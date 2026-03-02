fermer
MWC 2026 : Snapdragon Wear Elite, le nouveau cerveau des objets IA

Au MWC 2026, Qualcomm n’a pas seulement rafraîchi une puce pour montres connectées. Avec le Snapdragon Wear Elite, le fondeur officialise une nouvelle catégorie interne — une puce pensée pour dépasser le poignet et alimenter une génération d’objets IA plus discrets : pins, pendants, voire lunettes sans écran.

L’idée est limpide : si le « gadget IA » n’a pas encore trouvé son iPhone moment, Qualcomm veut être prêt le jour où ça arrive.

Un « plus » qui n’enterre pas le W5 Plus : Qualcomm élargit la gamme, plutôt que de remplacer

Premier point à retenir : le Snapdragon Wear Elite ne remplace pas le W5 Plus. Qualcomm le positionne comme une puce parallèle, destinée à des fabricants qui veulent plus de puissance, plus d’IA embarquée et davantage de connectivité, sans forcément viser la montre Wear OS classique.

Cette nuance est stratégique : le marché des wearables est fragmenté (montres, trackers, anneaux, lunettes, clips, objets de santé) et Qualcomm cherche clairement à couvrir plusieurs niveaux de prix et d’usages, au lieu de miser sur un unique « SoC universel ».

3 nm, double moteur IA : le Snapdragon Wear Elite veut rendre l’IA « always-on » réaliste

Sur le plan technique, Qualcomm met en avant trois briques :

  • Gravure en 3 nm (promesse d’efficacité énergétique et de marges thermiques).
  • Un eNPU (IA basse consommation) pour des tâches « de fond » type détection d’activité ou mot-clé.
  • Un Hexagon NPU plus costaud pour les tâches lourdes, avec une annonce marquante : jusqu’à 2 milliards de paramètres en local et jusqu’à 10 tokens/seconde.

Dit autrement, Qualcomm veut rendre crédible l’idée d’un assistant IA qui écoute, comprend, résume, transcrit — sans dépendre en permanence du cloud.

Autonomie : plus qu’un « gain », une condition d’existence

Les wearables IA ont un problème structurel : leur utilité dépend de leur disponibilité. Un pendentif IA qu’on recharge tous les soirs perd instantanément sa promesse de « compagnon permanent ».

Qualcomm revendique ici une efficacité améliorée, avec par exemple 40 % de consommation en moins sur le GPS, une charge 9V capable d’atteindre 50 % en ~10 minutes, et +30 % de « days of use » (formulation volontairement floue, mais qui vise l’idée d’un intervalle plus long entre deux charges). Ce sont des annonces « plateforme » : elles ne garantissent pas la réalité d’un produit final, mais elles indiquent que Qualcomm a compris le nerf de la guerre.

Connectivité « hexa » : le wearable devient un terminal réseau à part entière

Le Snapdragon Wear Elite ajoute une couche très révélatrice : satellite, 5G, UWB et Bluetooth 6.0 (plus les classiques Wi-Fi/GNSS selon les implémentations).

Pourquoi c’est important ? Parce que l’IA « contextuelle » a besoin de signaux : localisation, proximité, objets autour, continuité de connexion. Et parce que certains formats (pins, pendentifs, lunettes) peuvent viser un usage « compagnon » sans smartphone en permanence, ou en tout cas avec davantage d’autonomie réseau.

SnapdragonWearEliteInfographic

Performances : 5× CPU, GPU pour animations 1080p/60 — le wearable devient « interface »

Qualcomm avance environ 5× plus de performances CPU et un GPU capable de gérer des animations jusqu’à 1080p à 60 fps.

À première vue, ça ressemble à une guerre de chiffres. Mais dans un wearable IA, ça sert surtout à deux choses :

  1. réduire la latence (réponses plus immédiates, traitement local plus fluide),
  2. rendre possibles des interfaces plus riches… même quand l’appareil n’a pas « vraiment d’écran » (pensez feedback visuel minimal, overlays, micro-affichages ou rendu déporté).

Linux en plus d’Android/Wear OS : un clin d’œil direct aux startups

Le détail le plus « révélateur » de l’annonce, c’est le support Linux en plus d’Android et Wear OS, explicitement présenté comme un accélérateur pour les jeunes acteurs qui veulent un produit propriétaire (pins/pendants, hubs personnels, prototypes).

C’est une manière de dire : « On vous donne le silicium et les briques IA, inventez le format. »

Qualcomm signe-t-il le retour des AI pins… ou leur mutation ?

Les pins et pendentifs n’ont pas encore connu de succès massif. Pourtant, Qualcomm investit dans une plateforme qui leur est presque dédiée : c’est un signal de demande (au minimum chez les fabricants), et un pari sur une maturation du marché.

Deux scénarios se dessinent :

  • Scénario A : l’IA wearable devient invisible. Pas un « produit star », mais une famille d’objets contextuels (lunettes légères, clip santé, bijou connecté) intégrés à des écosystèmes plus larges. Sur ce terrain, Google pousse Android XR et ses partenariats lunettes, ce qui peut créer un appel d’air pour des puces « always-on » plus intelligentes.
  • Scénario B : l’IA wearable devient un vrai terminal. Un objet autonome, connecté, qui capte la voix, résume, traduit, alerte — et finit par se normaliser comme des écouteurs. Dans ce cas, l’Elite ressemble à une brique prête pour la seconde vague.

Dans les deux cas, Qualcomm joue la même carte : outiller le marché pour que la prochaine tentative ne se limite pas à une bonne idée mal alimentée.

