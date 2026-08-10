Et si la prochaine grande évolution de l’Apple Watch consistait… à supprimer son écran ? Cette idée peut sembler contre-intuitive, mais c’est pourtant l’une des pistes actuellement explorées par Apple. Selon de nouvelles informations, la firme de Cupertino réfléchit à une refonte profonde de sa montre connectée, avec plusieurs concepts sur la table, dont un modèle dépourvu d’affichage.

Une réflexion qui illustre l’évolution du marché des objets connectés, où les bagues intelligentes et les bracelets de suivi gagnent progressivement du terrain.

Apple repense entièrement sa vision de l’Apple Watch

Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman révèle que les équipes de design d’Apple travaillent depuis près d’un an sur plusieurs scénarios destinés à faire évoluer la montre connectée.

Aucune décision définitive n’aurait encore été prise, mais plusieurs pistes seraient actuellement étudiées : une Apple Watch sans écran, de nouvelles tailles d’affichage, différentes technologies d’écran ; un modèle circulaire, jugé toutefois peu probable, une version encore plus premium que l’Apple Watch Ultra ainsi qu’un modèle plus abordable que l’actuelle Apple Watch SE.

Autrement dit, Apple explore toutes les options avant de définir la prochaine génération de son écosystème wearable.

Pourquoi envisager une montre sans écran ?

L’idée peut surprendre, mais elle répond à une tendance de fond. Depuis plusieurs années, les consommateurs montrent un intérêt croissant pour des appareils plus discrets comme les bagues connectées, les bracelets de suivi sportif ou les capteurs dédiés exclusivement au suivi de la santé.

Ces produits misent davantage sur la collecte de données que sur l’interaction permanente avec un écran.

Apple semble désormais s’interroger sur cette évolution : une montre doit-elle encore être un écran miniature au poignet, ou peut-elle devenir un simple capteur intelligent connecté à l’iPhone et aux AirPods ?

Une Apple Watch au design quasiment inchangé depuis huit ans

Si l’Apple Watch continue de dominer le marché, son design évolue très lentement. Le format introduit avec l’Apple Watch Series 4 en 2018 constitue toujours la base esthétique de la gamme actuelle. Quant à l’Apple Watch Ultra, son apparence reste pratiquement inchangée depuis son lancement en 2022.

Les prochaines Apple Watch Series 12 et Ultra 4 devraient d’ailleurs privilégier des améliorations internes plutôt qu’une transformation radicale.

Parmi les évolutions attendues figureraient un processeur plus performant, de nouveaux bracelets, des coloris inédits, le retour d’une finition en céramique ainsi que de nouvelles fonctions dédiées à la santé et au sport.

Les objets connectés changent de visage

Apple ne remet pas en question sa stratégie par hasard. Selon les dernières projections d’IDC, les montres connectées restent largement dominantes, mais certains segments connaissent une croissance bien plus rapide. Les bagues connectées, par exemple, continuent de progresser chaque année, tandis que les lunettes connectées enregistrent également une forte accélération.

Même si ces catégories représentent encore une part modeste du marché, elles dessinent les usages de demain : des appareils plus légers, plus autonomes et moins intrusifs.

Apple ne peut pas ignorer cette évolution.

Une stratégie qui dépasse le simple design

Cette réflexion pourrait également accompagner la future orientation des services santé d’Apple. Les rumeurs évoquent depuis plusieurs mois une refonte majeure de l’application Santé, avec davantage d’intelligence artificielle et un suivi médical encore plus poussé. Dans cette logique, une Apple Watch sans écran pourrait devenir un capteur permanent capable de collecter des données tout au long de la journée, laissant à l’iPhone ou à d’autres appareils le soin d’afficher les informations et les analyses.

L’objet connecté deviendrait alors quasiment invisible, tout en restant au cœur de l’écosystème Apple.

Une révolution… mais pas avant plusieurs années

Pour autant, aucun de ces concepts ne devrait voir le jour à court terme. Mark Gurman précise qu’Apple n’a arrêté aucune direction définitive et que plusieurs projets restent au stade de l’exploration.

Les Apple Watch attendues cette année conserveront donc une approche beaucoup plus classique.

Mais cette réflexion montre qu’Apple prépare déjà l’après-Apple Watch telle que nous la connaissons aujourd’hui. Après avoir popularisé la montre connectée moderne, la firme pourrait chercher à redéfinir une nouvelle fois cette catégorie, en misant non plus sur l’écran, mais sur une intelligence toujours plus discrète et omniprésente.