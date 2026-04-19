Huawei s’apprête à tenir l’un de ses lancements mobiles les plus observés du printemps. Le 20 avril 2026, la marque doit présenter en Chine le Pura X Max ainsi que la nouvelle série Huawei Pura 90, une gamme qui miserait une nouvelle fois sur la photo comme principal terrain de différenciation.

À quelques jours de l’événement, plusieurs fuites attribuées notamment à Bald Panda et Digital Chat Station commencent à préciser les écarts entre les Pura 90, Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max.

Huawei Pura 90 : Trois modèles, trois équilibres différents

Selon les éléments relayés aujourd’hui, le Pura 90 standard adopterait un écran plat de 1.5K de 6,84 pouces, une batterie de 6 500 mAh, une épaisseur contenue à 6,9 mm et un poids de 203 g.

Le Pura 90 Pro passerait à un format légèrement plus compact avec un écran plat 1,5K de 6,59 pouces, une batterie de 6 000 mAh, une épaisseur de 8,3 mm et un poids de 219 g. Enfin, le Pura 90 Pro Max irait vers un format plus imposant avec une dalle 1,5K de 6,87 pouces, une batterie de 6 000 mAh, une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 232 g.

Ce découpage est intéressant, car il montre que Huawei ne cherche pas simplement à empiler des tailles d’écran. La marque semble plutôt construire trois personnalités de produit : un modèle standard plus fin et endurant, un Pro plus dense et plus compact, puis un Pro Max conçu comme vitrine technologique.

Le vrai saut attendu se joue sur la photo

C’est du côté des modules caméra que la hiérarchie paraît la plus nette. Le Pura 90 Pro serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce, d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et d’un capteur multispectral. Le Pura 90 Pro Max, lui, conserverait une base proche sur le grand-angle et l’ultra grand-angle, mais remplacerait le téléobjectif par un périscope 200 mégapixels plus ambitieux.

Des teasers vidéo et des rapports récents vont d’ailleurs dans le même sens concernant ce téléobjectif 200 mégapixels sur la version Pro Max.

Autrement dit, Huawei semble faire monter la pression là où son ADN produit est le plus crédible : l’imagerie mobile premium. Le Pro Max ne chercherait pas seulement à être « plus grand » ou « plus cher », mais à incarner une vraie différence photographique. Dans un marché où les smartphones haut de gamme se ressemblent de plus en plus sur l’écran, la puissance ou l’autonomie, c’est une stratégie cohérente.

Nouveau chipset, protection Kunlun et profil premium

Les informations relayées par Digital Chat Station évoquent aussi un nouveau chipset « série 9 », sans dénomination finale officiellement confirmée. D’autres rapports parlent d’un Kirin 9030 ou 9030 Pro, ce qui suggère que Huawei pourrait profiter du lancement pour muscler à la fois la photo et sa plateforme interne.

Les modèles Pro et Pro Max seraient également attendus avec une certification IP68, une reconnaissance faciale 2D et une protection Kunlun Glass.

Là encore, il faut garder une marge de prudence : Huawei a bien officialisé la date du 20 avril, mais pas encore la fiche technique complète de la gamme dans les sources publiques consultées. Les puces, les capteurs exacts et certains arbitrages de design restent donc au stade de la fuite, même si plusieurs sources convergent désormais sur les grandes lignes.

Une gamme qui semble pensée avec plus de nuance qu’auparavant

Ce qui se dessine en creux, c’est une stratégie plus fine que la simple montée en gamme. Le Pura 90 standard pourrait séduire par son profil mince et sa batterie plus généreuse, là où le Pro viserait un compromis plus équilibré entre compacité et ambition photo. Le Pro Max, lui, se présenterait comme la déclinaison la plus démonstrative, avec un poids et une épaisseur assumés au service d’un bloc photo plus spectaculaire.

C’est sans doute la manière la plus habile de segmenter une gamme premium en 2026 : non pas multiplier les modèles pour remplir des cases, mais leur donner une logique d’usage plus lisible.

Le plus intéressant est peut-être là : Huawei continue visiblement à défendre une vision du flagship où la photo reste l’élément narratif central, plutôt qu’un simple bonus dans une fiche technique déjà saturée. Si ces fuites se confirment le 20 avril, la série Pura 90 ne cherchera pas seulement à succéder à la précédente.

Elle tentera surtout de rappeler que, chez Huawei, le haut de gamme mobile reste d’abord une affaire d’image — au sens propre comme au sens stratégique.