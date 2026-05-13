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Googlebook : Google veut remplacer le système d’exploitation par un « système d’intelligence »

Après quinze ans de Chromebooks, Google prépare bien plus qu’un simple successeur. Avec Googlebook, annoncé lors du Android Show 2026, la firme ne cherche pas seulement à lancer une nouvelle gamme de laptops : elle tente de redéfinir le rôle même de l’ordinateur portable à l’ère de l’intelligence artificielle.

Et le vocabulaire utilisé par Google est révélateur. L’entreprise ne parle plus vraiment d’OS — operating system — mais d’« Intelligence System ». Une nuance marketing, certes, mais qui traduit surtout un changement de philosophie : l’ordinateur ne doit plus simplement exécuter des applications, il doit anticiper les intentions de l’utilisateur.

Android devient enfin la base d’un vrai laptop Google

Les Googlebook semblent reposer sur Aluminium OS, la future plateforme desktop hybride de Google basée sur Android. Visuellement, l’interface reste proche de ChromeOS, mais l’architecture change profondément.

Cette fois, les applications Android ne seraient plus virtualisées, comme sur Chromebook. Elles fonctionneraient nativement, avec une intégration beaucoup plus fluide entre smartphone, tablette et ordinateur.

Google promet notamment l’accès direct aux applications du téléphone depuis le laptop, une continuité instantanée entre appareils Android, un accès simplifié aux fichiers mobiles, et des workflows sans transfert manuel.

Autrement dit, Google tente enfin de construire ce que beaucoup attendaient depuis des années : un véritable écosystème Android desktop cohérent.

Magic Pointer : le curseur devient une interface IA

La nouveauté la plus symbolique reste probablement le « Magic Pointer ». Google considère que le curseur traditionnel n’a presque pas évolué depuis des décennies. Avec Gemini et les équipes de Google DeepMind, le pointeur devient désormais contextuel et piloté par IA.

Le principe ressemble à un « Entourer pour chercher » permanent appliqué au bureau :

survoler une date peut proposer automatiquement un événement calendrier

pointer une image peut lancer des suggestions créatives

sélectionner des éléments peut déclencher des actions IA instantanées

Le curseur cesse d’être un simple outil de sélection. Il devient une couche d’interprétation intelligente de l’écran. Et, c’est probablement là que Googlebook révèle sa vraie ambition : transformer chaque interaction informatique en action assistée par Gemini.

Des widgets générés par IA pour remplacer les applications classiques

Googlebook introduit aussi « Create your Widget », une fonction qui permettrait de générer dynamiquement des widgets personnalisés via des prompts en langage naturel.

Gemini pourrait ainsi agréger Gmail, connecter Google Agenda, organiser des réservations, construire des dashboards contextuels, ou encore afficher des rappels ou des plans de voyage. L’objectif est clair : réduire le besoin d’ouvrir des applications séparées.

Google semble vouloir déplacer l’expérience informatique vers une logique beaucoup plus fluide et proactive, où l’interface s’adapte continuellement aux besoins de l’utilisateur.

Google vise enfin le segment premium

Le changement le plus frappant reste peut-être le positionnement produit. Les Chromebooks étaient largement associés à l’éducation, aux petits budgets, à la simplicité cloud.

Googlebook vise tout autre chose. Google travaille avec Acer, ASUS, Dell Technologies, HP et Lenovo. La marque parle explicitement de matériaux premium, de fabrication haut de gamme et d’une identité visuelle dédiée avec une « Glowbar » lumineuse sur le capot.

Autrement dit : Google ne veut plus seulement concurrencer les laptops éducatifs. Il regarde désormais directement les MacBook Air, les Copilot+ PC, les futurs laptops IA premium.

L’ordinateur personnel entre dans l’ère Gemini

Le plus fascinant dans Googlebook n’est finalement ni Android ni le design. C’est le changement de paradigme qu’il révèle. Pendant des décennies, les ordinateurs ont été pensés autour des fichiers, des fenêtres, des applications, et du multitâche manuel.

Google semble vouloir faire basculer cette logique vers un modèle centré sur l’intention et l’assistance permanente.

Le laptop devient moins un outil informatique traditionnel qu’un agent logiciel capable de comprendre le contexte, d’anticiper les besoins et de réduire la friction numérique.

Si Google réussit son pari, Googlebook pourrait représenter le plus grand changement conceptuel du laptop depuis l’arrivée du smartphone moderne.

Mais comme toujours avec Google, l’ambition ne suffira pas. La réussite dépendra entièrement d’un élément : convaincre développeurs et utilisateurs que cette nouvelle génération de PC Android peut réellement remplacer Windows et macOS dans le quotidien.