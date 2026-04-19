Chez Sony, l’identité visuelle des Xperia est presque une signature. Mais avec le futur Xperia 1 VIII, les premières fuites suggèrent une rupture plus nette que d’habitude — une évolution qui pourrait redéfinir la place du constructeur sur le marché premium.

Xperia 1 VIII : Une refonte esthétique qui casse les codes Xperia

D’après les derniers rendus en fuite, Sony envisagerait un changement de design notable pour son prochain flagship. Exit le module photo vertical étroit, signature historique de la gamme Xperia : place à un bloc carré plus imposant, regroupant les trois capteurs et le flash.

Un choix qui rapproche visuellement le Xperia 1 VIII des standards actuels du marché. Là où Sony cultivait jusqu’ici une certaine singularité, ce nouveau module s’inscrit davantage dans une esthétique partagée par de nombreux fabricants Android.

Ce virage divise déjà. Certains y voient une modernisation nécessaire, d’autres regrettent la perte d’une identité forte — celle qui permettait de reconnaître un Xperia au premier regard.

Une évolution technique cohérente côté photo

Sur le plan matériel, l’évolution semble plus mesurée. Le Xperia 1 VIII adopterait une configuration triple capteur de 48 mégapixels, incluant cette fois le téléobjectif. Une mise à niveau logique par rapport au Sony Xperia 1 VII, qui combinait déjà capteurs principal et ultra grand-angle en 48 mégapixels, mais conservait un téléobjectif limité à 12 mégapixels.

Pas de révolution donc, mais une homogénéisation bienvenue. Sony semble ici affiner sa copie plutôt que bouleverser son approche — fidèle à sa philosophie souvent itérative en photographie mobile.

Des choix assumés face à un marché uniformisé

Là où Sony continue de se distinguer, c’est sur des détails que la concurrence a progressivement abandonnés. Le port jack 3,5 mm et le slot microSD seraient toujours de la partie.

Dans un univers dominé par des acteurs comme Samsung ou Apple, ces choix peuvent sembler anachroniques. Pourtant, ils répondent à une base d’utilisateurs fidèle — créateurs, audiophiles ou technophiles — qui valorisent encore la modularité et la flexibilité.

Sony joue ici une partition à contre-courant : moderniser certains aspects tout en conservant des éléments différenciants.

Une stratégie entre continuité et repositionnement

Ce Xperia 1 VIII pourrait marquer une inflexion plus stratégique qu’il n’y paraît. En adoptant un design plus consensuel, Sony semble chercher à élargir son attractivité, sans renier complètement son ADN.

Reste une question clé : cette évolution suffira-t-elle à relancer l’intérêt autour des Xperia sur un segment ultra-concurrentiel ? Car aujourd’hui, le design ne suffit plus — il doit s’accompagner d’une expérience globale forte, notamment en photo, en vidéo et en logiciel.

Si le calendrier habituel est respecté, une annonce officielle pourrait intervenir dès le mois de mai. Et comme souvent avec Sony, le vrai verdict ne viendra pas des rendus, mais de l’expérience entre les mains.