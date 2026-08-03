Apple ne s’apprêterait pas seulement à lancer son tout premier iPhone pliable. Selon de nouvelles informations, la firme de Cupertino compterait également changer la manière dont les consommateurs l’achètent. Plutôt que d’imposer un paiement dépassant les 2 000 dollars, Apple miserait sur son nouveau programme de location Apple Upgrade, une formule qui permettrait de rendre son smartphone pliable beaucoup plus accessible… du moins en apparence.

Une stratégie qui pourrait marquer un tournant majeur dans la commercialisation des futurs appareils premium de la marque.

Un lancement attendu dès septembre

D’après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, le premier iPhone pliable devrait être présenté lors de l’événement Apple de septembre. Ce modèle inaugurerait une nouvelle catégorie dans le catalogue du constructeur et serait également l’un des premiers produits compatibles avec Apple Upgrade, le programme de location récemment lancé par la marque en partenariat avec Klarna.

L’objectif est simple : permettre aux utilisateurs d’accéder aux appareils les plus coûteux via des mensualités plutôt qu’en réglant la totalité du montant dès l’achat.

À noter que ce programme n’existe pas en France, uniquement aux États-Unis pour le moment.

Apple Upgrade : une alternative à l’achat classique

Le fonctionnement d’Apple Upgrade s’apparente à une formule de leasing. Les utilisateurs versent un paiement mensuel pendant toute la durée du contrat, puis disposent de plusieurs possibilités à son terme :

échanger l’appareil contre un modèle plus récent

restituer le produit

régler le solde restant afin d’en devenir définitivement propriétaire

Apple conserve la maîtrise de l’expérience client tandis que Klarna assure le financement du contrat. Avant cette solution, Apple travaillait sur un véritable abonnement matériel interne, un projet finalement abandonné en raison de difficultés techniques et de contraintes réglementaires.

Un smartphone à plus de 2 000 dollars

Selon Bloomberg, le premier iPhone pliable dépasserait la barre des 2 000 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus onéreux jamais commercialisé. Grâce au programme Apple Upgrade, les utilisateurs pourraient toutefois accéder au smartphone via des mensualités comprises entre 60 et 70 dollars par mois, évitant ainsi un investissement initial particulièrement élevé.

Cette approche rapproche davantage l’iPhone pliable d’un abonnement que d’un achat traditionnel.

Une stratégie qui accompagne la montée des prix

Le recours au leasing n’est probablement pas un hasard. Entre l’augmentation du coût des composants, la pénurie persistante de mémoire et les investissements massifs dans l’intelligence artificielle, les smartphones haut de gamme deviennent chaque année plus coûteux à produire.

Dans ce contexte, Apple semble chercher à réduire la perception du prix plutôt qu’à le diminuer réellement.

Cette évolution rappelle les stratégies déjà utilisées dans l’industrie automobile ou sur le marché des smartphones opérateurs, où la mensualité devient plus importante que le coût total du produit.

Apple prépare une nouvelle génération de produits premium

Le futur iPhone pliable pourrait n’être que le premier appareil concerné. Si Apple Upgrade rencontre le succès espéré, le programme pourrait progressivement s’étendre à d’autres produits haut de gamme comme les MacBook, les iPad Pro ou encore les futurs appareils de la gamme Vision.

Cette approche offrirait à Apple un double avantage : fidéliser davantage ses utilisateurs tout en facilitant l’adoption de produits toujours plus chers.

Le début d’une nouvelle ère pour l’iPhone

Avec un tarif qui devrait dépasser les 2 000 dollars, le premier iPhone pliable inaugurerait un nouveau segment dans l’univers Apple. Mais plus encore que son design, c’est son mode de commercialisation qui pourrait constituer la véritable innovation.

En transformant un achat exceptionnel en abonnement mensuel, Apple adapte son modèle économique à une industrie où les appareils premium atteignent désormais des niveaux de prix inédits. Reste à voir si les consommateurs adhéreront à cette nouvelle logique, qui rend les produits plus accessibles au quotidien… sans pour autant les rendre moins chers.