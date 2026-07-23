Samsung fait évoluer sa vision du smartphone pliable. À l’occasion de son événement Galaxy Unpacked, le constructeur sud-coréen a dévoilé non pas un, mais deux modèles Galaxy Z Fold. Aux côtés du nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra, pensé pour les amateurs de productivité, arrive un Galaxy Z Fold 8 qui adopte une philosophie différente : offrir une expérience plus proche d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé.

Avec ce modèle, Samsung répond à l’une des critiques les plus récurrentes adressées à sa gamme Fold : le format étroit de l’écran externe. Il est évident que l’entreprise souhaite que ce modèle marque un nouveau départ pour la gamme Fold, plutôt qu’une simple mise à jour annuelle.

Avant d’examiner en détail tout ce que cet appareil a à offrir, clarifions d’abord la nomenclature, qui peut prêter à confusion. Comme Samsung a ajouté un modèle plus large à sa gamme cette année, le Galaxy Z Fold 8 n’est pas le successeur du Fold 7. Il s’agit au contraire d’un appareil entièrement nouveau, affichant un profil plus trapu et plus large.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est le véritable successeur du Z Fold 7, dont il reprend le format et les dimensions.

Galaxy Z Fold 8 : Un retour à un format plus large

Depuis plusieurs générations, les Galaxy Z Fold privilégiaient un écran externe étroit afin de conserver un format compact une fois repliés. Le Galaxy Z Fold 8 rompt avec cette approche.

Le Galaxy Z Fold 8 s’impose comme un smartphone pliable compact qui excelle dans tous les domaines. Une fois plié, vous profitez d’un écran extérieur Dynamic AMOLED de 5,5 pouces au format 10:16, doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Dépliez-le, et l’écran se transforme en une véritable surface d’affichage de 7,6 pouces, idéale pour regarder des jeux et des vidéos. Pivotez-le, et ce même écran offre un confort surprenant pour la lecture de livres. …et de longs articles, vous évitant ainsi d’avoir à transporter une liseuse séparée.

Ce choix rapproche davantage l’expérience de celle d’un smartphone traditionnel, tout en offrant un meilleur confort pour la saisie, la navigation ou la consultation de contenus sans avoir à ouvrir l’appareil.

Une fois déplié, le smartphone conserve naturellement son grand écran interne destiné au multitâche, à la lecture ou au divertissement. Avec cette évolution, Samsung cherche à séduire les utilisateurs qui jugeaient les précédents Galaxy Z Fold trop étroits au quotidien.

Un design toujours plus fin

Le constructeur poursuit également son travail sur la finesse de ses appareils pliables. Le Galaxy Z Fold 8 affiche des dimensions particulièrement contenues :

4,5 mm d’épaisseur une fois ouvert

9,7 mm lorsqu’il est replié

un poids de seulement 201 grammes

À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra mesurerait environ 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 214 grammes. Autrement dit, malgré son double écran, le nouveau Fold se rapproche désormais très fortement des dimensions d’un smartphone haut de gamme traditionnel.

Cette réduction de l’encombrement constitue l’un des principaux axes de développement de Samsung depuis plusieurs générations. C’est impressionnant, surtout si l’on considère qu’il embarque toujours la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ainsi qu’une batterie plus importante de 4 800 mAh ; vous ne sacrifiez donc ni les performances ni l’autonomie pour obtenir ce poids réduit. J’ignore comment Samsung y est parvenu, mais les futurs acheteurs ne pourront que s’en réjouir.

Côté photo, l’appareil est équipé de deux capteurs de 50 mégapixels couvrant les prises de vue grand-angle et ultra grand-angle, ainsi que d’une caméra selfie de 10 mégapixels. Il propose le mode « Enregistrement double », qui permet de filmer simultanément les deux facettes d’une scène, et le mode « My FanCam », qui suit automatiquement votre sujet et recadre la vidéo pour les réseaux sociaux, vous épargnant ainsi le travail de montage.

Un modèle assez onéreux

Le Galaxy Z Fold 8 est indéniablement coûteux, mais son prix s’inscrit dans la lignée de ce que l’on attend des smartphones pliables haut de gamme. Il est proposé à partir de 1 999 euros et se décline en versions de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Deux Galaxy Z Fold pour deux usages différents

Avec cette nouvelle gamme, Samsung semble segmenter plus clairement son offre. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra conserve un grand écran interne au format plus carré, particulièrement adapté au multitâche avancé, au travail sur plusieurs fenêtres et aux usages professionnels.

Le Galaxy Z Fold 8, de son côté, privilégie une approche plus polyvalente grâce à son écran externe élargi, pensé pour être utilisé comme un smartphone classique au quotidien.

Cette double stratégie permet au constructeur de répondre à deux attentes distinctes du marché des smartphones pliables.

Samsung affine sa vision du pliable

Depuis le lancement du premier Galaxy Fold en 2019, Samsung n’a cessé d’ajuster sa formule en fonction des retours des utilisateurs. L’arrivée de deux interprétations différentes du Galaxy Z Fold illustre une évolution importante : plutôt que d’imposer un format unique, le constructeur adapte désormais ses appareils à des usages spécifiques.

Le choix d’un écran externe plus large répond directement à une demande récurrente de nombreux utilisateurs, qui souhaitaient profiter d’une expérience plus naturelle sans avoir à ouvrir systématiquement leur smartphone. À l’inverse, le modèle Ultra continue de miser sur un format plus carré, mieux adapté à la productivité et au multitâche.

Le marché des pliables entre dans une nouvelle phase

Avec le Galaxy Z Fold 8, Samsung ne cherche plus uniquement à démontrer le potentiel de la technologie pliable. Le constructeur s’attache désormais à affiner son catalogue pour répondre à des profils d’utilisateurs bien identifiés. Cette stratégie reflète la maturité progressive d’un segment où l’innovation ne repose plus seulement sur la prouesse technique, mais aussi sur l’ergonomie et les usages quotidiens.

En proposant un modèle plus proche d’un smartphone traditionnel tout en conservant les avantages d’une tablette une fois déplié, Samsung espère élargir l’audience des appareils pliables. Une évolution qui pourrait contribuer à démocratiser davantage cette catégorie, alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des smartphones premium.