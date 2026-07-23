Samsung poursuit l’évolution de son smartphone pliable à clapet avec le Galaxy Z Flip 8. Présenté aux côtés de la nouvelle gamme Galaxy Z Fold 8, ce modèle mise sur un écran externe plus généreux, un design encore plus fin et une intégration poussée de l’intelligence artificielle au sein de One UI 9.

Si les nouveautés matérielles et logicielles sont bien au rendez-vous, elles s’accompagnent également d’une augmentation des tarifs sur plusieurs marchés.

Un design plus fin et un FlexWindow encore plus grand

Le Galaxy Z Flip 8 conserve le format à clapet qui a fait le succès de la gamme, tout en affinant son châssis. Une fois ouvert, l’appareil ne mesure que 6,1 mm d’épaisseur pour un poids de 180 grammes, ce qui en fait l’un des smartphones pliables les plus compacts de Samsung.

À l’intérieur, on retrouve un écran OLED pliable de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La principale évolution concerne toutefois le FlexWindow, l’écran externe de Samsung, dont la diagonale atteint désormais 4,1 pouces. Plus spacieux, il permet d’accéder à davantage d’informations et de fonctions sans ouvrir le smartphone.

Le Galaxy Z Flip 8 conserve également une certification IP48 contre l’eau et la poussière, un cadre en Armor Aluminum ainsi qu’une charnière revue pour améliorer la durabilité.

Exynos 2600 ou Snapdragon selon les marchés

Sous le capot, Samsung adopte une stratégie différenciée. Le Galaxy Z Flip 8 est équipé du nouveau Exynos 2600 sur la majorité des marchés, notamment en France, tandis que certaines régions bénéficieront du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Toutes les versions embarquent 12 Go de mémoire vive et 256 Go ou 512 Go de stockage.

Côté autonomie, Samsung intègre une batterie de 4 300 mAh, compatible avec une recharge filaire de 25 W et une recharge sans fil de 15 W.

Des caractéristiques qui restent relativement prudentes face à certains concurrents du marché premium.

Un module photo de 50 mégapixels

Le Galaxy Z Flip 8 embarque un double module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra frontale de 10 mégapixels est intégrée à l’écran principal.

Samsung enrichit également les fonctions vidéo avec un nouveau mode Camcorder Grip, exploitant la charnière pour offrir une prise en main proche de celle d’un caméscope, ainsi qu’une fonction Horizontal Lock destinée à améliorer la stabilité des vidéos lors des déplacements.

Une intelligence artificielle omniprésente

Le Galaxy Z Flip 8 est livré avec Android 17 et One UI 9, intégrant de nombreuses fonctionnalités basées sur Gemini. Samsung améliore notamment l’expérience du FlexWindow avec Now Brief, capable d’afficher les notifications importantes, les rappels ou encore les alertes contextuelles. L’assistant vocal peut également contrôler plus de 40 applications compatibles sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le téléphone.

Afin de répondre aux préoccupations liées à la confidentialité, Samsung introduit un AI Assistant Activity Dashboard.

Cette nouvelle interface permet aux utilisateurs de consulter les activités réalisées par les fonctions d’intelligence artificielle, suivre les traitements effectués en arrière-plan ou encore gérer les autorisations accordées à chaque application.

Samsung inclut également six mois d’abonnement à Google AI Pro, comprenant 5 To de stockage cloud.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Flip 8 est disponible en précommande dès aujourd’hui. Les premières livraisons débuteront à partir du 8 août. Les tarifs annoncés sont les suivants : 1 299 euros pour la version 256 Go et 1 499 euros pour la version 512 Go.

Le smartphone est proposé en Graphite, Crème et Rose, tandis qu’une finition Vert d’eau est exclusivement commercialisée sur la boutique officielle de Samsung.

Samsung fait du Galaxy Z Flip un véritable smartphone IA

Avec cette nouvelle génération, Samsung ne cherche plus seulement à perfectionner le format pliable à clapet. Le Galaxy Z Flip 8 illustre la volonté du constructeur de transformer son smartphone compact en un assistant intelligent capable d’exploiter l’écran externe comme une véritable interface autonome. L’intégration plus profonde de Gemini, les interactions vocales étendues et les nouvelles fonctions contextuelles témoignent de cette évolution.

Dans un marché où les innovations matérielles deviennent plus progressives, l’intelligence artificielle s’impose désormais comme le principal levier de différenciation. Le Galaxy Z Flip 8 conserve les fondamentaux de la gamme tout en renforçant son écosystème logiciel, quitte à accepter une hausse tarifaire qui reflète cette montée en gamme. Reste à voir si les utilisateurs considéreront ces nouveaux services IA comme une valeur ajoutée suffisante pour justifier ce positionnement plus premium.