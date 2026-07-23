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Android 17 facilite enfin le passage de l’iPhone à Android avec un nouvel outil de migration

Android 17 facilite enfin le passage de l’iPhone à Android avec un nouvel outil de migration

Changer d’iPhone pour un smartphone Android pourrait bientôt devenir beaucoup moins contraignant. Avec Android 17, Google inaugure une nouvelle génération de son système de transfert de données, Android Switch, capable de récupérer bien davantage d’informations qu’auparavant lors de la migration depuis un iPhone.

Développée en collaboration avec Apple, cette nouvelle solution ambitionne de supprimer une grande partie des obstacles qui compliquaient jusqu’ici le changement d’écosystème.

Un nouvel Android Switch conçu avec Apple

Google indique avoir entièrement repensé son outil de migration afin de rendre le transfert de données plus simple et plus complet. Contrairement aux précédentes versions, qui imposaient souvent l’utilisation d’un câble ou nécessitaient une configuration manuelle après le transfert, Android 17 prend désormais en charge un volume beaucoup plus important de données via une connexion sans fil.

Le déploiement a déjà commencé sur les Google Pixel 8 et les modèles plus récents.

Samsung profite également de cette évolution : les nouveaux Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 intègrent cette technologie directement via Smart Switch.

Beaucoup plus de données peuvent désormais être transférées

L’une des principales nouveautés concerne la quantité d’informations récupérées lors du changement de smartphone. Avec Android 17, il devient possible de transférer notamment les applications compatibles, les mots de passe, les passkeys, les messages, les fichiers téléchargés, la disposition de l’écran d’accueil et le profil eSIM.

Les anciennes versions d’Android Switch ne permettaient pas de récupérer plusieurs éléments essentiels, notamment l’historique des appels, les alarmes ou certains fichiers locaux, obligeant les utilisateurs à reconfigurer leur appareil manuellement après la migration.

Toutefois, Google précise qu’une fonctionnalité reste encore en développement : le transfert des albums photo, annoncé pour une future mise à jour.

Une migration plus simple dès la configuration initiale

Le nouveau processus de migration est intégré directement à l’assistant de configuration d’Android 17. Lorsqu’un utilisateur choisit de copier les données d’un iPhone vers un smartphone compatible, un QR Code apparaît automatiquement afin de lancer le transfert sans fil.

L’objectif est de rendre la transition plus fluide, tout en réduisant le nombre d’étapes nécessaires pour retrouver rapidement un environnement de travail familier sur Android.

Les appareils compatibles

Pour le moment, cette nouvelle expérience est disponible sur les Google Pixel 8 et les modèles plus récents équipés d’Android 17, les Samsung Galaxy Z Fold 8 et les Samsung Galaxy Z Flip 8, via Smart Switch.

Google indique que d’autres fabricants Android bénéficieront progressivement de cette nouvelle technologie, sans toutefois communiquer de calendrier précis.

Google veut lever l’un des derniers freins au changement d’écosystème

Depuis plusieurs années, Google multiplie les initiatives pour faciliter le passage d’iOS vers Android. Malgré les progrès réalisés, la migration restait souvent incomplète, notamment en raison des restrictions imposées par iOS sur certaines catégories de données. Cette nouvelle version d’Android Switch marque une étape importante, fruit d’une collaboration inédite entre Google et Apple visant à rendre les échanges de données plus transparents.

Au-delà du simple confort d’utilisation, cette évolution répond à un enjeu stratégique majeur. Plus le changement de plateforme devient simple, plus les utilisateurs sont susceptibles d’envisager un passage vers Android. En enrichissant son outil de migration tout en l’intégrant directement au processus de configuration des nouveaux smartphones, Google cherche à réduire les frictions qui freinent encore les changements d’écosystème. Si le transfert complet des albums photo reste attendu, Android 17 rapproche un peu plus les deux univers mobiles en rendant leur frontière nettement moins difficile à franchir.