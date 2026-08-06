À une semaine de la présentation officielle des Pixel 11, Google semble avoir laissé échapper un nouveau détail sur HiLight, la mystérieuse LED intégrée au dos de ses futurs smartphones. Des chaînes de code découvertes dans l’application Google Contacts indiquent que les utilisateurs pourront attribuer une couleur spécifique à certains contacts favoris afin d’identifier leurs appels sans retourner le téléphone.

L’idée rappelle immédiatement les anciennes LED RGB des smartphones Android. Mais à ce stade, HiLight semble offrir une personnalisation plus limitée que ce que beaucoup d’utilisateurs espéraient.

Neuf couleurs repérées dans Google Contacts

La découverte provient de la version 4.85 de Google Contacts. Plusieurs éléments de code font référence au nom interne « glow », déjà associé aux premières rumeurs autour de cette fonction. L’un des textes indique explicitement : « Appuyez pour configurer HiLight pour vos contacts favoris ».

Les couleurs actuellement repérées sont les suivantes : bleu, cyan, vert, orange, rose, violet, turquoise, blanc et jaune.

L’utilisateur pourrait ainsi associer une couleur à un contact précis. Lorsque celui-ci appelle, la LED située dans le module photo s’illuminerait avec la teinte correspondante.

Le nom HiLight se confirme

Pendant plusieurs mois, la nouvelle LED a été surnommée Pixel Glow dans les fuites. Ce nom provenait notamment de références découvertes dans les versions bêta d’Android 17. Mais les derniers visuels marketing et les nouvelles chaînes de code convergent désormais vers une appellation différente : HiLight.

Google semble vouloir transformer cette fonction en un élément distinctif de son prochain matériel, avec un nom facilement identifiable et directement lié à la lumière.

Une LED pensée pour les appels et Gemini

Les informations disponibles suggèrent que HiLight aura au moins deux usages principaux. Le premier concerne les appels entrants provenant de contacts favoris. La couleur choisie permettrait d’identifier rapidement l’appelant lorsque le téléphone est posé face contre une surface.

Le second concerne Gemini. La LED pourrait s’illuminer lorsque l’assistant IA est actif, en reprenant le langage visuel lumineux que Google commence à déployer sur d’autres produits.

Les futurs Googlebook devraient ainsi intégrer une Glowbar, tandis que les enceintes connectées de la marque utilisent déjà des animations lumineuses pour signaler les interactions avec Gemini.

HiLight s’inscrit donc dans une stratégie plus large : donner à l’intelligence artificielle une présence visuelle cohérente dans tout l’écosystème Google.

Une fonction qui paraît encore très limitée

Sur le principe, l’idée est séduisante. Dans la pratique, les fonctions révélées jusqu’ici paraissent assez modestes. Les anciennes LED RGB présentes sur les smartphones Nexus et de nombreux appareils Android permettaient déjà de signaler des appels, des messages ou des notifications provenant d’applications différentes.

À ce stade, rien ne confirme que HiLight pourra être utilisé pour les SMS, les applications de messagerie, les notifications tierces, l’état de la batterie ou encore les rappels ou les alarmes.

Cette limitation explique les réactions mitigées d’une partie de la communauté Pixel, qui voit dans HiLight une fonction rétro remise en avant comme une nouveauté majeure.

Google devra convaincre avec davantage de personnalisation

La véritable valeur de HiLight dépendra donc de son niveau de personnalisation. Une LED multicolore peut devenir utile si l’utilisateur peut définir précisément :

quels événements déclenchent la lumière

quelles applications y ont accès

quelles couleurs sont associées à chaque type d’alerte

quels motifs ou animations sont utilisés.

Sans cela, HiLight risque de rester un simple indicateur pour quelques appels et pour Gemini, loin du potentiel offert par les anciens systèmes de notification Android.

Une nouveauté importante dans une génération très prudente

HiLight attire d’autant plus l’attention que les Pixel 11 ne semblent pas préparer de rupture matérielle majeure. Les différentes fuites évoquent un design très proche de la série Pixel 10, une hausse des prix, des batteries légèrement plus petites sur plusieurs modèles, des configurations de stockage revues selon les versions et peu de changements spectaculaires du côté des appareils photo.

Dans ce contexte, Google pourrait être tenté de présenter HiLight comme l’une des nouveautés emblématiques de cette génération. Le pari reste risqué. Une LED arrière peut enrichir l’expérience quotidienne, mais elle aura du mal à justifier seule une nouvelle génération de smartphones plus chère.

Le vrai potentiel de HiLight reste à découvrir

Les chaînes de code découvertes dans Google Contacts confirment désormais le nom de HiLight et son système de couleurs pour les contacts favoris. Mais, elles ne dévoilent probablement qu’une partie de son fonctionnement.

Google devra profiter de la conférence Made by Google du 12 août pour montrer que cette lumière ne se résume pas à un simple retour nostalgique des LED de notification. Si HiLight bénéficie d’une personnalisation étendue et d’une intégration profonde avec Android, elle pourrait redevenir un outil discret mais réellement utile.

Dans le cas contraire, elle risque surtout d’illustrer la prudence d’une gamme Pixel 11 qui semble, pour l’instant, davantage recycler de bonnes idées du passé qu’inventer de nouveaux usages.