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7 000 mAh dans un format compact ? Le pari fou du OPPO Find X9s

7 000 mAh dans un format compact ? Le pari fou du OPPO Find X9s

À quelques jours du lancement officiel du 21 avril, OPPO affine déjà sa stratégie haut de gamme. Aux côtés des modèles Ultra et Pro, le futur OPPO Find X9s s’annonce comme une déclinaison plus équilibrée, désormais confirmée par un passage remarqué sur Geekbench.

Une fiche technique révélée par les benchmarks

Le modèle identifié sous le numéro CPH2873 est apparu dans la base de données Geekbench, confirmant plusieurs éléments clés :

Chipset MediaTek Dimensity 9500s

12 Go de RAM

Android 16

Scores : 2 571 (monocoeur)/7 881 (multicoeurs)

La configuration CPU détaillée — un cœur à 3,73 GHz, trois à 3,30 GHz et quatre à 2,40 GHz — confirme une architecture orientée performance, même dans cette version « allégée ».

Dimensity 9500s : un choix stratégique plus qu’un compromis

Le recours au Dimensity 9500s de MediaTek n’est pas anodin. Il s’agit d’une déclinaison plus accessible du Dimensity 9500, déjà positionné sur le haut de gamme Android. Autrement dit, OPPO ne cherche pas à casser la hiérarchie, mais à proposer une alternative crédible sous le modèle principal.

Face au Snapdragon 8 Elite Gen 5 attendu sur le Find X9 Ultra, le Find X9s assume une approche plus pragmatique : moins de puissance brute, mais une efficacité optimisée pour les usages réels.

Le Find X9s ne joue pas la carte du gigantisme avec un écran OLED de 6,59 pouces, une résolution 1,5K, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et des bordures ultra-fines de 1,1 mm. Un choix intéressant, qui contraste avec la tendance aux formats toujours plus grands. OPPO semble ici viser un flagship compact, plus facile à utiliser au quotidien sans sacrifier l’immersion.

Une batterie hors norme dans un format contenu

C’est probablement l’un des points les plus surprenants :

Batterie 7 025 mAh

Charge rapide 80 W (absence probable de recharge sans fil)

Dans un châssis de moins de 6,6 pouces, cette capacité est particulièrement ambitieuse. OPPO semble suivre une tendance émergente du marché : faire de l’autonomie un argument central, même sur des formats compacts.

Triple capteur 50 mégapixels : la cohérence avant la démonstration

Côté photo, OPPO reste fidèle à une approche équilibrée avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, un capteur téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels en façade.

Le choix d’un trio homogène est révélateur : plutôt que de surjouer un capteur unique, OPPO privilégie la polyvalence et la cohérence optique.

Une pièce clé dans la stratégie Oppo

Avec le Find X9 Ultra et le Find X9s Pro, OPPO structure une gamme claire :

Ultra : vitrine technologique

Pro : équilibre premium

X9s : entrée de gamme haut de gamme

Ce positionnement est particulièrement stratégique. Il permet à OPPO de couvrir plusieurs marchés sans diluer son image, tout en proposant une alternative plus accessible aux utilisateurs qui n’ont pas besoin du maximum absolu. Le Find X9s ne cherche pas à impressionner avec un seul argument choc. Il propose autre chose : un ensemble homogène, moderne et bien calibré.

Dans un marché où les différences entre flagships deviennent de plus en plus subtiles, ce type de produit pourrait s’avérer particulièrement pertinent.