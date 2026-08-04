Les rumeurs d’une hausse de prix des futurs iPhone 18 Pro prennent une nouvelle ampleur. Selon une récente note d’analyste, Apple envisagerait d’augmenter le tarif de ses smartphones premium de 250 à 300 dollars, une évolution qui refléterait la flambée persistante des coûts des composants alimentée par la demande mondiale en intelligence artificielle.

Si cette estimation se confirme, l’iPhone Pro franchirait un nouveau seuil psychologique, transformant encore un peu plus le smartphone d’Apple en produit de luxe.

Une hausse qui pourrait dépasser toutes les précédentes

D’après l’analyste Jeff Pu (GF Securities), relayé par MacRumors, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient connaître une augmentation de prix particulièrement marquée.

Le scénario évoqué est le suivant :

iPhone 18 Pro : jusqu’à 1 399 dollars au lieu de 1 099 dollars

iPhone 18 Pro Max : jusqu’à 1 499 dollars, voire davantage selon les configurations.

Quelques mois plus tôt pourtant, le même analyste estimait qu’Apple conserverait ses tarifs actuels grâce à une stratégie de prix agressive. Ce revirement illustre à quel point la situation de la chaîne d’approvisionnement évolue rapidement.

L’intelligence artificielle fait exploser le coût des composants

Cette potentielle hausse ne serait pas uniquement liée à Apple. Depuis plus d’un an, l’industrie fait face à une véritable crise des composants. Les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle absorbent une part croissante de la production mondiale de mémoire DRAM et NAND, provoquant une envolée des prix.

Les coûts des puces gravées sur les procédés les plus avancés progressent également, tout comme ceux des nouvelles générations de mémoire LPDDR.

Apple bénéficie certes d’un immense pouvoir de négociation auprès de ses fournisseurs, mais même le géant californien semble désormais contraint de répercuter une partie de ces augmentations sur ses produits.

La marque a déjà relevé les prix de plusieurs appareils cette année, notamment certains Mac, iPad et le Vision Pro. Jusqu’ici, l’iPhone faisait figure d’exception.

Des nouveautés… mais pas forcément révolutionnaires

Les premières informations concernant l’iPhone 18 Pro évoquent une évolution relativement mesurée. Parmi les nouveautés attendues figureraient une batterie offrant une meilleure autonomie, une Dynamic Island plus compacte, un nouvel écran LTPO+, un appareil photo doté d’une ouverture variable, la puce Apple C2 sur certains marchés et une nouvelle finition Dark Cherry, appelée à remplacer la teinte signature actuelle.

À première vue, il s’agit davantage d’améliorations progressives que d’une refonte majeure de l’appareil.

Siri et Apple Intelligence pourraient ajouter un coût supplémentaire

L’autre élément qui alimente les débats concerne les services d’intelligence artificielle. Apple prépare une version profondément modernisée de Siri avec iOS 27, intégrée à l’écosystème Apple Intelligence. Mais, lors des derniers résultats financiers du groupe, Tim Cook a confirmé que les utilisateurs les plus intensifs pourraient, à terme, devoir souscrire une formule payante via iCloud+ pour accéder aux fonctionnalités avancées.

Autrement dit, le coût d’entrée ne concernerait plus uniquement le smartphone lui-même, mais aussi certains services qui l’accompagnent.

Cette perspective est loin de faire l’unanimité. Une partie de la communauté Apple estime que Siri est un service intégré à l’iPhone depuis des années et voit d’un mauvais œil l’idée de payer un abonnement supplémentaire pour profiter de son évolution.

Apple entre dans une nouvelle dimension tarifaire

Si ces estimations deviennent réalité, Apple franchira un cap inédit. Un iPhone 18 Pro à près de 1 400 dollars ne serait plus seulement un smartphone haut de gamme : il entrerait dans une catégorie tarifaire jusqu’ici réservée aux appareils pliants ou aux configurations professionnelles.

Cette stratégie pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs : préserver les marges dans un contexte industriel tendu, financer les investissements massifs dans l’intelligence artificielle et maintenir le positionnement ultra-premium de la marque.

Reste une interrogation essentielle : les consommateurs seront-ils prêts à suivre ?

À mesure que les innovations deviennent plus incrémentales et que les prix continuent de grimper, le cycle de renouvellement des smartphones s’allonge. Pour de nombreux utilisateurs équipés d’un iPhone récent, conserver leur appareil une année supplémentaire pourrait devenir un choix de plus en plus rationnel.

Apple devra donc convaincre que les avancées de l’iPhone 18 Pro justifient non seulement un prix record, mais aussi un éventuel abonnement pour exploiter pleinement les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Un défi stratégique qui pourrait redéfinir la perception du smartphone premium dans les années à venir.