Après des mois de fuites et de rumeurs, Google passe enfin à l’offensive. À une semaine de son événement Made by Google, prévu le 12 août, le géant américain vient de publier le premier teaser officiel du Pixel 11 Pro Fold, offrant un aperçu de son prochain smartphone pliable.

Sans révéler sa fiche technique, cette courte vidéo confirme une grande partie des informations qui circulaient déjà et laisse entrevoir un appareil fidèle à la philosophie de Google : miser sur une évolution maîtrisée plutôt qu’une refonte spectaculaire.

Un design désormais officiel

Le teaser, diffusé sur la chaîne officielle Made by Google, montre brièvement la silhouette du Pixel 11 Pro Fold, son écran interne pliable ainsi qu’une partie de son module photo arrière. Ces images confirment pratiquement tous les rendus ayant fuité ces dernières semaines.

Le Pixel 11 Pro Fold conserve ainsi un format livre particulièrement fin, un châssis aux lignes épurées, le célèbre module photo horizontal propre à la gamme Pixel et un design global très proche du Pixel 10 Pro Fold.

Google semble donc privilégier une approche évolutive, en peaufinant une formule déjà bien établie plutôt qu’en bouleversant son identité visuelle.

Le mystérieux Pixel Glow attire l’attention

L’un des éléments les plus intrigants reste le nouveau Pixel Glow, intégré directement dans le bloc photo. Les différentes fuites évoquent un module lumineux plus imposant que le simple flash LED traditionnel. Sa fonction exacte n’a toujours pas été officialisée, mais plusieurs indiscrétions parlent d’un système de notifications visuelles, rappelant dans une certaine mesure l’approche adoptée par Nothing avec son interface Glyph.

Si cette hypothèse se confirme, Google pourrait offrir une nouvelle façon d’interagir avec le smartphone sans avoir à allumer l’écran.

Tensor G6 et écran de nouvelle génération

Sous le capot, le Pixel 11 Pro Fold devrait inaugurer plusieurs évolutions matérielles importantes. Les rumeurs évoquent notamment le nouveau processeur Google Tensor G6 gravé en 2 nm par TSMC, la puce de sécurité Titan M3, un modem MediaTek M90 5G et un écran pliable de 8 pouces utilisant un matériau M16 plus performant. Cette nouvelle dalle devrait offrir une luminosité supérieure tout en améliorant l’efficacité énergétique, deux points essentiels pour les smartphones pliables.

L’objectif de Google est clair : réduire l’écart de performances qui séparait jusqu’ici les Pixel équipés de Tensor des modèles concurrents reposant sur les dernières plateformes Snapdragon.

Un tarif qui grimpe sensiblement

Comme plusieurs constructeurs cette année, Google pourrait également revoir ses prix à la hausse. Selon les dernières informations publiées en Europe, le Pixel 11 Pro Fold serait proposé aux tarifs suivants :

256 Go : 1 999 €

512 Go : 2 129 €

1 To : 2 389 €

Le modèle précédent débutait à 1 899 euros, ce qui laisse entrevoir une hausse notable. Cette augmentation s’inscrit toutefois dans un contexte plus large marqué par la flambée des prix de la mémoire, des composants électroniques et des coûts de production liés à l’essor de l’intelligence artificielle.

Google affine sa stratégie sur le marché des pliables

Le Pixel 11 Pro Fold ne cherche visiblement pas à révolutionner le segment des smartphones pliables. À la place, Google semble miser sur des améliorations ciblées : une meilleure efficacité énergétique, un processeur plus compétitif, un écran optimisé et quelques nouveautés logicielles susceptibles d’enrichir l’expérience utilisateur.

Face aux Galaxy Z Fold de Samsung, aux Honor Magic V et aux Oppo Find N, cette stratégie pourrait séduire les utilisateurs qui privilégient l’expérience Android “pure”, l’intégration de Gemini et la photographie computationnelle.

Reste désormais à savoir si ces évolutions suffiront à justifier un prix qui s’approche désormais des 2 000 euros. Réponse le 12 août, lors de la conférence Made by Google, où la firme lèvera enfin le voile sur l’ensemble de la gamme Pixel 11.