Accueil » Apple HomePad : pourquoi le lancement du hub domotique est repoussé à septembre ?

Apple HomePad : pourquoi le lancement du hub domotique est repoussé à septembre ?

Apple HomePad : pourquoi le lancement du hub domotique est repoussé à septembre ?

Apple travaille depuis plusieurs années sur un appareil destiné à devenir le centre de contrôle de la maison connectée. Mais, selon de nouvelles informations, ce projet prendrait encore du retard. La raison principale ? La refonte complète de Siri, qui doit jouer un rôle central dans l’expérience.

D’après un rapport de Bloomberg, le lancement de cet appareil domotique, connu sous le nom de code HomePad, serait désormais prévu pour septembre, probablement aux côtés de la prochaine génération d’iPhone.

Siri nouvelle génération au cœur du projet

Le produit, connu en interne sous le nom de code J490, devait initialement être lancé au printemps 2025. Apple visait notamment une annonce autour du mois de mars. Mais le calendrier aurait finalement été repoussé afin de finaliser une nouvelle version de Siri, largement améliorée grâce à l’intelligence artificielle.

En réalité, le développement matériel de l’appareil serait terminé depuis plusieurs mois. Le retard viendrait donc presque exclusivement du logiciel.

Apple souhaite en effet transformer Siri en un assistant conversationnel bien plus avancé, capable de comprendre des commandes complexes et d’interagir plus naturellement avec les utilisateurs. Pour y parvenir, l’entreprise aurait conclu un accord avec Google afin d’exploiter les technologies issues de Gemini, le modèle d’IA du géant de la recherche.

Cette intégration permettrait notamment d’améliorer : la compréhension des requêtes naturelles, la gestion de conversations plus longues et l’exécution de commandes domotiques plus complexes. Un changement stratégique important pour Apple, qui cherche à combler son retard dans le domaine des assistants intelligents.

Apple en retard face à Amazon et Google

Dans la course aux assistants domestiques dopés à l’IA, Apple semble aujourd’hui moins avancé que ses principaux concurrents. Amazon a déjà commencé à déployer Alexa+, une version beaucoup plus intelligente de son assistant vocal, sur des millions d’appareils Echo. De son côté, Google a progressivement intégré Gemini dans son écosystème, y compris dans ses appareils connectés pour la maison.

Siri, en revanche, accumule les retards depuis plusieurs années. Cette situation aurait déjà perturbé plusieurs projets de produits domotiques chez Apple, dont ce futur hub domestique.

Pour la firme de Cupertino, la réussite de cette nouvelle version de Siri est donc cruciale. Sans un assistant réellement intelligent, l’intérêt d’un hub central pour la maison serait fortement limité.

Un mélange entre iPad et HomePod

Concernant le produit lui-même, Apple préparerait un appareil hybride qui combine les caractéristiques d’un iPad et d’un HomePod. L’appareil disposerait d’un écran carré ressemblant à un petit iPad, pouvant être installé de deux façons : fixé sur une base haut-parleur en forme de demi-dôme et monté directement sur un mur. L’objectif est d’en faire le centre de contrôle de la maison connectée, permettant de piloter les appareils domotiques, consulter des informations et interagir avec Siri.

Selon plusieurs sources, Apple travaillerait également sur un système de fixation magnétique, comparable au MagSafe utilisé sur les iPhone. Ce mécanisme permettrait d’accrocher facilement l’écran au mur ou à sa base, tout en facilitant son retrait si nécessaire.

L’interface du système serait quant à elle inspirée de celle de l’Apple Watch, avec un affichage optimisé pour une consultation rapide : météo, calendrier, contrôle des lumières, musique ou caméras de sécurité.

Un hub capable de reconnaître les utilisateurs

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de ce futur appareil serait son système de reconnaissance faciale et vocale. Concrètement, l’appareil pourrait identifier automatiquement les membres du foyer lorsqu’ils s’approchent de l’écran. En fonction de la personne détectée, l’interface afficherait des informations personnalisées : rappels du calendrier, messages, musique préférée et contrôles domotiques personnalisés.

Cette approche transformerait l’appareil en assistant domestique réellement personnalisé, capable d’adapter son interface à chaque utilisateur.

Apple prépare sa riposte dans la maison connectée

Si ce hub domotique arrive bien à l’automne, Apple pourrait enfin renforcer sa présence sur le marché de la maison intelligente, un domaine où Amazon et Google dominent largement. Mais, tout dépendra de la réussite de la nouvelle génération de Siri. Apple semble prêt à retarder ses produits pour s’assurer que son assistant vocal soit enfin à la hauteur de la concurrence.

Une stratégie risquée, mais peut-être nécessaire pour relancer Siri et donner à Apple un rôle plus important dans l’écosystème de la maison connectée.