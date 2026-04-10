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Huawei Pura 90 Pro : Le roi de la photo est de retour le 20 avril !

Huawei Pura 90 Pro : Le roi de la photo est de retour le 20 avril !

Huawei lance enfin le compte à rebours pour sa nouvelle génération Pura. Huawei a confirmé en Chine un événement fixé au 20 avril 2026, avec l’ouverture des pré-réservations dès aujourd’hui pour les Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max.

À ce stade, Huawei a surtout choisi de montrer l’extérieur : deux smartphones au langage visuel assumé, plus expressifs que prudents, dans la continuité d’une série qui a toujours fait de la photo un terrain d’identité autant que de performance.

Pura 90 Pro & Pro Max : Un design plus travaillé qu’il n’y paraît

Les premiers visuels officiels montrent des finitions en dégradé sur plusieurs coloris, à l’exception du noir et du blanc. Huawei n’en est pas à son premier exercice de style sur ce terrain — les séries P20 et P30 avaient déjà exploré cette grammaire — mais le retour de cette approche sur les Pura 90 Pro et Pro Max traduit une volonté assez claire : redonner du relief visuel à des flagships dont beaucoup de concurrents deviennent de plus en plus sages.

À l’arrière, Huawei conserve un module photo triangulaire arrondi, désormais bien installé dans l’identité Pura, tandis que les tranches plates apportent une silhouette plus structurée, presque plus industrielle.

Les teasers indiquent aussi que les versions Pro et Pro Max partagent cette même base esthétique, sans rupture radicale avec la génération précédente.

Le vrai sujet reste évidemment la photo

Comme souvent chez Huawei, le design n’est probablement que l’entrée en matière. Les fuites récentes autour de la série Pura 90 évoquent un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et une nouvelle évolution du traitement d’image maison, souvent désignée sous le nom de Maple Imaging System de seconde génération.

Rien de tout cela n’a encore été confirmé officiellement par Huawei pour les modèles Pro et Pro Max, mais l’orientation est cohérente avec la trajectoire historique de la gamme.

Kirin 9030 et HarmonyOS 6.1 dans le viseur

Côté plateforme, plusieurs rapports avancent que les deux modèles pourraient embarquer un Kirin 9030 ou un Kirin 9030 Pro, avec HarmonyOS 6.1 préinstallé. Là encore, il faut parler de rumeurs plutôt que de fiche technique officielle. Mais, l’hypothèse est crédible, d’autant que Huawei a déjà utilisé la famille Kirin 9030 sur d’autres produits récents, selon plusieurs reprises de presse.

Autre piste intéressante : l’arrivée possible de la technologie HyperSpace Memory, déjà vue sur le Mate 80 Pro Max, qui vise à optimiser l’usage de la RAM via compression et gestion mémoire plus efficace. Si Huawei l’étend à la série Pura 90, la marque renforcerait son discours autour de la fluidité perçue, pas seulement de la puissance brute.

Huawei rejoue sa meilleure carte

Ce lancement dit quelque chose de très simple sur la stratégie de Huawei en 2026 : la marque continue de miser sur ce qu’elle sait le mieux faire sur smartphone premium, à savoir le design distinctif, la photo comme argument central et l’intégration forte de son propre écosystème logiciel. À défaut de jouer la bataille globale exactement sur les mêmes terrains que Samsung ou Apple, Huawei semble vouloir consolider un territoire plus identitaire, où la singularité compte presque autant que la fiche technique.

Le 20 avril, il restera surtout à vérifier une chose : si Huawei se contente d’habiller joliment sa nouvelle gamme, ou si les Pura 90 Pro et Pro Max portent réellement une nouvelle ambition photo à la hauteur de leur mise en scène.