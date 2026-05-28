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YouTube rend les labels IA plus visibles sur les vidéos et les Shorts

YouTube rend les labels IA plus visibles sur les vidéos et les Shorts

Avec Gemini Omni, Google donne aux créateurs des outils vidéo capables de générer, modifier et remixer des contenus avec une facilité inédite. Mais, cette démocratisation a un revers : YouTube risque d’être encore plus exposé aux vidéos IA réalistes, parfois difficiles à distinguer d’images authentiques.

Pour éviter que la confiance ne s’effrite, la plateforme renforce donc ses labels de transparence.

YouTube : Des labels IA enfin visibles

Jusqu’ici, les mentions liées aux contenus synthétiques ou modifiés étaient souvent reléguées dans la description. Désormais, pour les vidéos longues, le label apparaîtra directement sous le lecteur, au-dessus de la description. Pour les Shorts, il sera affiché en surimpression sur la vidéo.

YouTube cible surtout les contenus photoréalistes ou fortement modifiés par IA. Les vidéos clairement animées, irréalistes ou légèrement retouchées resteront signalées dans la description étendue.

Autre changement majeur : YouTube pourra appliquer automatiquement un label si ses systèmes détectent un usage significatif d’IA photoréaliste non déclaré. La plateforme s’appuiera notamment sur ses propres signaux, SynthID et les métadonnées C2PA.

Les créateurs pourront corriger une erreur depuis YouTube Studio. En revanche, le label restera permanent pour les contenus générés avec les outils IA de YouTube, comme Veo ou Dream Screen, ou lorsqu’un fichier contient des métadonnées confirmant son origine synthétique.

Une mesure de confiance, pas de sanction

YouTube précise que ces labels n’affectent ni la recommandation ni la monétisation. L’enjeu est ailleurs : informer le spectateur au bon moment, avant que l’illusion ne fasse son effet.

Avec l’arrivée d’outils comme Gemini Omni, YouTube ne peut plus seulement encourager la création. Il doit aussi organiser la lisibilité du réel.