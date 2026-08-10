La pénurie mondiale de mémoire vive continue de bouleverser l’industrie technologique, et Apple semble désormais prêt à élargir son cercle de fournisseurs. Selon un rapport du Wall Street Journal, le constructeur californien teste actuellement des puces DRAM produites par le fabricant chinois CXMT (ChangXin Memory Technologies) pour plusieurs de ses appareils, dont les futurs iPhone et MacBook.

Une décision qui dépasse largement la simple recherche d’économies et qui révèle l’ampleur des tensions qui frappent aujourd’hui la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Apple cherche avant tout à sécuriser ses stocks

Depuis plusieurs mois, les fabricants de smartphones et d’ordinateurs font face à une flambée des prix de la mémoire DRAM. Apple avait déjà approché CXMT afin de diversifier ses fournisseurs, mais l’objectif initial semblait davantage économique. Cette stratégie aurait rapidement montré ses limites.

Selon plusieurs rapports, le fabricant chinois n’a proposé aucun tarif particulièrement avantageux. Ses prix seraient comparables, voire supérieurs, à ceux des leaders du secteur, comme Samsung ou SK Hynix.

La raison est simple : la demande explose.

Des constructeurs chinois tels que Huawei ou Xiaomi auraient déjà réservé une large partie des capacités de production de CXMT via des contrats de long terme, laissant peu de marge de négociation à Apple. Dans ce contexte, Cupertino semble désormais privilégier un autre objectif : obtenir suffisamment de mémoire pour assurer la production de ses prochains iPhone.

Une pénurie qui ralentirait déjà l’iPhone 18 Pro

Le calendrier rend cette décision particulièrement stratégique. Plusieurs informations récentes indiquent que le futur processeur A20 Pro, attendu au cœur des iPhone 18 Pro, subirait déjà les conséquences du manque de mémoire.

Le fondeur TSMC disposerait de près d’un milliard de dollars de puces prêtes à être assemblées, mais bloquées faute de DRAM disponible pour finaliser le nouveau packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Autrement dit, la fabrication des processeurs progresse, mais certaines étapes d’intégration restent impossibles sans les modules mémoire nécessaires.

Pour Apple, chaque semaine perdue réduit les marges de manœuvre avant le lancement attendu cet automne.

La géopolitique complique encore davantage le dossier

Même si Apple décide finalement d’intégrer de la mémoire CXMT, rien ne garantit que cette stratégie puisse être mise en œuvre rapidement. Le Wall Street Journal indique que la société mène actuellement des discussions avec les autorités américaines afin d’obtenir un soutien avant toute collaboration commerciale avec le fabricant chinois. Cette prudence s’explique par le contexte géopolitique particulièrement tendu autour des semi-conducteurs.

Les relations entre Washington et Pékin restent extrêmement sensibles sur les technologies stratégiques, et Apple souhaite manifestement éviter toute décision susceptible de provoquer un nouveau bras de fer réglementaire.

Selon les informations disponibles, les premiers composants CXMT seraient dans un premier temps destinés aux produits commercialisés sur le marché chinois.

Une hausse des prix devient de plus en plus crédible

Cette pression sur la mémoire pourrait également avoir des conséquences directes pour les consommateurs. Apple a déjà augmenté discrètement les prix de plusieurs Mac et iPad ces derniers mois afin d’absorber la hausse du coût des composants.

Jusqu’à présent, l’iPhone avait échappé à cette politique tarifaire.

Mais, plusieurs analystes estiment désormais que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient connaître une augmentation comprise entre 200 et 300 dollars, notamment en raison du coût des nouvelles puces gravées en 2 nm et de la crise persistante sur la mémoire.

Parallèlement, Apple a lancé son nouveau programme de location Apple Upgrade, permettant aux utilisateurs de renouveler leur smartphone via un abonnement mensuel plutôt qu’un achat classique. Une initiative qui pourrait faciliter l’acceptation de tarifs toujours plus élevés.

Apple privilégie désormais la disponibilité plutôt que les économies

Cette évolution illustre un changement stratégique important. Pendant des années, Apple a bâti son avantage industriel sur une capacité exceptionnelle à négocier les meilleurs prix auprès de ses fournisseurs.

Aujourd’hui, la priorité semble différente. Dans un marché où les composants critiques deviennent rares, disposer d’un volume suffisant de mémoire apparaît plus important que réaliser quelques économies sur chaque puce. Si les discussions avec CXMT aboutissent, Apple démontrera une nouvelle fois sa capacité à adapter rapidement sa chaîne d’approvisionnement face aux bouleversements du marché mondial des semi-conducteurs.

Mais cette stratégie souligne aussi une réalité plus large : la bataille autour de l’intelligence artificielle, des centres de données et des nouvelles générations de processeurs redéfinit désormais l’équilibre de toute l’industrie électronique.