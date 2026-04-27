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Apple : avec John Ternus, l’ère du produit pourrait reprendre le dessus

Apple : avec John Ternus, l’ère du produit pourrait reprendre le dessus

Le passage de témoin entre Tim Cook et John Ternus ne relève pas d’un simple changement de direction. Il pourrait marquer une transformation profonde de la philosophie produit d’Apple, à un moment charnière de son histoire.

John Ternus : Un « product guy » aux commandes

Contrairement à Tim Cook, stratège opérationnel reconnu pour avoir optimisé la machine Apple, John Ternus incarne une autre école : celle de l’ingénierie et du produit.

En tant que responsable hardware, il a participé directement à la conception des appareils qui structurent l’écosystème Apple. Ce profil n’est pas anodin. En interne, la volonté de placer un « product guy » à la tête de l’entreprise semblait mûrir depuis plusieurs années.

Un choix qui en dit long : Apple veut redevenir une entreprise qui surprend par ses objets, pas seulement par son exécution.

Des projets plus audacieux en ligne de mire

Parmi les projets associés à Ternus, un symbole revient : l’idée d’un iPad pliable géant, proche des 20 pouces. Un produit encore hypothétique, mais révélateur d’une nouvelle approche.

Ce type d’initiative tranche avec l’ère Cook, plus prudente. Ici, Apple semble prête à tester, expérimenter, voire échouer — une dynamique rarement visible ces dernières années.

Une accélération des nouvelles catégories

Selon plusieurs rapports, Apple préparerait une expansion massive de son portefeuille produit, avec jusqu’à une dizaine de nouvelles catégories dans les années à venir : iPhone pliable, objets connectés dopés à l’IA, nouvelles interfaces domestiques.

Ce mouvement traduit une ambition claire : redéfinir l’écosystème Apple autour de nouveaux usages, au-delà du trio iPhone–iPad–Mac.

Une Apple plus risquée… mais plus inspirante ?

Le pari Ternus est simple, mais risqué : remettre le produit au centre, quitte à sortir de la zone de confort. Apple n’a jamais été aussi puissante financièrement. Mais elle n’a peut-être jamais été aussi attendue sur sa capacité à innover. L’IA, les nouveaux formats matériels, les interfaces ambiantes… tout pousse la marque à se réinventer.

Sous Tim Cook, Apple a maîtrisé son empire. Sous John Ternus, elle pourrait tenter de le redessiner. Et dans la Silicon Valley, c’est souvent dans ces moments-là que naissent les prochaines révolutions.