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Pixel Watch 5 : un énorme leak dévoile les couleurs, les modèles et les premiers indices avant le lancement

Pixel Watch 5 : un énorme leak dévoile les couleurs, les modèles et les premiers indices avant le lancement

À quelques semaines du Made by Google du 12 août, le Pixel 11 monopolise l’attention. Pourtant, la Pixel Watch 5 commence elle aussi à sortir de l’ombre. Une importante fuite révèle des rendus officiels en haute définition ainsi que plusieurs détails sur la future montre connectée de Google.

Si son design semble miser sur la continuité, la Pixel Watch 5 pourrait tout de même réserver quelques nouveautés sous le capot.

Jusqu’à 16 variantes selon les configurations

Les nouveaux rendus confirment ce que beaucoup attendaient : Google conserverait deux tailles de boîtier. La Pixel Watch 5 serait proposée en 41 mm et en 45 mm. Chaque format serait disponible en version Wi-Fi ou 4G LTE, ce qui porterait théoriquement le catalogue à 16 modèles différents en combinant tailles, coloris et connectivité.

Une rumeur récente évoquait pourtant la disparition des versions Wi-Fi uniquement. Cette nouvelle fuite semble désormais l’écarter.

Quatre nouveaux coloris au programme

Google miserait une nouvelle fois sur des finitions sobres accompagnées de bracelets colorés.

Les rendus dévoilent quatre combinaisons principales :

Warm Gold avec bracelet corail ;

avec bracelet corail ; Pyrite avec bracelet olive ;

avec bracelet olive ; Dark Anthracite avec bracelet noir

avec bracelet noir Natural Silver avec bracelet gris clair.

Parmi elles, la finition Warm Gold apparaît comme la plus originale, même si elle pourrait être réservée au modèle de 41 mm. Le coloris Pyrite, aux nuances dorées, semble également pensé pour s’accorder avec les futurs smartphones Pixel 11 dans les teintes Moss ou Pine.

Visuellement, difficile de distinguer la Pixel Watch 5 de sa devancière. Cette continuité n’a rien de surprenant : comme Apple avec l’Apple Watch ou Samsung avec la Galaxy Watch, Google semble privilégier une évolution progressive plutôt qu’un changement radical d’une génération à l’autre.

La grande inconnue reste la fiche technique

La fuite ne révèle malheureusement aucun détail sur les caractéristiques matérielles. La plus attendue concerne le processeur. Google pourrait abandonner le Snapdragon W5 Gen 2 au profit d’une nouvelle puce Tensor spécialement conçue pour les objets connectés.

Une telle évolution permettrait d’améliorer les performances générales, les traitements liés à l’intelligence artificielle et l’autonomie. Cette dernière reste justement l’un des principaux axes d’amélioration espérés par les utilisateurs.

Google pourrait également optimiser l’espace interne afin d’offrir un écran légèrement plus grand sans augmenter les dimensions globales de la montre, même si aucune fuite ne confirme cette hypothèse pour le moment.

Toujours pas de 5G

Une information surprend toutefois. Dans un contexte où Google met fortement en avant l’intelligence artificielle et les usages connectés, cette absence pourrait être perçue comme une occasion manquée, surtout face à une concurrence qui accélère sur les réseaux mobiles.

Une hausse de prix en préparation ?

Le point le plus sensible concerne peut-être le tarif. Une augmentation de prix de cette ampleur marquerait une rupture sur le marché des montres connectées, où les hausses tarifaires restent jusqu’ici relativement limitées.

Samsung pourrait également revoir les prix de sa future Galaxy Watch, mais si Apple conserve un positionnement stable avec la prochaine Apple Watch, les fabricants Wear OS risqueraient de rendre leurs produits moins compétitifs.

Google joue la carte du raffinement

À première vue, la Pixel Watch 5 ne semble pas vouloir révolutionner la formule. Si cette stratégie rappelle celle adoptée par Apple depuis plusieurs générations, le véritable défi sera ailleurs : convaincre les utilisateurs qu’une hausse de prix s’accompagne d’innovations suffisamment significatives pour justifier le renouvellement.

Toutes les réponses devraient être apportées le 12 août, lors de la conférence Made by Google, où la Pixel Watch 5 sera présentée aux côtés des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.