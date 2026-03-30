Huawei Pura 90 Pro : un téléobjectif LOFIC pourrait faire passer le zoom mobile dans une autre dimension

Huawei pourrait préparer l’une des évolutions photo les plus intéressantes de sa prochaine génération Pura. Selon une nouvelle fuite, Huawei testerait la technologie LOFIC sur le téléobjectif de ses futurs Pura 90 Pro, avec l’ambition d’améliorer à la fois la gestion des hautes lumières et le rendu en basse lumière.

Si cette piste se confirme, Huawei ne chercherait pas simplement à zoomer plus loin, mais à rendre le zoom bien plus fiable dans les conditions qui mettent aujourd’hui les smartphones à l’épreuve.

LOFIC, ou l’art de mieux encaisser la lumière

Le principe de LOFIC — pour Lateral Overflow Integration Capacitor — consiste à mieux gérer l’excès de charge lumineuse au niveau du capteur. Au lieu de laisser les zones très claires saturer brutalement, la structure LOFIC stocke ce surplus de manière contrôlée, ce qui aide à préserver davantage de détails dans les hautes lumières et à élargir la plage dynamique.

Sony décrit cette approche comme un moyen d’obtenir une imagerie HDR à exposition unique, avec moins de zones brûlées, moins de perte de détail dans les ombres et moins de bruit dans les scènes contrastées ou sombres.

Dit autrement, la technologie ne sert pas uniquement à “gérer le soleil”. Elle aide aussi le capteur à rester plus propre lorsque la lumière manque, notamment dans les scènes où le téléobjectif est traditionnellement plus fragile.

Pourquoi l’idée est particulièrement pertinente sur un téléobjectif ?

C’est précisément ce qui rend la rumeur Huawei intéressante. Les modules téléphoto sont souvent les plus difficiles à maîtriser en photo mobile : ils disposent de moins de lumière qu’un capteur principal, et les défauts — bruit, flou, perte de contraste — deviennent plus visibles au fur et à mesure que l’on zoome.

Si Huawei applique effectivement le LOFIC à son téléobjectif, l’objectif ne serait pas seulement d’améliorer le zoom “sur le papier”, mais d’obtenir des images plus propres à longue distance, surtout dans les situations difficiles.

Une évolution qui s’inscrirait dans la montée en gamme photo du Pura 90

La série Pura 90 est déjà au centre de nombreuses rumeurs photo depuis plusieurs mois. Des rapports antérieurs évoquaient un possible recours à des capteurs plus avancés et à de nouvelles technologies d’imagerie sur l’ensemble de la gamme.

D’autres fuites parlent aussi d’écrans 6,58 pouces pour le modèle standard et 6,87 pouces plats pour les versions supérieures, avec des puces Kirin 9020 ou Kirin 9030 selon les modèles. Ces éléments restent toutefois non confirmés officiellement à ce stade.

Huawei suit une vraie tendance de fond sur les capteurs mobiles

Le plus intéressant est que Huawei ne serait pas seul dans cette direction. Le marché mobile haut de gamme regarde de plus en plus sérieusement le LOFIC, précisément parce qu’il permet de gagner en plage dynamique et en qualité d’image sans dépendre uniquement du traitement logiciel.

Sony a encore officialisé en mars 2026 un nouveau capteur exploitant des pixels LOFIC, avec une promesse de meilleure tenue dans les hautes lumières comme dans les environnements sombres. Cela donne du poids à l’idée que la technologie commence à sortir du statut de curiosité pour devenir une vraie brique premium.

Huawei ne cherche peut-être pas seulement un meilleur zoom, mais un zoom plus crédible

Le plus souvent, les smartphones “améliorent” leur zoom en jouant sur la résolution, le crop ou l’algorithme. Le LOFIC raconte autre chose. Il touche à la manière dont la lumière est physiquement encaissée avant même le traitement. Si Huawei l’intègre réellement au téléobjectif du Pura 90 Pro, la marque pourrait chercher moins à impressionner avec un chiffre qu’à rendre le zoom plus crédible au quotidien : plus stable, plus propre, plus fidèle, même quand la scène devient complexe.

En somme, le Pura 90 Pro ne promet encore rien officiellement. Mais si cette fuite dit vrai, Huawei pourrait bien être en train de travailler sur l’un des rares changements qui comptent vraiment en photo mobile : pas un zoom plus spectaculaire, mais un zoom plus intelligent face à la lumière.