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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : Qualcomm préparerait une puce « Ultra » taillée pour l’ère de l’IA mobile

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La prochaine bataille du smartphone haut de gamme ne se jouera plus uniquement sur les mégapixels ou la finesse des châssis. Elle se déplacera au cœur même des appareils : la mémoire.

Selon de nouvelles informations en provenance de la chaîne d’approvisionnement, Qualcomm travaillerait sur deux versions distinctes de son futur processeur phare Snapdragon 8 Elite Gen 6, dont une variante « Pro » particulièrement ambitieuse destinée aux smartphones Android les plus premium de 2027.

Au-delà des gains de performances traditionnels, cette stratégie pourrait marquer un tournant dans la manière dont les constructeurs segmentent leurs appareils à l’ère de l’intelligence artificielle embarquée.

Deux Snapdragon, une même architecture, mais pas les mêmes ambitions

D’après les premières fuites, Qualcomm testerait actuellement deux déclinaisons de son futur SoC flagship. La version standard conserverait la mémoire LPDDR5X, aujourd’hui utilisée par la plupart des smartphones haut de gamme. La variante Pro, en revanche, adopterait la nouvelle génération LPDDR6, encore plus rapide et capable d’offrir une bande passante nettement supérieure.

Fait intéressant, les deux modèles partageraient les mêmes fréquences CPU. Le véritable facteur de différenciation ne serait donc pas la puissance brute du processeur, mais la vitesse à laquelle les données circulent entre les différents composants.

La version Pro bénéficierait également de la compatibilité avec le stockage UFS 5.0, une évolution majeure qui promet des débits encore plus élevés pour le chargement d’applications, les traitements IA locaux et les transferts de données massifs.

Le premier grand SoC Android gravé en 2 nm ?

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 devrait être fabriqué par TSMC via son procédé de gravure 2 nm de nouvelle génération. Cette finesse de gravure représente l’une des évolutions les plus importantes de ces dernières années. En réduisant davantage la taille des transistors, Qualcomm pourrait simultanément améliorer les performances et réduire la consommation énergétique.

Pour les constructeurs, l’équation est particulièrement attractive. Les smartphones de 2027 devront exécuter des modèles d’IA toujours plus complexes directement sur l’appareil, sans dépendre du cloud. Cela exige davantage de puissance de calcul, mais aussi une efficacité énergétique exemplaire afin de préserver l’autonomie.

La gravure 2 nm apparaît comme une réponse directe à cette problématique.

LPDDR6 : la véritable révolution pourrait venir de la mémoire

Si les processeurs mobiles continuent de progresser rapidement, la mémoire devient progressivement le principal facteur limitant. Les modèles d’intelligence artificielle embarqués manipulent d’immenses volumes de données en temps réel. Plus la mémoire est rapide, plus le processeur peut alimenter efficacement les moteurs IA et les unités graphiques.

C’est précisément là que la LPDDR6 pourrait faire la différence.

Avec une bande passante significativement supérieure à celle de la LPDDR5X, cette nouvelle génération de mémoire pourrait accélérer :

les assistants IA locaux

la génération d’images embarquée

les traitements photo avancés

les expériences XR

les modèles multimodaux exécutés directement sur le smartphone

Dans ce contexte, Qualcomm semble considérer la mémoire comme un argument marketing à part entière, au même titre que le processeur ou l’appareil photo.

Une puce réservée aux véritables smartphones « Ultra »

La contrepartie de cette montée en gamme est évidente : le prix. Selon les rumeurs, la variante Pro pourrait coûter plus de 300 dollars aux fabricants pour chaque unité produite. Un niveau rarement atteint dans l’industrie mobile. Cette inflation des coûts explique probablement la stratégie à deux niveaux adoptée par Qualcomm.

Les constructeurs pourront ainsi proposer des flagships plus accessibles avec LPDDR5X et réserver la version LPDDR6 aux modèles Ultra les plus prestigieux.

Une approche qui rappelle fortement la segmentation déjà visible dans l’univers des PC IA, où les configurations les plus avancées bénéficient d’un matériel spécialement optimisé pour l’intelligence artificielle.

Un GPU plus puissant et des performances multicœurs renforcées

Les premiers schémas techniques évoquent également un GPU de nouvelle génération, potentiellement baptisé Adreno 850 sur la variante Pro. Comme souvent chez Qualcomm, plusieurs déclinaisons pourraient voir le jour par la suite, avec des versions légèrement réduites du processeur afin d’adresser différents niveaux tarifaires.

L’objectif reste néanmoins clair : conserver une avance significative sur la concurrence Android tout en répondant aux besoins croissants des applications IA de nouvelle génération.

Une stratégie révélatrice de l’évolution du marché

Cette fuite illustre parfaitement la transformation actuelle du secteur mobile. Pendant longtemps, les fabricants cherchaient à proposer la même puce à l’ensemble de leurs appareils premium. Aujourd’hui, l’explosion des coûts des composants, la montée en puissance de l’IA et les contraintes énergétiques poussent l’industrie vers une segmentation plus fine.

Qualcomm ne vendrait plus seulement un processeur haut de gamme, mais plusieurs niveaux de performances adaptés à différentes catégories de smartphones.

Cette évolution pourrait devenir la norme d’ici quelques années. Les futurs flagships ne se distingueront plus uniquement par leur design ou leur photographie, mais aussi par leur capacité à exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle toujours plus sophistiqués.

Et dans cette nouvelle course technologique, la mémoire pourrait bien devenir aussi importante que le processeur lui-même.