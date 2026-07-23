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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 officielle : plus d’autonomie, un écran record et une IA santé encore plus avancée

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 officielle : plus d’autonomie, un écran record et une IA santé encore plus avancée

Samsung renouvelle sa montre connectée la plus ambitieuse. Avec la Galaxy Watch Ultra 2, le constructeur sud-coréen affine sa formule plutôt que de la réinventer. Cette nouvelle génération cible les sportifs, les aventuriers et les utilisateurs les plus exigeants grâce à une autonomie renforcée, un écran encore plus lumineux et une série de fonctionnalités de santé enrichies par l’intelligence artificielle.

La Galaxy Watch Ultra 2 inaugure également la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite, qui promet des gains en performances, en efficacité énergétique et en précision GPS.

Une batterie plus généreuse dans un boîtier plus fin

Samsung met l’accent sur l’autonomie. La Galaxy Watch Ultra 2 embarque une batterie de 800 mAh, soit une augmentation d’environ 35 % par rapport au modèle précédent.

Malgré cette capacité supérieure, le constructeur annonce un boîtier 12 % plus fin, une évolution destinée à améliorer le confort lors d’un port prolongé.

Sous le capot, la montre adopte la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite, conçue pour accélérer les performances générales tout en optimisant la consommation d’énergie et la précision des systèmes de géolocalisation.

Un écran de 5 000 nits pour les environnements extrêmes

Samsung équipe également sa montre connectée de son écran le plus lumineux à ce jour. La Galaxy Watch Ultra 2 dispose d’une dalle Super AMOLED capable d’atteindre 5 000 nits, améliorant nettement la lisibilité en plein soleil ou dans des environnements très lumineux.

Cette évolution s’adresse directement aux utilisateurs pratiquant des activités en extérieur, où la visibilité reste un critère essentiel.

De nouvelles fonctions pour les sportifs et les explorateurs

Samsung enrichit également les outils destinés aux activités sportives. La nouvelle fonction Trail Run2 apporte plusieurs indicateurs spécifiques à la course en terrain naturel, notamment le suivi du dénivelé, la progression en montée ou encore l’analyse du terrain parcouru. La montre introduit également Nutrition Alert, une fonctionnalité capable d’estimer la perte hydrique pendant un effort afin de recommander un niveau de réhydratation adapté.

Les amateurs de plongée profitent eux aussi d’évolutions importantes. Elle peut ainsi enregistrer automatiquement la profondeur de plongée, la durée de l’immersion ou encore la température de l’eau.

La Galaxy Watch Ultra2 bénéficie désormais des certifications IP69K, 10 ATM et EN13319.

Samsung précise que des fonctions de plongée plus avancées, développées avec le spécialiste Mares, seront déployées ultérieurement via une application dédiée.

Une IA santé encore plus complète

Comme la nouvelle Galaxy Watch 9, la Galaxy Watch Ultra 2 fait largement appel à l’intelligence artificielle pour analyser les données biométriques collectées.

Samsung introduit plusieurs nouveaux indicateurs de santé :

Heart Health Score, pour évaluer la santé cardiovasculaire

Daily Cardio Load, qui mesure la charge cardiaque quotidienne

Fitness Index, destiné à suivre la condition physique globale

Vitals Monitoring, pour la surveillance continue des constantes vitales

Sleep Apnea Detection, consacré à la détection des signes d’apnée du sommeil.

Toutes ces analyses s’appuient sur le capteur BioActive de Samsung.

L’entreprise affirme que les algorithmes utilisés ont été développés en collaboration avec des universités et des institutions médicales afin d’améliorer la pertinence des recommandations proposées aux utilisateurs.

Disponibilité et prix

La Galaxy Watch Ultra 2 est proposée dans un unique format de 47 mm. Deux finitions sont disponibles : Noir titane et Argent titane. Les précommandes ouvrent à partir du 22 juillet, tandis que la commercialisation est prévue pour le 7 août.

En France, le prix est fixé à 749 euros.

Samsung poursuit sa montée en gamme sur les montres connectées

Avec la Galaxy Watch Ultra 2, Samsung confirme sa volonté de rivaliser avec les montres les plus haut de gamme du marché en misant sur une combinaison d’endurance, de robustesse et de services intelligents. Plutôt que de revoir entièrement son design, le constructeur concentre ses efforts sur les éléments les plus attendus par les utilisateurs intensifs : une autonomie supérieure, un meilleur confort, un GPS plus précis et des fonctions de santé toujours plus sophistiquées.

Cette stratégie illustre également l’évolution du marché des montres connectées. Les performances matérielles restent importantes, mais la véritable différenciation se joue désormais sur les capacités logicielles et l’exploitation de l’intelligence artificielle. En transformant les données biométriques en recommandations personnalisées, Samsung cherche à faire de la Galaxy Watch Ultra2 un véritable compagnon de santé et d’entraînement, capable d’accompagner l’utilisateur bien au-delà du simple suivi d’activité.