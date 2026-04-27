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iPhone 18 : Apple préparerait une vraie rupture matérielle avec la puce A20 en 2 nm

iPhone 18 : Apple préparerait une vraie rupture matérielle avec la puce A20 en 2 nm

Apple pourrait réserver à l’iPhone 18 l’une de ses évolutions techniques les plus importantes depuis plusieurs générations. Selon des informations venues de la chaîne d’approvisionnement taïwanaise, la future gamme d’iPhone 18 s’appuierait sur une puce A20 gravée en 2 nm par TSMC, avec une version A20 Pro pour les modèles les plus haut de gamme.

iPhone 18 : Le 2 nm comme nouveau levier de puissance

Ce passage du 3 nm au 2 nm devrait améliorer le rapport performance/consommation. En clair : plus de puissance, une meilleure efficacité énergétique et davantage de marge pour les fonctions d’IA exécutées directement sur l’iPhone.

Apple aurait déjà sécurisé une part importante des premières capacités 2 nm de TSMC, signe que cette génération pourrait devenir un tournant stratégique pour ses puces mobiles.

12 Go de RAM pour toute la gamme ?

Autre évolution majeure évoquée : le passage à 12 Go de RAM sur l’ensemble de la gamme. Pour l’iPhone 18 standard, ce serait un bond notable par rapport aux 8 Go de l’iPhone 17. Cette mémoire supplémentaire ne servirait pas seulement au multitâche. Elle préparerait surtout le terrain pour Apple Intelligence, Siri nouvelle génération et les traitements IA locaux, de plus en plus gourmands.

Modem C2, puce N2 et connectivité satellite

La gamme pourrait aussi intégrer un modem maison C2 et une puce de communication N2, poursuivant la stratégie d’Apple visant à réduire sa dépendance à Qualcomm. Certaines rumeurs évoquent même une connectivité satellite plus avancée sur les modèles Pro.

La partie photo reste plus floue. L’hypothèse d’un ultra grand-angle 12 mégapixels sur l’iPhone 18 standard surprendrait, car elle représenterait un recul face au capteur 48 mégapixels de l’iPhone 17. En revanche, les modèles Pro pourraient gagner un triple module 48 mégapixels, avec une ouverture variable sur le capteur principal.

Apple semble donc préparer une génération à deux vitesses : très ambitieuse sur le silicium, plus sélective sur la photo selon les modèles.

Une génération pensée pour l’IA

L’iPhone 18 ne serait pas seulement plus rapide. Il pourrait être conçu comme une plateforme matérielle pour l’IA embarquée : plus de mémoire, une puce plus efficiente, un modem maison et une meilleure intégration des composants clés.

Si ces choix se confirment, l’iPhone 18 marquera moins une évolution annuelle qu’un changement d’architecture. Apple ne prépare pas seulement le prochain iPhone : elle prépare le socle technique de sa prochaine décennie mobile.