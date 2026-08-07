L’iPhone 18 Pro s’annonce comme l’une des évolutions matérielles les plus importantes de ces dernières années pour Apple. Mais, avant même sa présentation officielle, un obstacle inattendu menace son lancement : une pénurie de mémoire vive (DRAM) qui ralentirait la production du futur smartphone.

Selon l’analyste spécialisé dans les semi-conducteurs Tim Culpan, cette tension sur la chaîne d’approvisionnement pourrait entraîner une disponibilité très limitée des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max lors des premières semaines de commercialisation.

Un processeur prêt… mais sans mémoire

Le cœur du problème ne concernerait pas la fabrication du processeur lui-même. Le A20 Pro, premier SoC d’Apple gravé en 2 nanomètres par TSMC, serait produit avec d’excellents rendements et des volumes conformes aux attentes. En revanche, les puces ne pourraient pas être finalisées faute de mémoire DRAM disponible.

D’après Tim Culpan, TSMC disposerait actuellement de l’équivalent d’un milliard de dollars de puces A20 Pro en attente d’assemblage.

Une nouvelle technologie d’intégration complique la production

Cette situation serait directement liée à une évolution majeure de l’architecture des futurs iPhone. Apple abandonnerait le packaging InFO-PoP (Integrated Fan-Out Package-on-Package) au profit d’une technologie beaucoup plus avancée baptisée Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM).

Contrairement aux générations précédentes, où la mémoire était empilée au-dessus du processeur après fabrication, cette nouvelle méthode assemble directement le processeur et la mémoire au niveau du wafer, bien plus tôt dans le processus industriel.

Le principal avantage est une meilleure intégration, une bande passante mémoire plus élevée, une consommation énergétique réduite, une meilleure dissipation thermique et des performances supérieures pour l’intelligence artificielle et les traitements graphiques.

Mais, cette approche présente également une contrainte majeure : sans mémoire DRAM disponible, le processeur ne peut tout simplement pas être finalisé.

Apple pourrait rapidement manquer de stock

Selon le rapport, Apple resterait confiante quant à sa capacité à assurer le lancement commercial. En revanche, les premiers volumes pourraient être insuffisants pour absorber toute la demande.

Les conséquences seraient connues :

délais de livraison qui s’allongent dès l’ouverture des précommandes

rupture rapide des stocks en boutiques

disponibilité limitée durant les premières semaines

Une situation que les utilisateurs d’iPhone connaissent bien. Les iPhone Air et iPhone 17 Pro avaient déjà connu des ruptures de stock quasi immédiates lors des précommandes de l’an dernier, repoussant certaines livraisons jusqu’au mois d’octobre.

Une gamme plus réduite accentue la pression

Cette année, Apple disposerait d’une marge de manœuvre beaucoup plus limitée. Plusieurs rumeurs indiquent que le constructeur ne lancerait pas d’iPhone 18 standard à l’automne. Ce modèle serait reporté au printemps 2027, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de lancement échelonné.

Le futur iPhone Air de deuxième génération ne serait également attendu qu’à cette période.

Concrètement, les consommateurs souhaitant acquérir un nouvel iPhone premium n’auraient quasiment que deux options : l’iPhone 18 Pro et le nouvel iPhone Ultra pliable. Cette concentration de la demande pourrait accentuer encore davantage les tensions sur les stocks.

Un lancement stratégique pour Apple

L’iPhone 18 Pro ne représente pas seulement une évolution annuelle. Entre la gravure en 2 nm, le nouveau packaging WMCM et les améliorations attendues pour Apple Intelligence, il pourrait marquer une nouvelle étape dans la stratégie matérielle d’Apple.

Cette ambition technologique explique aussi pourquoi la moindre rupture d’approvisionnement en mémoire devient aujourd’hui un problème majeur.

Le marché mondial de la DRAM traverse actuellement une période particulièrement tendue, sous l’effet d’une demande massive provenant des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, qui mobilisent une part croissante de la production mondiale.

Apple joue une partie délicate

Si ces informations se confirment, Apple pourrait connaître un lancement similaire à ceux observés pendant la pandémie, où la demande dépassait largement les capacités de production.

Pour les futurs acheteurs, une conséquence paraît déjà probable : les premières précommandes devraient partir très rapidement, et les délais de livraison pourraient s’allonger dès les premières heures d’ouverture.

Pour Apple, l’enjeu dépasse la simple disponibilité d’un nouveau smartphone. Le succès de l’iPhone 18 Pro dépendra aussi de sa capacité à transformer ses avancées technologiques en produits réellement disponibles, dans un contexte où chaque composant stratégique est devenu une ressource particulièrement convoitée.