et accessoires compatibles. Comme son concurrent, le Pixel Tag intégrerait un haut-parleur permettant de faire sonner l’appareil afin de retrouver un objet à proximité.

Sur le papier, Google couvre ainsi les fonctions essentielles attendues d’un traqueur Bluetooth moderne. En revanche, plusieurs éléments techniques restent encore inconnus.

L’Ultra-Wideband reste le grand point d’interrogation

La principale inconnue concerne la présence d’une puce Ultra-Wideband (UWB). Cette technologie permet une localisation extrêmement précise grâce à un guidage directionnel, l’une des fonctionnalités les plus appréciées de l’AirTag lorsqu’il est associé à un iPhone compatible.

À ce stade, aucune fuite ne confirme que le Pixel Tag bénéficiera de cette capacité. Si Google venait à s’en passer, son accessoire risquerait de perdre l’un des avantages les plus différenciants du produit d’Apple.

Autre interrogation : la batterie. Google n’a pas encore indiqué si elle sera remplaçable, comme sur l’AirTag, ou rechargeable.

Plus qu’un accessoire, un test pour l’écosystème Android

Le Pixel Tag représente bien davantage qu’un simple accessoire connecté. Depuis plusieurs mois, Google accélère le développement de son réseau Find Hub, destiné à offrir une alternative crédible au réseau Localiser d’Apple. L’objectif est clair : renforcer l’écosystème Android avec des accessoires capables de fonctionner de manière transparente entre smartphones, montres connectées et objets du quotidien.

Le Pixel Tag pourrait ainsi devenir la vitrine de cette stratégie, à condition que les performances du réseau de localisation soient à la hauteur des attentes.

Un lancement qui pourrait renforcer l’offre Pixel

Le Made by Google du 12 août devrait être particulièrement chargé. En plus du Pixel Tag, Google devrait dévoiler la nouvelle gamme Pixel 11, le Pixel Watch 5 ainsi que le Pixel 11 Pro Fold.

L’arrivée d’un tracker maison viendrait compléter un catalogue d’accessoires de plus en plus cohérent, dans lequel chaque appareil s’intègre au reste de l’écosystème Pixel.

Google n’a plus droit à l’erreur

En choisissant un prix pratiquement identique à celui de l’AirTag, Google change la nature de la comparaison. Le Pixel Tag ne sera pas jugé comme une alternative économique, mais comme un concurrent direct. Les utilisateurs attendront donc un niveau de précision, de fiabilité et d’intégration comparable à celui proposé par Apple depuis plusieurs années.

Tout se jouera désormais sur trois éléments : la qualité du réseau Find Hub, la présence éventuelle de l’Ultra-Wideband et l’expérience utilisateur au quotidien.

Le prix ne fera pas la différence. Ce sont les performances qui détermineront si Google peut enfin proposer une véritable référence pour les utilisateurs Android.