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Samsung Galaxy S27 : une fonctionnalité phare du Galaxy S26 Ultra pourrait enfin arriver sur toute la gamme

Samsung Galaxy S27 : une fonctionnalité phare du Galaxy S26 Ultra pourrait enfin arriver sur toute la gamme

Samsung pourrait mettre fin à l’une des principales frustrations de sa gamme Galaxy S. Selon une nouvelle fuite, une fonctionnalité jusqu’ici réservée au Galaxy S26 Ultra serait bientôt généralisée à l’ensemble des futurs Galaxy S27.

D’après les informations publiées par The Elec, tous les modèles de la série Galaxy S27 devraient bénéficier de la technologie Flex Magic Pixel, une solution développée par Samsung Display qui permet de protéger l’affichage des regards indiscrets sans avoir recours à un film de confidentialité.

Si cette information se confirme, il s’agirait de l’une des évolutions les plus utiles de la prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung.

Toute la gamme Galaxy S27 serait concernée

Les dernières rumeurs évoquent une gamme plus étoffée que jamais. Samsung préparerait quatre modèles : Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. Le nouveau modèle Galaxy S27 Pro viendrait ainsi compléter la gamme entre les versions Plus et Ultra.

La véritable nouveauté concernerait toutefois l’écran. Les quatre smartphones adopteraient la technologie Flex Magic Pixel de Samsung Display, jusque-là exclusive au Galaxy S26 Ultra. Cela offrirait la fameuse technologie Privacy Display !

Flex Magic Pixel : comment fonctionne cette technologie ?

Contrairement aux films de confidentialité classiques que l’on colle sur l’écran, Flex Magic Pixel est directement intégré à la dalle OLED. En utilisation normale, le smartphone offre un angle de vision identique à celui d’un écran classique.

En activant le mode confidentialité, la visibilité est fortement réduite sur les côtés. L’utilisateur situé face au téléphone continue de voir parfaitement le contenu affiché, tandis que les personnes placées à gauche ou à droite distinguent beaucoup plus difficilement ce qui apparaît à l’écran.

Cette approche présente plusieurs avantages par rapport aux protections de confidentialité traditionnelles. Les films de protection actuels ont souvent tendance à réduire la luminosité de l’écran, diminuer la netteté de l’image, altérer les couleurs, et rendre l’affichage moins agréable au quotidien.

En intégrant directement cette technologie dans la dalle OLED, Samsung cherche à conserver la qualité d’affichage tout en améliorant la confidentialité.

Une fonctionnalité bien plus utile qu’un simple argument marketing

Depuis plusieurs générations, Samsung réserve ses innovations les plus intéressantes au modèle Ultra. Capteur photo exclusif, écran plus avancé, batterie plus imposante ou encore compatibilité avec le S Pen : les acheteurs des modèles standards ont souvent l’impression de passer à côté des véritables nouveautés.

Le mode Privacy Display pourrait toutefois changer la donne.

Contrairement à certaines fonctions très spécifiques, cette technologie répond à un besoin quotidien. Que ce soit dans les transports en commun, au bureau ou dans un lieu public, elle permet de consulter ses messages, ses informations bancaires ou ses documents personnels avec davantage de discrétion.

À une époque où les smartphones contiennent une quantité toujours plus importante de données sensibles, ce type de fonctionnalité peut constituer un véritable argument d’achat.

Samsung cherche à différencier ses écrans OLED

Cette évolution s’inscrirait également dans la stratégie de Samsung Display, qui cherche régulièrement à enrichir ses dalles OLED avec des fonctionnalités exclusives. Alors que les écrans des smartphones haut de gamme se ressemblent de plus en plus en matière de luminosité, de définition ou de fréquence de rafraîchissement, des technologies comme Flex Magic Pixel permettent au constructeur sud-coréen de se démarquer de ses concurrents.

À terme, cette solution pourrait également apparaître sur d’autres appareils équipés d’écrans OLED, comme certaines tablettes ou ordinateurs portables.

Une information encore à prendre avec prudence

Pour l’heure, Samsung n’a évidemment rien confirmé concernant la gamme Galaxy S27. Le rapport de The Elec précise également que cette technologie doit encore relever plusieurs défis techniques, notamment en matière de luminosité, de consommation énergétique et de qualité d’affichage.

Il est donc possible que Samsung poursuive son développement avant de la déployer à grande échelle.

Si ces obstacles sont levés, la série Galaxy S27 pourrait toutefois devenir la première gamme de smartphones Android à proposer un mode de confidentialité matériel sur l’ensemble de ses modèles, et non plus uniquement sur sa version Ultra.