À moins d’un mois de sa conférence du 12 août à New York, Google semble avoir une nouvelle fois vendu la mèche. Le géant américain a brièvement publié une image officielle du Pixel 11 Pro sur une page promotionnelle de Google Fi, confirmant presque définitivement le design de son futur smartphone avant son lancement.

Cette fuite, rapidement repérée puis retirée, s’ajoute à une longue série d’informations qui laissent désormais peu de place au suspense autour de la prochaine génération Pixel.

Un design confirmé avant le Pixel Event

L’image mise en ligne par Google montre un smartphone qui reprend largement l’identité visuelle inaugurée ces dernières années. Le modèle apparaît dans une nouvelle finition beige, qui devrait être commercialisée sous le nom Dune, selon les précédentes fuites. Si la page promotionnelle faisait référence au Pixel 11 Pro XL, plusieurs détails de conception, notamment l’emplacement du microphone, laissent penser qu’il s’agirait en réalité du Pixel 11 Pro.

Cette publication confirme une nouvelle fois la stratégie esthétique de Google : faire évoluer son design par petites touches plutôt que de repartir d’une feuille blanche.

Une offre Google Fi qui intrigue

La fuite ne concernait pas uniquement le smartphone. La page promotionnelle évoquait également une offre particulièrement agressive de Google Fi, laissant entendre qu’il serait possible d’obtenir un Pixel 11 Pro XL pour seulement 100 dollars. Toutefois, un tarif aussi bas paraît peu probable sans conditions. Comme souvent aux États-Unis, cette promotion devrait être liée à un échange d’ancien appareil (trade-in), à des crédits mensuels sur facture ou à un engagement auprès de l’opérateur.

L’offre définitive ne sera connue qu’au moment de l’annonce officielle.

Des prix qui inquiètent déjà

Les précédentes rumeurs évoquent une hausse sensible des tarifs de la gamme Pixel 11. Le Pixel 11 Pro XL pourrait notamment débuter à 1 299 dollars, renforçant encore le positionnement premium de la série.

Autre point qui suscite des critiques : la mémoire vive. Selon plusieurs indiscrétions, les versions de base des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL seraient limitées à 12 Go de RAM. Les 16 Go de mémoire seraient réservés aux modèles équipés d’au moins 512 Go de stockage, obligeant les utilisateurs à choisir des configurations plus coûteuses pour profiter des meilleures caractéristiques.

Sur les forums spécialisés, notamment Reddit, plusieurs utilisateurs estiment que cette stratégie tarifaire pourrait les pousser à conserver leur Pixel 8 Pro ou leur Pixel 10, plutôt que de passer à la nouvelle génération.

Tensor G6, Pixel Glow et un modem inédit

Malgré ces critiques, le Pixel 11 devrait apporter plusieurs évolutions techniques. La série serait animée par la nouvelle puce Tensor G6, qui, selon les rumeurs, serait fabriquée par TSMC avec un procédé de gravure en 2 nanomètres. Google abandonnerait également les modems Samsung au profit d’une nouvelle solution développée par MediaTek.

Ce changement pourrait enfin résoudre les problèmes de connectivité qui ont régulièrement affecté les précédentes générations de smartphones Pixel.

Autre nouveauté attendue : Pixel Glow. Déjà évoquée par Google dans plusieurs communications, cette fonctionnalité prendrait la forme d’un nouvel éclairage intégré à la barre photo arrière. Son rôle exact reste encore inconnu, mais plusieurs fuites suggèrent des usages liés à l’intelligence artificielle, aux notifications ou au bien-être numérique.

Une évolution mesurée plutôt qu’une révolution

En dehors de ces nouveautés, les Pixel 11 ne devraient pas profondément transformer la formule. Les quatre modèles attendus — Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold — conserveraient un design très proche de leurs prédécesseurs.

Les principales évolutions concerneraient quelques ajustements de dimensions, une légère évolution de la batterie, de nouveaux coloris et l’amélioration des performances grâce au Tensor G6. Google semble ainsi privilégier une stratégie de perfectionnement plutôt qu’une refonte complète de sa gamme.

Google continue d’alimenter ses propres fuites

Cette nouvelle publication accidentelle illustre une tendance désormais bien connue : Google peine régulièrement à préserver le secret autour de ses futurs appareils. Entre les prototypes aperçus en amont, les documents promotionnels publiés trop tôt et les visuels officiels mis en ligne par erreur, les principales nouveautés des smartphones Pixel sont souvent connues plusieurs semaines avant leur présentation.

Si cette transparence involontaire alimente naturellement les discussions au sein de la communauté Android, elle réduit aussi l’effet de surprise des conférences de lancement. Reste désormais à découvrir, le 12 août prochain, si Google réservera malgré tout quelques annonces inédites lors de son événement new-yorkais.