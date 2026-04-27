Samsung semble prêt à muscler sa gamme de PC portables Windows sous ARM. Une fiche publiée par le revendeur allemand Cyberport a révélé en avance le Galaxy Book 6 Edge, un modèle 16 pouces équipé du Snapdragon X2 Elite X2E-88-100.

Le Galaxy Book 6 Edge miserait sur une dalle OLED 16 pouces WQXGA+ à 120 Hz, un terrain où Samsung garde une vraie légitimité. Pour le travail, la vidéo ou la création légère, ce choix donne déjà au produit une coloration premium.

L’autonomie annoncée atteindrait 22 heures, un chiffre à prendre avec prudence, mais cohérent avec la promesse des puces ARM : moins de chauffe, plus d’endurance, et une expérience Windows plus mobile.

Galaxy Book 6 Edge : Une connectique étonnamment complète

Malgré son positionnement fin et moderne, le PC conserverait une connectique assez généreuse : USB-A, jack 3,5 mm, lecteur SD, HDMI et deux ports USB-C. À l’heure où beaucoup d’ultraportables sacrifient les ports au nom de la finesse, c’est un vrai bon point.

Le poids annoncé de 1,55 kg reste raisonnable pour un 16 pouces, même s’il ne joue pas la carte de l’ultra-léger absolu.

La configuration de base, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, serait affichée à 2 199 € en Europe. Une version 32 Go/1 To serait aussi prévue.

Samsung veut crédibiliser Windows ARM face au MacBook

Avec ce Galaxy Book 6 Edge, Samsung ne cherche pas seulement à lancer un nouveau portable. Il veut prouver que l’écosystème Windows ARM peut devenir une vraie alternative premium aux MacBook, avec un grand écran OLED, une bonne autonomie et une connectique plus complète.

Reste la question essentielle : les performances et la compatibilité logicielle suivront-elles vraiment au quotidien ? Si le Snapdragon X2 Elite confirme ses promesses, Samsung pourrait enfin tenir un PC ARM aussi séduisant sur le fond que sur la fiche technique.