OPPO ne signe pas simplement un nouveau flagship. Avec le Find X9 Ultra, la marque chinoise pousse une idée beaucoup plus radicale : faire du smartphone un véritable outil d’image, presque au détriment du reste.

Dans une industrie où tous les haut de gamme promettent « la meilleure photo », OPPO choisit ici une voie plus frontale, plus technique, et surtout plus ambitieuse.

Find X9 Ultra : Un smartphone qui met la photo au centre de tout

Le Find X9 Ultra ne cherche pas à être un flagship polyvalent comme les autres. Toute sa proposition de valeur repose sur la capture d’image, avec un argument rare sur le marché : deux capteurs arrière de 200 mégapixels.

Le premier est un module principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1.5, que OPPO présente comme capable de capter davantage de lumière que certains capteurs 1 pouce plus traditionnels. Le second est un téléobjectif 3x de 200 mégapixels, épaulé par un grand capteur 1/1,28 pouce, pensé pour les portraits et les prises de vue rapprochées.

À cela s’ajoutent un téléobjectif optique 10x de 50 mégapixels, mégapixels capable selon la marque de produire des images en « qualité optique » jusqu’à 20x, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels annoncé comme 56 % plus lumineux que sur la génération précédente.

Sur le papier, OPPO veut couvrir l’ensemble des focales avec un niveau de définition inédit dans sa gamme. C’est moins une surenchère marketing qu’une démonstration de force : le constructeur veut faire du zoom, du portrait, du paysage et de la photo haute définition les piliers d’un même appareil.

Hasselblad, film simulation et 8K : OPPO vise les créateurs

La partie logicielle joue un rôle tout aussi central. Le nouveau Hasselblad Master Mode structure l’expérience photo autour de plusieurs briques : Hasselblad True Detail pour la sortie photo 8K sur six focales, Hasselblad Natural Color associé à une chaîne ProXDR complète, et un mode « Original Film » conçu pour recréer des rendus argentiques via le calcul photographique.

OPPO promet neuf presets inspirés de pellicules, avec une ambition plus sophistiquée que celle de simples filtres décoratifs. L’idée n’est pas seulement de colorer une image, mais de reproduire une texture, une réponse tonale et une signature visuelle plus organiques.

La vidéo suit la même logique. Le Find X9 Ultra prend en charge la 8K à 30 images par seconde et la 4K à 120 images par seconde en 10-bit Log. Oppo ajoute un profil O-Log2 censé préserver davantage de détails dans les ombres et les tons intermédiaires, ainsi que la compatibilité avec le workflow colorimétrique ACES, un standard bien connu dans les environnements de production professionnelle.

Le smartphone accepte également les LUT 3D personnalisées, pour prévisualiser ou appliquer un étalonnage directement depuis l’appareil.

Autrement dit, OPPO ne veut plus seulement séduire l’utilisateur qui aime prendre de belles photos. Il vise aussi les créateurs qui cherchent un outil mobile plus intégré à une chaîne de production.

Un écosystème photo qui dépasse le simple smartphone

C’est sans doute là que le Find X9 Ultra devient le plus intéressant. OPPO ne vend pas uniquement un téléphone bardé de capteurs : la marque essaie de bâtir un écosystème autour de lui.

En partenariat avec TILTA, le constructeur propose des accessoires comme des filtres ND ou des poignées de mise au point manuelle. Le smartphone prend aussi en charge une sortie HDMI, ce qui facilite son intégration dans des configurations multi-caméras. Côté stockage, OPPO s’associe à Flyniu pour la gestion de cloud privé via NAS, un clin d’œil direct aux besoins des utilisateurs qui manipulent de gros volumes de fichiers.

Cette approche en dit long sur l’évolution du marché premium. Là où beaucoup de fabricants enrichissent la fiche technique, OPPO tente de fabriquer un récit d’usage complet : capturer, monitorer, traiter, exporter, archiver.

Un design inspiré de l’univers photo, sans oublier la robustesse

Visuellement, le Find X9 Ultra emprunte plusieurs codes à l’Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Limited Edition. OPPO mise moins sur l’effet « bijou technologique » que sur une identité plus tactile et plus matérielle. Le dos utilise un cuir nouvelle génération présenté comme plus respectueux de l’environnement, avec une signature Hasselblad clairement assumée.

Trois finitions sont annoncées : Earth Tundra, Polar Glacier et Velvet Sand Canyon. Le registre est très visuel, presque photographique lui aussi, comme si OPPO voulait prolonger l’imaginaire du voyage, du terrain et de l’exploration.

Le constructeur n’oublie pas pour autant la durabilité. Le smartphone embarque un verre Crystal Shield Glass, cumule les certifications IP66, IP68 et IP69, et revendique une certification SGS cinq étoiles pour la résistance aux chocs et aux chutes. Sur ce point, OPPO cherche à rassurer : un téléphone pensé pour l’image doit aussi pouvoir suivre son utilisateur hors du studio.

Une fiche technique de flagship, mais au service d’un projet plus large

En dehors de la photo, le Find X9 Ultra coche toutes les cases du très haut de gamme. Il repose sur une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, associée au moteur d’optimisation Tide Engine. OPPO affirme que l’appareil peut maintenir un affichage 144 Hz dans des jeux exigeants, notamment les MOBA et les FPS. L’écran est une dalle 6,82 pouces en définition 2K avec rafraîchissement 144 Hz, complétée par une correction gamma au niveau du pixel et des fonctions de protection visuelle.

La batterie « Glacier Battery » de 7050 mAh adopte une anode silicium-carbone et s’appuie sur une puce dédiée à la gestion énergétique. La charge est assurée par un système SuperVOOC 100 W en filaire et 50 W en sans-fil.

Le Find X9 Ultra propose aussi la communication satellite bidirectionnelle pour les appels et messages hors réseau, des haut-parleurs stéréo symétriques, un moteur haptique « bionique » et plusieurs améliorations sur l’audio et les vibrations.

La fiche technique impressionne, mais elle n’est jamais présentée comme une fin en soi. Chez OPPO, elle sert surtout à soutenir une promesse : celle d’un terminal conçu pour produire, pas seulement pour consommer.

Prix, et versions

Le Find X9 Ultra démarre à 1 699 euros pour sa configuration 12 Go + 512 Go. En Chine, des versions supérieures montent jusqu’à 9 499 yuans (1 190 euros) pour l’édition satellite en 16 Go + 1 To. OPPO commercialise aussi un coffret « Hasselblad Earth Explorer Master Set » à 11 999 yuans (1 500 euros), avec une version 16 Go + 1 To et un ensemble d’accessoires professionnels. Un kit photo additionnel est également proposé à 2 499 yuans (315 euros).

Cette politique tarifaire révèle clairement le positionnement du produit. Le Find X9 Ultra n’est pas pensé comme un simple rival des Galaxy Ultra ou des iPhone Pro Max sur la seule base de la puissance. OPPO cherche à créer une catégorie intermédiaire entre smartphone premium et outil photo mobile avancé.

Reste à savoir si le marché suivra. Car l’audace technique ne suffit pas toujours à imposer un nouveau récit produit. Mais une chose est sûre : avec ce Find X9 Ultra, OPPO assume une vision beaucoup plus tranchée que la moyenne. Et dans un marché saturé de flagships excellents mais souvent interchangeables, cette singularité vaut déjà presque manifeste.