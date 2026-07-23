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Samsung renouvelle sa gamme de montres connectées avec la Galaxy Watch 9. Dévoilée lors du Galaxy Unpacked, cette nouvelle génération mise sur un processeur plus performant, un écran ultra-lumineux et une série de fonctionnalités de santé enrichies par l’intelligence artificielle.

Disponible en deux tailles, la Galaxy Watch 9 entend séduire aussi bien les amateurs de sport que les utilisateurs à la recherche d’un véritable assistant santé porté au poignet.

Galaxy Watch 9 : Deux tailles et un design toujours plus raffiné

La Galaxy Watch 9 est proposée en 40 mm et 44 mm, avec plusieurs finitions selon la version choisie. Le modèle de 40 mm est disponible en Crème et Graphite, tandis que la version 44 mm est proposée en Graphite et Argent.

Samsung conserve un boîtier en aluminium léger et mise sur plusieurs bracelets interchangeables adaptés à différents usages :

Bracelet Silicone, plus fin et souple pour les activités quotidiennes

Bracelet Sport en silicone, conçu pour offrir un meilleur maintien pendant le sport ;

Bracelet Confort, destiné à maximiser le confort lors d’un port prolongé.

L’objectif reste inchangé : proposer une montre suffisamment légère pour être portée en continu, de jour comme de nuit.

Un nouvel écran jusqu’à 3 000 nits

Samsung améliore également l’affichage de sa montre connectée. La Galaxy Watch 9 profite désormais d’un écran pouvant atteindre 3 000 nits de luminosité, facilitant la lecture en plein soleil.

Les caractéristiques varient selon la taille :

40 mm : écran Super AMOLED de 1,34 pouce avec une définition de 438 × 438 pixels ;

44 mm : écran Super AMOLED de 1,47 pouce affichant 480 × 480 pixels.

Cette hausse de luminosité rapproche la montre des standards des smartphones haut de gamme actuels.

Le Snapdragon Wear Elite au cœur de la montre

Sous le capot, Samsung adopte la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite, destinée à offrir davantage de puissance et une meilleure fluidité. Le constructeur promet une navigation plus rapide ainsi qu’une exécution plus efficace des fonctions liées au suivi de santé.

Les deux modèles disposent de 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage interne.

La montre est compatible avec les smartphones Android fonctionnant sous Android 13 ou une version plus récente, disposant d’au moins 1,5 Go de mémoire vive.

Une autonomie pensée pour un usage permanent

Samsung annonce une batterie de 390 mAh sur la version 40 mm, et 445 mAh sur le modèle 44 mm. L’entreprise indique que cette capacité doit permettre un suivi continu de l’activité physique et de la santé tout au long de la journée, mais également pendant le sommeil.

Cette autonomie constitue un élément essentiel de la stratégie de Samsung, qui souhaite faire de la Galaxy Watch 9 un véritable compagnon de santé disponible en permanence.

Une IA au service du suivi de santé

La Galaxy Watch 9 met fortement l’accent sur les fonctionnalités de santé alimentées par l’intelligence artificielle. Samsung explique que la montre analyse les données biométriques collectées afin de générer des recommandations personnalisées.

Parmi les principales nouveautés figurent un Heart Health Score, évaluant l’état général du système cardiovasculaire, des recommandations d’entraînement et de récupération adaptées aux habitudes de l’utilisateur, une surveillance continue des constantes vitales pendant le sommeil, des alertes lorsqu’une mesure s’écarte significativement du profil habituel ou encore un système de prévention contre les expositions prolongées à des niveaux sonores potentiellement dangereux.

L’objectif est de passer d’un simple suivi des données à une approche plus proactive de la santé.

Wear OS 7 et une résistance renforcée

La Galaxy Watch 9 est livrée avec Wear OS 7 accompagné de One UI 9 Watch. Côté robustesse, Samsung conserve une certification 5 ATM, adaptée aux éclaboussures, à la pluie, au lavage des mains ou à la douche, sans toutefois destiner la montre à la plongée.

Elle bénéficie également d’une certification IP68, garantissant une protection complète contre la poussière et une résistance à une immersion temporaire dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes.

Prix et disponibilité

Samsung ouvre les précommandes dès aujourd’hui sur plusieurs marchés. La commercialisation mondiale de la Galaxy Watch 9 débutera à partir du 7 août. Elle est vendue au prix de 409 euros pour la version 40 mm et 439 euros pour la version 44 mm.

Samsung renforce son écosystème autour de l’intelligence artificielle

Avec la Galaxy Watch 9, Samsung poursuit l’évolution de son écosystème connecté en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur. Plus qu’un simple accessoire dédié au sport ou aux notifications, la montre devient progressivement un outil d’analyse capable d’interpréter les données de santé et de proposer des recommandations personnalisées au quotidien.

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large du marché des objets connectés, où la valeur ajoutée ne repose plus uniquement sur les capteurs ou les performances matérielles, mais sur la capacité des logiciels à transformer des données brutes en conseils concrets. Face à une concurrence de plus en plus active sur le segment des montres premium, Samsung entend ainsi renforcer la complémentarité entre ses smartphones Galaxy, ses montres et ses services dopés à l’IA.