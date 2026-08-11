Le ciel européen s’apprête à offrir l’un des spectacles astronomiques les plus impressionnants de ces dernières décennies. Ce mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire traversera une large partie de l’Europe, avec une éclipse totale visible notamment depuis le nord de l’Espagne et certaines zones proches de l’Islande, tandis que le Royaume-Uni, la France et une grande partie du continent profiteront d’une éclipse partielle particulièrement spectaculaire.

Pendant quelques minutes, la lumière chutera, la température pourra baisser et le paysage prendra cette étrange teinte crépusculaire propre aux grandes éclipses.

Une éclipse exceptionnelle pour l’Europe

Le phénomène débutera dans l’extrême nord de la Russie avant que l’ombre de la Lune ne progresse vers l’Arctique, l’Atlantique Nord puis l’Europe occidentale. La bande de totalité restera relativement étroite. Elle passera notamment près de l’Islande avant de traverser le nord de l’Espagne et de poursuivre sa course jusqu’aux Baléares.

Pour la plupart des observateurs situés dans cette zone privilégiée, la totalité durera moins de deux minutes.

C’est court, mais suffisamment long pour transformer complètement le paysage.

Au moment précis où la Lune recouvrira entièrement le Soleil, le ciel s’assombrira brutalement. Les oiseaux pourront interrompre leurs chants, certains insectes nocturnes commencer à se manifester et une baisse sensible de la température pourra être ressentie.

Puis, pendant quelques instants, seule la couronne solaire restera visible autour du disque noir de la Lune.

Espagne : le meilleur endroit pour observer la totalité

L’Espagne sera l’un des principaux points d’observation en Europe. Des villes comme Bilbao, Valence et Palma de Majorque se trouveront dans la bande de totalité. Le maximum de l’éclipse devrait intervenir aux alentours de 20 h 27 à Bilbao, 20 h 31 à Palma et 20 h 33 à Valence. Madrid et Barcelone, situées légèrement en dehors de la bande centrale, devraient néanmoins voir plus de 99 % du disque solaire occulté, offrant une expérience très proche de la totalité.

Les îles de Majorque et Minorque constitueront les dernières zones terrestres à observer l’éclipse totale avant que l’ombre lunaire ne disparaisse dans la Méditerranée au coucher du Soleil.

Et en France ?

La France profitera également d’une éclipse partielle particulièrement marquée. À Paris, environ 92 % du Soleil devrait être occulté. Plus largement, l’ouest et le nord du pays bénéficieront d’une occultation importante, tandis que les régions plus éloignées de la trajectoire centrale observeront une éclipse progressivement moins prononcée.

Dans une grande partie de l’Europe centrale et orientale, le Soleil sera encore partiellement éclipsé lorsqu’il atteindra l’horizon.

Cette combinaison entre éclipse et coucher de Soleil pourrait offrir des paysages particulièrement spectaculaires, sous réserve d’une météo favorable.

Pourquoi la totalité est-elle si impressionnante ?

Une éclipse totale permet d’observer des phénomènes habituellement invisibles. Lorsque le disque solaire est complètement masqué, la couronne solaire apparaît autour de la Lune sous la forme de longues structures lumineuses. Cette atmosphère extrêmement chaude du Soleil est normalement noyée dans l’intense luminosité de sa surface.

Les scientifiques peuvent également observer des protubérances solaires, ces immenses boucles rougeâtres ou rosées de plasma guidées par les champs magnétiques de notre étoile.

Juste avant et après la totalité, une petite portion de lumière peut apparaître au bord de la Lune, produisant le célèbre effet de bague de diamant.

Une mécanique céleste presque parfaite

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe directement entre la Terre et le Soleil. Son ombre crée alors deux zones principales. Au centre se trouve l’ombre, ou umbra, où le Soleil est totalement occulté. Cette zone ne mesure généralement que quelques centaines de kilomètres de large.

Autour se trouve la pénombre, où seule une partie du Soleil est cachée, ce qui explique pourquoi une éclipse partielle est visible sur une zone beaucoup plus vaste. Si l’orbite de la Lune se situait exactement dans le même plan que celle de la Terre autour du Soleil, une éclipse se produirait chaque mois.

Mais, l’orbite lunaire est légèrement inclinée, ce qui rend ces alignements beaucoup plus rares.

Une incroyable coïncidence cosmique

Les éclipses totales existent grâce à une remarquable coïncidence astronomique. Le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il se situe également environ 400 fois plus loin de la Terre.

Résultat : depuis notre planète, les deux objets apparaissent presque exactement de la même taille dans le ciel. C’est cette géométrie exceptionnelle qui permet à la Lune de masquer parfaitement le Soleil. Cette situation ne durera toutefois pas éternellement. La Lune s’éloigne progressivement de la Terre de quelques centimètres chaque année.

Dans environ 600 millions d’années, elle apparaîtra trop petite dans notre ciel pour provoquer une véritable éclipse totale.

Comment observer l’éclipse en toute sécurité ?

C’est le point le plus important. Il ne faut jamais regarder directement le Soleil sans protection adaptée, même pendant une éclipse partielle. Des lunettes de Soleil classiques ne suffisent pas et peuvent entraîner des lésions oculaires permanentes.

Il faut utiliser exclusivement des lunettes certifiées pour l’observation des éclipses solaires.

Les jumelles, télescopes et appareils photo présentent également un danger : leur effet grossissant concentre la lumière et peut provoquer des dommages très graves, même si l’observateur porte des lunettes d’éclipse. Les instruments doivent être équipés de filtres solaires spécialement conçus à cet effet.

La seule période pendant laquelle il est possible de regarder directement le phénomène sans protection correspond aux quelques instants de totalité complète. Cette exception ne concerne évidemment que les observateurs situés dans la bande de totalité.

Pour tous les autres, les lunettes doivent rester portées pendant toute l’observation.

Une alternative simple : le projecteur à sténopé

Sans lunettes spécialisées, il reste possible de suivre l’éclipse indirectement. Un simple morceau de carton percé d’un petit trou permet de projeter l’image du Soleil sur une autre surface. Une passoire fonctionne également : chacun de ses petits trous agit comme un minuscule projecteur et produit plusieurs images du croissant solaire sur le sol.

Cette technique est particulièrement adaptée aux enfants et aux événements publics, puisqu’elle permet d’observer le phénomène sans regarder directement vers le Soleil.

Un rendez-vous astronomique à ne pas manquer

Pour des millions d’Européens, l’éclipse du 12 août 2026 sera probablement l’un des événements célestes les plus mémorables de leur génération. Même sans totalité, une occultation de 90 % ou plus suffit à modifier sensiblement la lumière ambiante et à donner au paysage une atmosphère presque irréelle.

Mais pour ceux qui se trouveront sur la bande de totalité, l’expérience sera d’une autre dimension : pendant quelques dizaines de secondes, le Soleil semblera disparaître, révélant une partie de son atmosphère habituellement invisible.

Un rappel spectaculaire de la mécanique précise — et parfois presque miraculeuse — de notre système solaire.