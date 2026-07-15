Le Galaxy S27 Ultra ne serait peut-être pas la révolution esthétique attendue. Alors que plusieurs fuites évoquaient depuis des mois un important changement de design, un nouveau rapport vient sérieusement refroidir les attentes. Samsung testerait bien plusieurs pistes en interne, mais le célèbre bloc photo horizontal aperçu dans de nombreux rendus ne serait finalement pas au programme.

Si ces nouvelles informations se confirment, le prochain fleuron du constructeur sud-coréen privilégierait une évolution mesurée plutôt qu’une rupture avec l’identité visuelle de la gamme Galaxy S Ultra.

Les rendus du bloc photo horizontal seraient erronés

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs annonçaient que Samsung allait abandonner ses traditionnels modules photo individuels au profit d’une barre horizontale rappelant fortement les smartphones Pixel de Google.

Cette hypothèse avait gagné en crédibilité après plusieurs publications du leaker bien connu Ice Universe, laissant entendre que Samsung travaillait sur une nouvelle disposition des capteurs.

Mais, selon une nouvelle fuite, les nombreux rendus diffusés ces derniers mois seraient tout simplement inexacts. Si plusieurs prototypes sont actuellement à l’étude, aucun ne reprendrait cette barre photo horizontale minimaliste qui semblait pourtant faire consensus parmi les observateurs.

Samsung privilégierait une évolution plus pragmatique

Au-delà de l’aspect esthétique, Samsung semble également raisonner en termes industriels. Le constructeur chercherait à simplifier la fabrication de son futur flagship tout en maîtrisant les coûts de production, plutôt qu’à modifier profondément le design simplement parce que le Galaxy S27 Ultra embarquerait un capteur photo de moins que son prédécesseur.

L’objectif serait donc de trouver un équilibre entre une apparence premium, une fabrication plus efficace et une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Cette stratégie s’inscrit parfaitement dans la philosophie adoptée par Samsung depuis plusieurs générations.

Une identité visuelle devenue une signature

Depuis le Galaxy S22 Ultra, Samsung fait évoluer son design par petites touches plutôt que par transformations radicales. La disposition des capteurs indépendants est progressivement devenue l’un des principaux éléments distinctifs de la série Galaxy S Ultra.

Cette continuité permet à Samsung d’installer une identité forte, comparable à celle qu’Apple entretient avec l’iPhone Pro ou que Google a développée autour de la barre photo des Pixel.

En conservant cette approche, le Galaxy S27 Ultra pourrait finalement rester très proche du Galaxy S26 Ultra, avec uniquement quelques ajustements autour du module photo afin de s’adapter à une configuration de capteurs revue.

Une décision qui reste loin d’être définitive

Toutefois, il convient de rester prudent. Le Galaxy S27 Ultra ne devrait pas être présenté avant le début de l’année 2027, laissant encore de nombreux mois aux équipes de Samsung pour faire évoluer son design.

Comme souvent avec les prototypes, plusieurs pistes sont testées simultanément avant qu’une décision finale ne soit arrêtée. Les informations qui circulent aujourd’hui ne reflètent donc pas nécessairement le produit qui sera commercialisé.

Samsung mise désormais sur le raffinement plutôt que la rupture

Cette fuite illustre une tendance plus globale dans l’industrie du smartphone premium. À mesure que les designs arrivent à maturité, les constructeurs privilégient davantage le perfectionnement de leurs produits que les changements spectaculaires d’une génération à l’autre. Les véritables innovations se concentrent désormais sur les composants internes — intelligence artificielle, autonomie, photographie computationnelle ou performances — plutôt que sur l’apparence extérieure.

Si Samsung confirme cette stratégie avec le Galaxy S27 Ultra, la marque misera une nouvelle fois sur la continuité plutôt que sur l’effet de surprise. Une approche parfois critiquée par les passionnés, mais qui a jusqu’ici permis à la gamme Galaxy S Ultra de conserver une identité forte et immédiatement identifiable.