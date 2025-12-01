Kirin 9030 vs Kirin 9030 Pro : Huawei révèle enfin la vraie différence entre ses deux nouveaux processeurs

Après des années à jouer la discrétion sur ses puces maison, Huawei assume à nouveau pleinement ses SoC Kirin. La série Pura 80 avait amorcé la transition en réinscrivant le nom du chipset sur ses fiches techniques. Avec les Mate 80, la marque va plus loin : deux nouvelles puces sont officiellement présentées, les Kirin 9030 et Kirin 9030 Pro.

Jusqu’ici, Huawei s’était contentée de promettre un bond de performances pour le Kirin 9030… sans dire ce qui distinguait réellement la variante Pro.

Une série d’images techniques issues du Mate 80 Pro lève enfin le voile sur ce duo de processeurs.

Kirin 9030 vs 9030 Pro : des jumeaux… mais pas tout à fait

Sur le papier, les deux puces semblent presque identiques :

Même GPU Maleoon 935

Même structure CPU 9 cœurs

Même architecture générale

Mais, un détail change tout : la répartition des threads et le nombre de cœurs basse consommation. Le CPU a la même base, mais un cluster d’efficacité gonflé pour la version Pro.

Voici la différence exacte.

Kirin 9030 :

12 threads

2 cœurs « big » @ 2,75 GHz

4 cœurs « mid » @ 1,72 GHz

6 cœurs « efficiency » @ 2,27 GHz

Kirin 9030 Pro

14 threads

2 cœurs « big » @ 2,75 GHz

4 cœurs « mid » @ 1,72 GHz

8 cœurs « efficiency » @ 2,27 GHz

C’est donc le cluster basse consommation qui fait la différence : deux cœurs supplémentaires pour la version Pro. Un changement subtil mais stratégique. Plus de cœurs efficaces signifie meilleure autonomie, multitâche plus fluide, gestion thermique plus stable et montée en puissance prolongée.

Un profil parfaitement adapté aux modèles premium… ce qui n’est pas un hasard.

Une segmentation très claire dans la gamme Mate 80

Huawei utilise cette différence pour structurer tout son catalogue. Les modèles 12 Go de RAM se dote du Kirin 9030, tandis que les modèles 16 Go de RAM embarque le Kirin 9030 Pro.

Et sur les variantes les plus haut de gamme — Mate 80 Pro Max et Mate 80 RS Ultimate Design — le Kirin 9030 Pro est systématique, quelle que soit la configuration choisie.

Même logique sur les pliables : toute la gamme Mate X7 repose exclusivement sur le Kirin 9030 Pro.

Ce que ça change réellement pour l’utilisateur

Même si la différence n’est pas « explosive » en chiffres bruts, elle est significative dans l’expérience.

Le Kirin 9030 est idéal pour une utilisation fluide, efficace, équilibrée, tandis que le Kirin 9030 Pro est pensé pour les charges longues, le multitâche intensif, les modèles premium et le rendement énergétique.

Huawei s’offre ainsi une montée en gamme maîtrisée : une base solide et un modèle Pro juste assez différencié pour légitimer une présence dans ses smartphones les plus ambitieux.

Une stratégie fine, mais cohérente

Le Kirin 9030 et le Kirin 9030 Pro ne sont pas deux mondes opposés. Ce sont deux versions d’une même vision, optimisées pour répondre à des produits et des usages distincts.

Le Kirin 9030 pour le premium « raisonnable », et le 9030 Pro pour la performance durable et les appareils d’élite.

Une distinction logique qui permet surtout une chose : Huawei reprend le contrôle total de son haut de gamme, puce après puce.