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OPPO Find X10 : un flagship compact avec 200 mégapixels, écran 165 Hz et batterie 8 000 mAh ?

OPPO Find X10 : un flagship compact avec 200 mégapixels, écran 165 Hz et batterie 8 000 mAh ?

OPPO préparerait une montée en puissance spectaculaire pour sa prochaine série Find X10. Selon Digital Chat Station et Smart Pikachu, le modèle standard pourrait combiner un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique encore en test, un écran 165 Hz et une batterie proche des 8 000 mAh.

OPPO teste encore sa formule photo

D’après les fuites, le Find X10 serait actuellement évalué avec un capteur principal 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce. Pour le zoom, OPPO hésiterait entre deux pistes : un périscope de 200 mégapixels avec capteur 1/1,56 pouce, ou une solution plus récente de 64 mégapixels au format 1/2 pouce.

Ce détail est important : OPPO ne semble pas seulement chercher la fiche technique la plus impressionnante, mais le meilleur équilibre entre résolution, taille du capteur, traitement d’image et cohérence optique.

Un écran très rapide et une batterie hors norme

Smart Pikachu évoque aussi un écran plat 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un chiffre davantage associé au gaming qu’aux smartphones photo premium. La batterie tournerait autour des 8 000 mAh, probablement grâce aux progrès des batteries silicium-carbone, déjà visibles sur la génération Find X9.

Le smartphone serait attendu avec une puce Dimensity 9500+ gravée en 3 nm, un écran d’environ 6,59 pouces et ColorOS 17 basé sur Android 17.

Une stratégie plus agressive face à Xiaomi et Vivo

Avec le Find X10, OPPO semble vouloir rapprocher son modèle standard des versions Pro. C’est une évolution intéressante : le haut de gamme chinois ne se contente plus de réserver les vraies innovations aux modèles Ultra. Batterie géante, zoom avancé et écran rapide deviennent des armes pour toute la gamme.

Reste une inconnue majeure : la configuration photo finale. Si OPPO retient le double 200 mégapixels, le Find X10 pourrait devenir l’un des smartphones les plus ambitieux de sa catégorie. S’il choisit le 64 mégapixels plus récent pour le périscope, le pari sera moins spectaculaire sur le papier, mais potentiellement plus maîtrisé.